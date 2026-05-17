Colombia

Así fue el emocionante rescate de una perrita perdida en las cascadas de Macanal, Boyacá

Ante el peligro que corría el animal, la comunidad y los bomberos se unieron para realizar el rescate

Guardar
Google icon

Después de más de tres días atrapada en un risco de las cascadas de Macanal, Boyacá, una perrita fue rescatada con vida gracias a la intervención de bomberos y el respaldo de vecinos, veterinarios y autoridades, en un operativo que puso a prueba la solidaridad y el coraje de toda una comunidad - crédito visitalomacanal / Instagram

El reencuentro entre una perrita, su familia militar y toda una comunidad movilizada dejó en las cascadas de Macanal, Boyacá, una historia que renueva la confianza en la solidaridad humana, según los comentarios en redes sociales.

Y es que después de más de tres días atrapada en un risco inestable, la perra logró regresar a casa gracias a la labor coordinada de bomberos, voluntarios y veterinarios.

PUBLICIDAD

Durante varias jornadas, el animal permaneció aislado, sin acceso a agua ni comida, en una zona de difícil acceso dentro de la montaña. Su rescate, realizado bajo condiciones peligrosas, fue posible por la valentía de los bomberos y la activa participación ciudadana.

La operación comenzó cuando Óscar, uno de los primeros en advertir la presencia del animal, avistó a la perrita en una cornisa inaccesible. “Y aunque no sabíamos cuánto tiempo llevaba allí, al parecer ya eran más de tres días resistiendo sola en ese lugar”, narró en la cuenta Visitalomacanal en redes sociales.

PUBLICIDAD

La solidaridad de la comunidad y el trabajo conjunto de las autoridades permitieron que la mascota volviera sana y salva con su familia militar - crédito visitalomacanal / Instagram
La solidaridad de la comunidad y el trabajo conjunto de las autoridades permitieron que la mascota volviera sana y salva con su familia militar - crédito visitalomacanal / Instagram

La preocupación de los vecinos creció ante el riesgo de que el animal pudiera caer en cualquier momento. Ante esta situación, un grupo de personas decidió actuar sin demora, sumando esfuerzos de ciudadanos, veterinarios y personal logístico. Entre quienes participaron en la coordinación figuraron Edwin, de Náutica La Esmeralda, Lorena Gordillo y David, veterinario que se mantuvo alerta para brindar atención inmediata.

El operativo y el descenso en rappel

El punto más delicado se presentó cuando el equipo llegó hasta el risco. La escena era inquietante: una pendiente empinada, de suelo poco firme, donde cualquier error podía resultar fatal. “Cuando vimos ese risco entendimos el peligro. Era empinado, inestable y un mal paso podía terminar muy mal”, relataron los rescatistas.

En ese momento, los bomberos adquirieron el protagonismo y descendieron en rappel hasta donde se encontraba la perrita. “Y aun así, ellos no dudaron. Bajaron en rappel hasta donde nadie más podía llegar. Y allí estaba, viva”, contaron los testigos. Al llegar al animal, confirmaron que seguía con vida, aunque exhausta y vulnerable.

El rescate evidenció el compromiso de los bomberos y el cariño de los habitantes de Macanal por los animales en situaciones de emergencia - crédito visitalomacanal / Instagram
El rescate evidenció el compromiso de los bomberos y el cariño de los habitantes de Macanal por los animales en situaciones de emergencia - crédito visitalomacanal / Instagram

Tras asegurarla, lograron izarla y ponerla a salvo. De inmediato, el equipo le ofreció agua y realizó una revisión rápida para evaluar su estado físico. “Cuando estuvo a salvo, le dimos un poco de agua, revisamos que estuviera bien y ahí nos dimos cuenta de algo. Esa perrita estaba bien cuidada, gordita y amada. Se notaba que alguien la estaba esperando en casa”, explicaron quienes participaron del rescate.

La difusión de las imágenes del operativo en redes sociales permitió que la historia se hiciera viral y que surgieran pistas sobre la identidad de la mascota. En cuestión de horas, apareció la familia: militares del Batallón de Infantería No. 70, quienes la buscaban desde hacía varios días. Según explicaron, la perrita había salido a explorar y no logró regresar, quedando atrapada en la zona montañosa.

La experiencia dejó una enseñanza para el municipio y para quienes siguieron el caso. “Hay situaciones donde el corazón quiere actuar de inmediato, pero siempre debemos hacerlo con responsabilidad. En lugares de riesgo, rescates y emergencias, lo correcto es acudir a las entidades capacitadas y a los profesionales preparados para este tipo de operaciones”, señalaron los organizadores, recordando que una decisión apresurada puede poner aún más vidas en peligro.

Bomberos y voluntarios coordinaron un operativo de alto riesgo para rescatar a la perrita en las cascadas de Macanal, Boyacá - crédito visitalomacanal / Instagram
Bomberos y voluntarios coordinaron un operativo de alto riesgo para rescatar a la perrita en las cascadas de Macanal, Boyacá - crédito visitalomacanal / Instagram

El rescate de una perrita en las cascadas de Macanal generó una ola de reacciones en redes sociales: “Voy a llorar que lindo, gracias a todos por ayudarla”. La emoción se reflejó en frases como: “Esa carita de felicidad de ella, como diciendo gracias”. Quienes presenciaron el hecho también agradecieron: “Gracias señores que viva Macanal y su gente hermosa”.

La historia no solo resaltó el compromiso de los bomberos y los organismos de apoyo, sino también el cariño de los militares por sus animales. “Estos héroes de la patria no solo cuidan nuestro territorio, también cuidan y protegen a sus animalitos con muchísimo amor”, compartieron desde la cuenta que documentó el operativo.

Temas Relacionados

Macanal, BoyacáRescate perritaVideo viralcascadas de MacanalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Violencia entre pandillas en Piedecuesta , Santander, terminó con el asesinato de un menor de 13 años: Alcaldía anuncia recompensa tras crimen

Las acciones institucionales implementadas buscan esclarecer las causas del homicidio y detener a los responsables, en un contexto marcado por el temor social y el refuerzo de las medidas de protección para los menores

Violencia entre pandillas en Piedecuesta , Santander, terminó con el asesinato de un menor de 13 años: Alcaldía anuncia recompensa tras crimen

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio gana el primer puerto de montaña y es favorito para el triunfo de jornada

El Corno alle Scale reta a los ciclistas con 10 kilómetros de ascenso y rampas que llegan hasta el 12% de inclinación para cerrar la segunda semana de competencias

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio gana el primer puerto de montaña y es favorito para el triunfo de jornada

Dos muertos y dos heridos tras balacera entre fuerza pública y grupo ilegal en Altavista, Medellín

El enfrentamiento ocurrió la noche del sábado 16 de mayo de 2026, donde presuntos delincuentes y uniformados protagonizaron un tiroteo

Dos muertos y dos heridos tras balacera entre fuerza pública y grupo ilegal en Altavista, Medellín

La prolongación de las obras del Metro de Bogotá afecta la salud y la economía en el sur de la ciudad: comunidad de Kennedy exige atención por efectos negativos

Durante las intervenciones sobre el espacio público provocó reclamos por la aparición de problemas sanitarios y una caída en la actividad comercial, lo que llevó a solicitar respuestas inmediatas a las autoridades

La prolongación de las obras del Metro de Bogotá afecta la salud y la economía en el sur de la ciudad: comunidad de Kennedy exige atención por efectos negativos

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

Un simple intercambio de miradas entre la cantante colombiana y el modelo mexicano desató una ola de teorías en redes sociales, donde los fans no han dejado de comentar la divertida situación que se vivió en televisión

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

Shakira quedó conmovida por la coreografía de “Dai Dai” que circula en redes sociales: “¡Necesito bailarines como esos!”

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio gana el primer puerto de montaña y es favorito para el triunfo de jornada

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio gana el primer puerto de montaña y es favorito para el triunfo de jornada

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”

Sebastián Guzmán cuestionó decisiones arbitrales tras Tolima vs Nacional: “Yo vengo de allá y sé cómo es”

Santa Fe empató 1-1 con Junior en El Campín y dejó abierta la semifinal de Liga BetPlay