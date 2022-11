Irregularidades en el fútbol colombiano: presidente del América le pidió a la Dimayor que investigue

El presidente del América de Cali habló sobre la polémica con respecto al presidente de Águilas Doradas. Foto: América de Cali

Luego de las denuncias realizadas por el defensor y capitán del Independiente Medellín, Andrés Cadavid, en donde aseguró que él y un grupo de jugadores fueron intimidados por el presidente de Águilas Doradas, Fernando Salazar e incluso señaló que el escolta del directivo buscó su arma de fuego mientras esto sucedía. Sobre esta situación, el presidente del América de Cali, Mauricio Romero, realizó una petición a la Dimayor para que no se presenten estos hechos.

Una enorme polémica se ha desatado en el fútbol colombiano luego de este incidente y más teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra la Liga BetPlay, ya que solo faltan dos partidos por cada equipo para conocer a los dos finalistas que disputarán la llamada, ‘estrella de navidad’. En el grupo B, Águilas Doradas, quien está dando la sorpresa ahora es comanda la clasificación con nueve puntos, es seguido por Medellín con siete, Pasto con cuatro y América, quien cayó en su último partido, quedó sin opciones con solo tres unidades.

Andrés Cadavid, referente del Independiente Medellín, señaló en aquel momento que, “hasta cuando vamos a dejar que el señor Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. Viene después del partido escoltando, sacando pistolas, que yendo a la camioneta. Acá no, ¿se cree bandido en esta época? No, papá. El fútbol es en paz, hermano. Ya nadie le arruga. No estoy de acuerdo que este señor fuera al estadio y quiera bravearlo a uno. No más. No se equivoque que no puede ser así”.

También puede leer: Nuevo escándalo involucra a Fernando Salazar, directivo de Águilas Doradas: insultó a varios jugadores del Medellín

En una reciente entrevista realizada al presidente del América de Cali, Mauricio Romero, en entrevista con la ‘Banda Deportiva’ de RCN Radio se refirió a la polémica que se suscitó luego de los comentarios del defensor y afirmó que, “oficialmente uno no puede decir que hay pruebas ni para lo uno ni para lo otro”, sin embargo dejó en claro que la denuncia de Cadavid los dejó, “muy preocupados” y señaló que a esto también se suma, “lo que presentan también por la radio que hablan de recogebolas”.

Además agregó que, “Lo que solicitamos es que Dimayor nos dé las garantías de estas situaciones que hace mucho tiempo no se presentan en el fútbol queden totalmente aclaradas (...) Nosotros desde América solicitamos formalmente a la Dimayor para que se investigue a fondo estas situaciones para tener tranquilidad de que todo se resolverá en la cancha como corresponde, es lo único que nosotros pedimos”.

Video Fernando Salazar molesto con los jugadores del Medellín. Tomado del Twitter: @HumopoderosoDIM

Esto le puede interesar: Escándalo en el fútbol: capitán del Deportivo Independiente Medellín denunció amenazas por parte del presidente de Águilas Doradas

El presidente del América de Cali afirmó que ellos no son ajenos a estas irregularidades con respecto a Águilas Doradas y afirmó que ellos, en algún momento, hicieron lo que correspondía que era presentar una queja forma ante el Comité Disciplinario de la Dimayor.

“Es que nosotros venimos denunciando lo que viene haciendo Águilas Doradas desde hace mucho rato. Desde que comenzaron estos cuadrangulares, se han presentado irregularidades en todo lo que tiene que ver con los partidos donde ha estado involucrado Rionegro. Nosotros pusimos la queja de manera formal, pero le dieron el cierre a esa investigación en la cual nosotros fuimos víctimas”, aseguró Romero.

SEGUIR LEYENDO: