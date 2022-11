La furiosa reacción del entrenador de Irán cuando le preguntaron por la violación de los derechos humanos en el país

Carlos Queiroz reaccionó ante una pregunta sobre la violación de derechos humanos en Irán

Desde hace tres meses los futbolistas de la selección Irán se ven afectados por la situación que atraviesa su país, convulsionado por las protestas que repudian la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta -se le había corrido el velo, la hijab- y asesinada por la policía local. Referentes del combinado nacional hicieron público su rechazo y en la antesala del inicio del Mundial de Qatar mantienen su postura contra el régimen y las manifestaciones que ya se cobraron la vida de, al menos, 328 personas, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA).

En este contexto, en las últimas horas el director técnico de la selección iraní, Carlos Queiroz, mantuvo un tenso cruce con un periodista de la cadena británica Sky News, quien le preguntó qué sentía representando en la cita mundialista al país asiático marcado por la baja calidad institucional y de respeto a los derechos humanos.

“Los jugadores son libres de protestar como lo harían si fuesen de cualquier otro país, siempre y cuando se ajuste al reglamento del Mundial y esté dentro del espíritu del juego. Todo el mundo tiene derecho a expresarse”, dijo Queiroz sobre la posición de los futbolistas acerca del conflicto que ya lleva más de dos meses. Luego, llegó la consulta que disparó su furiosa reacción: “¿Está usted bien representando en este Mundial a un país, Irán, que oprime los derechos de las mujeres?”.

El entrenador portugués lo inquirió de manera inesperada: “¿Para qué canal trabajas? ¿Cuánto me pagarás por responder a esa pregunta? Eres de una empresa privada, ¿cuánto me pagarás?”, soltó en la rueda de prensa organizada en Doha. Y continuó: “Habla con tu jefe y al final del Mundial puedo darte la respuesta si me haces una buena oferta. Gracias”.

Carlos Queiroz durante la conferencia de prensa en Doha (Reuters)

El corresponsal inglés trató de repreguntar. “Dice que es un honor…”, pero inmediatamente Queiroz lo interrumpió y le aclaró: “No, no, estoy diciendo, para responder a tu pregunta, que no pongas en mi boca palabras que no dije. Le estoy preguntando a tu empresa cuánto me pagarás para responder esa pregunta, ¿ok?”.

El incómodo momento parecía que terminaría allí. Sin embargo, mientras se levantaba de su asiento para retirarse de la sala de prensa, Quiroz lanzó un último comentario, aludiendo al Brexit y las restricciones migratorias en el Reino Unido: “Creo que deberías empezar a pensar en lo que ha pasado con los inmigrantes en Inglaterra. Piensa en eso”.

Queiroz, de 69 años, se hizo cargo de la dirección técnica de Irán a mediados de septiembre pasado. Su seleccionado debutará en la Copa del Mundo el próximo lunes, justamente ante Inglaterra. El principal objetivo es llegar por primera vez a octavos de final, lo que no pudo conseguir en sus anteriores cinco participaciones mundialistas.

Irán llegó a Qatar con la particularidad de ser el único combinado que no ha cubierto las 26 plazas de jugadores posibles. Su lista se compone de 25 futbolistas, entre los que se encuentra la máxima figura, Sardar Azmoun, quien integra las filas del Bayer Leverkusen y ha criticado al gobierno de su país por las violaciones a los derechos humanos.

