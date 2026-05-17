Colombia

Dos muertos y dos heridos tras balacera entre fuerza pública y grupo ilegal en Altavista, Medellín

El enfrentamiento ocurrió la noche del sábado 16 de mayo de 2026, donde presuntos delincuentes y uniformados protagonizaron un tiroteo

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Enfrentamiento armado en Altavista dejó saldo fatal - crédito Colprensa
Enfrentamiento armado en Altavista dejó saldo fatal - crédito Colprensa

En la noche del sábado 16 de mayo de 2026 se registró un intercambio de disparos en Altavista, sector ubicado en el suroccidente de Medellín. Información preliminar señaló que la confrontación involucró a integrantes de un grupo ilegal local y miembros de la fuerza pública desplegados en la zona.

Según versiones extraoficiales, los uniformados detectaron comportamientos sospechosos en un grupo de personas. Al intentar abordarlos, los sujetos habrían abierto fuego contra los soldados, lo que desencadenó el enfrentamiento.

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Como resultado del hecho, dos hombres identificados como Julián Gallego Posada, de 26 años, y Wilder Alexander Pérez Agudelo, de 36, fallecieron tras recibir impactos de bala. Además, dos jóvenes de 21 y 22 años resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica y evolucionan positivamente.

En el lugar de los acontecimientos se incautó una pistola de menor letalidad, elemento que forma parte del material recopilado por los investigadores.

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Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Víctimas mortales y heridos en tiroteo durante operativo de la fuerza pública en el suroccidente de Medellín - crédito archivo Colprensa

Según el medio digital, En Otro Ángulo, los criminales serían presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Pájaros.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre el incidente ni se han precisado detalles adicionales sobre los presuntos integrantes del grupo armado. Organismos de seguridad mantienen presencia en el sector, mientras avanzan las tareas de verificación y recolección de pruebas.

Por su parte, la comunidad permanece atenta a las informaciones que se entreguen en las próximas horas por parte de las autoridades competentes.

Día de la Madre en Medellín dejó más de 300 riñas, un homicidio y miles de reportes por convivencia

La celebración del Día de la Madre en Medellín dejó un saldo de más de 300 riñas, un homicidio, decenas de capturas y miles de reportes por problemas de convivencia, según el balance entregado por las autoridades tras los operativos realizados durante el fin de semana del 10 de mayo de 2026.

Para enfrentar una de las jornadas consideradas históricamente como las más complejas en materia de seguridad y orden público, la administración distrital desplegó durante más de 48 horas un operativo integrado por más de 2.000 uniformados y funcionarios entre policías, militares, agentes de tránsito y gestores de convivencia.

Arma blanca - En Medellín, un adolescente asesinó a otro joven por defender a su padre. Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Hombre mató a su mamá con arma cortopunzante - crédito Colprensa

La vigilancia se concentró en barrios, zonas comerciales, parques y otros sectores estratégicos de la capital antioqueña.

El caso más grave ocurrió en la comuna Popular durante la madrugada del domingo 10 de mayo. De acuerdo con el reporte oficial, un hombre atacó con arma cortopunzante a su madre en medio de una discusión dentro de la vivienda familiar. Los gritos alertaron a vecinos del sector, quienes intentaron intervenir para evitar una tragedia mayor.

Uno de los ciudadanos que acudió a auxiliar a la mujer fue herido en repetidas ocasiones en el tórax por el agresor. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro médico, murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello, explicó que el señalado atacante tendría problemas de ludopatía y que el hecho se originó por un episodio de intolerancia.

El presunto responsable fue capturado en el lugar y deberá responder ante la justicia por homicidio. Entretanto, la madre del agresor sufrió heridas, aunque permanece fuera de peligro.

Imagen de referencia - Violencia y capturas marcan el balance del Día de la Madre en Medellín: un muerto y 80 detenidos - crédito Policía Nacional
Imagen de referencia - Violencia y capturas marcan el balance del Día de la Madre en Medellín: un muerto y 80 detenidos - crédito Policía Nacional

Pese a la gravedad del caso, las autoridades resaltaron una disminución en los enfrentamientos registrados durante la fecha. Mientras en 2025 se contabilizaron más de 450 riñas, este año la cifra superó apenas las 300.

Asimismo, durante los controles realizados en diferentes sectores de Medellín fueron detenidas más de 80 personas por diversos delitos. Además, las autoridades incautaron cinco armas de fuego y recuperaron cuatro vehículos y ocho motocicletas reportadas como robadas.

En materia de convivencia también fueron impuestos más de 2.300 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reiteró el llamado ciudadano a mantener la tolerancia durante celebraciones familiares. “No puede ser que estos momentos se terminen en tragedias”, manifestó el funcionario.

Según el balance oficial, la Policía atendió más de 2.600 reportes relacionados con alteraciones de convivencia y hechos delictivos durante el fin de semana. Más de 1.000 llamadas al sistema 123 estuvieron asociadas con riñas, ruido excesivo, consumo de alcohol y conflictos en reuniones familiares.

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