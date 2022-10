Mario Alberto Yepes, ex capitán de la selección y director deportivo, arremete contra la Federación Colombiana de Fútbol (Colprensa - Mauricio Alvarado)

Uno de los hombres más influyentes en la última época en la selección Colombia ha sido Mario Alberto Yepes, capitán del equipo ‘tricolor’ en la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014, hasta ahora la mejor participación del equipo nacional en una Copa del Mundo y posteriormente Director Deportivo de la selección durante el proceso de Eliminatorias Sudamericanas rumbo Qatar 2022.

En una reciente entrevista con el diario El Espectador, el otrora defensor central habló por primera vez tras más de dos años de silencio ante los medios de comunicación. Allí analizó el presente del fútbol colombiano, lanzó algunos dardos contra la Federación Colombiana de Fútbol y la percepción que tienen los actuales dirigentes sobre el fútbol de ahora y por último defendió el nombramiento de Carlos Queiroz como entrenado de la selección en su momento.

La crítica de Mario Alberto Yepes iba dirigido a como se deja de lado la opinión de los futbolistas o ex futbolistas al interior de la Federación Colombiana de Fútbol. Además, aseguró que algunos periodistas son “alcahuetas” de las decisiones que se toman al interior:

“Me di cuenta de que todavía no lo han entendido. Y que hay gente que sigue creyendo en lo que hacen al haber periodistas y personas alcahuetas. No dejan hacer y no hacen tampoco. Ese es el gran problema que tenemos y necesitamos un cambio en ese aspecto”.

A Yepes se le preguntó sobre cual sería el deseo que pediría en beneficio al fútbol colombiano, a lo que el también director técnico respondió que es necesario que los dirigentes cambien sus métodos y se den cuenta de que el balompié nacional está perdiendo espacios no solo al quedar por fuera de la próxima Copa del Mundo sino también en los torneo continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana:

“Necesitamos gente con deseo y ganas de trabajar para que salgamos adelante. Ver el fútbol colombiano sin un Mundial, mirando los torneos internacionales de lejos sin poder avanzar las rondas son factores que deben hacernos replantear lo que estamos haciendo. Si pudiera pedir un deseo sería ese: que las partes que manejan el fútbol aporten porque el nivel está decreciendo no solo adentro de nuestro país sino a nivel internacional. Estamos dependiendo exclusivamente de lo que hagan los jugadores en Europa”.

En su labor como director deportivo de la selección Colombia, Mario Yepes junto con el Comité Ejecutivo de la Federación eligió a Carlos Queiroz como el reemplazo de José Néstor Pekerman en la dirección técnica. Sin embargo, el entrenador portugués estuvo tan solo un año y su salida se firmó tras la goleada de la selección de Ecuador 6-1 en la cuarta fecha de la Eliminatoria Sudamericana. Las críticas apuntaban a que el europeo no entendía la identidad del fútbol colombiano, algo que el ex capitán nunca entendió:

“No entendí cuando escuché que no llevaba la identidad del fútbol colombiano, de verdad no entiendo ese discurso. La identidad va mutando con los años y va en desarrollo de los jugadores que tengas. También de cómo esté el fútbol, si se está jugando con enganche, diez o mediapunta, en fin. Decir que Queiroz estaba por fuera de “nuestra identidad” no tiene ninguna lógica”

Por último, el ex jugador se refirió a la tristeza que le generó el hecho de que Colombia no clasificara al mundial de Qatar 2022, “Con mucha tristeza, dolor. De muchachos que hicieron todo lo posible por lograrlo, hubo muchos esfuerzos y es un duelo que poco a poco va a ir pasando, la verdad me dolió mucho. Pero es un duelo que hay que hacer, un Mundial sin Colombia no es lo mismo”.

SEGUIR LEYENDO: