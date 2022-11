Carlos Antonio Vélez destacó al ex técnico de Colombia, Carlos Queiroz, por la lista de jugadores de Irán

Carlos Antonio Vélez defendió la postura que tomó el técnico Carlos Queiroz en el llamado a la selección iraní, donde querían vetar a un jugador por una posición política. Imagen: EFE y WinSports.

Tan solo faltan cinco días para que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022 y uno de los puntos más importantes que rondan no solo la opinión deportiva, sino también política es justamente la realización y desarrollo del reconocido torneo. En los últimos días, la polémica sobre la vulneración de los derechos humanos en el país organizador del certamen volvió a resurgir y aparte de este debate, sorpresivamente también surgió una discusión con una de las selecciones participantes.

Estas últimas dos semanas fueron destinadas para hacer públicas ante sus aficionados, las listas de los 26 jugadores que vestirán las casacas de sus selecciones y defenderán los colores de sus países en el Mundial. Todo se desarrolló sin problema alguno para la mayoría de naciones, pero para Irán el solo hecho de hacer pública la lista representó un problema de aspecto gubernamental.

El pasado domingo 13 de noviembre, la Federación de Fútbol de Irán tenía preparada una rueda de prensa para el anuncio de los jugadores convocados; no obstante, el director técnico Carlos Queiroz, ex entrenador de la selección Colombia, no se presentó debido a presiones que recibió desde el gobierno islámico para no convocar a determinados jugadores.

Posteriormente, por medio de las redes sociales, el portugués hizo oficial la lista y sin sucumbir ante la presión política que lo abrazaba, decidió llamar a los jugadores que pedían ser vetados. Ante esto, el periodista deportivo colombiano, Carlos Antonio Vélez, reconoció el acto de valentía realizado por Queiroz.

También usando sus redes sociales, Vélez criticó a los ‘Ayatolás’ que presionaron al seleccionador y reconoció la valentía de este de mantener su posición, aspecto que le costó su puesto de entrenador en la selección Colombia en su tiempo por querer sacar a algunos jugadores del equipo:

“Valiente el Mister Queiroz. Lo presionaron los Ayatolás y no se dejó... llamó a los que tenía que llamar y punto. Aquí quiso renovar y sacar a las “estrellas” que con la Selección Colombia no han ganado nada y lo “voltearon”. Más jodidos los sobrevalorados de aquí que los Ayatolás de allá”.

Fuera de su reconocimiento al estratega, su mensaje también fue claro hacia la selección Colombia, intentando dejar el ‘recado’ de que incluso es más difícil intentar cambiar a determinados futbolistas aquí, que en un país políticamente estricto como lo es Irán.

Cabe recordar que las presiones gubernamentales a Queiroz se dieron para que no llamara al Mundial al destacado delantero Sardar Azmoun, quien se mostró positivo hacia las protestas realizadas en ese país por la vulneración de derechos humanos, especialmente hacia las mujeres. Los comentarios de Azmoun sobre la situación política de Irán no gustaron en la cúpula de la nación y pidieron su veto, pero Carlos igual decidió convocarlo.

El mensaje que envió el seleccionador luso ante la polémica y el disgusto político es que cada uno de los jugadores hacen parte de un sueño, un sueño de paz y unidad por medio del deporte:

“Todo lo que estamos haciendo, es darle una oportunidad al sueño (adaptado de John Lennon)... Como jugadores profesionales que representan a la Selección Nacional de Irán, como trabajadores y constructores de alegría, felicidad y orgullo, todo lo que estamos haciendo es comprometernos con la excelencia jugando para los fanáticos y seguidores iraníes. ¡Al futuro!”





