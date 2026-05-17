Así fue el emocionante rescate de una perrita perdida en las cascadas de Macanal, Boyacá

Después de más de tres días atrapada en un risco de las cascadas de Macanal, Boyacá, una perrita fue rescatada con vida gracias a la intervención de bomberos y el respaldo de vecinos, veterinarios y autoridades, en un operativo que puso a prueba la solidaridad y el coraje de toda una comunidad - crédito visitalomacanal / Instagram

El reencuentro entre una perrita, su familia militar y toda una comunidad movilizada dejó en las cascadas de Macanal, Boyacá, una historia que renueva la confianza en la solidaridad humana, según los comentarios en redes sociales.

Y es que después de más de tres días atrapada en un risco inestable, la perra logró regresar a casa gracias a la labor coordinada de bomberos, voluntarios y veterinarios.

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Durante varias jornadas, el animal permaneció aislado, sin acceso a agua ni comida, en una zona de difícil acceso dentro de la montaña. Su rescate, realizado bajo condiciones peligrosas, fue posible por la valentía de los bomberos y la activa participación ciudadana.

La operación comenzó cuando Óscar, uno de los primeros en advertir la presencia del animal, avistó a la perrita en una cornisa inaccesible. “Y aunque no sabíamos cuánto tiempo llevaba allí, al parecer ya eran más de tres días resistiendo sola en ese lugar”, narró en la cuenta Visitalomacanal en redes sociales.

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La solidaridad de la comunidad y el trabajo conjunto de las autoridades permitieron que la mascota volviera sana y salva con su familia militar - crédito visitalomacanal / Instagram

La preocupación de los vecinos creció ante el riesgo de que el animal pudiera caer en cualquier momento. Ante esta situación, un grupo de personas decidió actuar sin demora, sumando esfuerzos de ciudadanos, veterinarios y personal logístico. Entre quienes participaron en la coordinación figuraron Edwin, de Náutica La Esmeralda, Lorena Gordillo y David, veterinario que se mantuvo alerta para brindar atención inmediata.

El operativo y el descenso en rappel

El punto más delicado se presentó cuando el equipo llegó hasta el risco. La escena era inquietante: una pendiente empinada, de suelo poco firme, donde cualquier error podía resultar fatal. “Cuando vimos ese risco entendimos el peligro. Era empinado, inestable y un mal paso podía terminar muy mal”, relataron los rescatistas.

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En ese momento, los bomberos adquirieron el protagonismo y descendieron en rappel hasta donde se encontraba la perrita. “Y aun así, ellos no dudaron. Bajaron en rappel hasta donde nadie más podía llegar. Y allí estaba, viva”, contaron los testigos. Al llegar al animal, confirmaron que seguía con vida, aunque exhausta y vulnerable.

El rescate evidenció el compromiso de los bomberos y el cariño de los habitantes de Macanal por los animales en situaciones de emergencia - crédito visitalomacanal / Instagram

Tras asegurarla, lograron izarla y ponerla a salvo. De inmediato, el equipo le ofreció agua y realizó una revisión rápida para evaluar su estado físico. “Cuando estuvo a salvo, le dimos un poco de agua, revisamos que estuviera bien y ahí nos dimos cuenta de algo. Esa perrita estaba bien cuidada, gordita y amada. Se notaba que alguien la estaba esperando en casa”, explicaron quienes participaron del rescate.

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La difusión de las imágenes del operativo en redes sociales permitió que la historia se hiciera viral y que surgieran pistas sobre la identidad de la mascota. En cuestión de horas, apareció la familia: militares del Batallón de Infantería No. 70, quienes la buscaban desde hacía varios días. Según explicaron, la perrita había salido a explorar y no logró regresar, quedando atrapada en la zona montañosa.

La experiencia dejó una enseñanza para el municipio y para quienes siguieron el caso. “Hay situaciones donde el corazón quiere actuar de inmediato, pero siempre debemos hacerlo con responsabilidad. En lugares de riesgo, rescates y emergencias, lo correcto es acudir a las entidades capacitadas y a los profesionales preparados para este tipo de operaciones”, señalaron los organizadores, recordando que una decisión apresurada puede poner aún más vidas en peligro.

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Bomberos y voluntarios coordinaron un operativo de alto riesgo para rescatar a la perrita en las cascadas de Macanal, Boyacá - crédito visitalomacanal / Instagram

El rescate de una perrita en las cascadas de Macanal generó una ola de reacciones en redes sociales: “Voy a llorar que lindo, gracias a todos por ayudarla”. La emoción se reflejó en frases como: “Esa carita de felicidad de ella, como diciendo gracias”. Quienes presenciaron el hecho también agradecieron: “Gracias señores que viva Macanal y su gente hermosa”.

La historia no solo resaltó el compromiso de los bomberos y los organismos de apoyo, sino también el cariño de los militares por sus animales. “Estos héroes de la patria no solo cuidan nuestro territorio, también cuidan y protegen a sus animalitos con muchísimo amor”, compartieron desde la cuenta que documentó el operativo.

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