La vicepresidenta Francia Márquez viajará a España para participar junto a líderes mundiales en evento de geopolítica

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, estará el próximo jueves 24 de noviembre en Madrid (España) para adelantar agenda diplomática y participar en el Foro Tendencias 2023, según informaron desde su despacho.

Aunque no entregaron mayores detalles de su agenda, señalaron que estará presente en el evento que organiza el diario El País y Harmon, para formar parte del panel “La conciliación entre el desarrollo económico y el social para un futuro diverso y sostenible”.

Allí también estarán la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed; la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, y la exvicepresidenta costarricense Epsy Campbell.

En la quinta edición del Foro Tendencias se debatirán asuntos como el papel de España en la crisis energética europea y la apuesta por la economía verde como punta de lanza del crecimiento.

Igualmente se hablará de las relaciones entre Latinoamérica y Europa, la gestión del talento y la digitalización, los desafíos de la nueva economía, el papel del sector financiero y el significado del crecimiento económico en el actual contexto de incertidumbre.

En el foro también participarán la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant y el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, así como representantes de varias empresas.

Este evento lo realizan anualmente en España para analizar las tendencias económicas y la geopolítica y su incidencia en el futuro del país ibérico, en una compleja coyuntura nivel planetario ante la inminente recesión, la guerra en Ucrania, y las consecuencias de la pandemia.





Diálogo Regional Vinculante en Nariño

El sábado la vicepresidenta Márquez encabezó para Nariño y Putumayo el proceso con el que el gobierno del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, está recogiendo las propuestas de los ciudadanos para enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo que se ejecutará durante los próximos cuatro años.

El evento se realizó en la institución educativa Normal Superior de Pasto a donde acudieron 7.000 personas de 42 municipios de Nariño y de cuatro de Putumayo, informaron en la Vicepresidencia de la República.

Junto a la funcionaria, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, lideraron el diálogo con los participantes que estuvieron alrededor de 21 mesas en los que se tuvieron en cuenta temas como el ordenamiento territorial, la seguridad humana, mujeres, víctimas, población LGBTIQ+, jóvenes, población con discapacidad, cambio climático, entre otros.

“Estamos como Gobierno Nacional poniéndole la cara a los vientos del sur. Fueron ustedes los que lograron el cambio de gobierno después de más de 500 años de exclusión y de violencia. Por eso no tengan dudas del compromiso de este gobierno con la justicia social, con la justicia climática, con la justicia económica, justicia de género y justicia racial”, señaló Márquez.

La funcionaria también reiteró el llamado del gobierno Nacional a las estructuras criminales del país para que ingresen a un proceso de sometimiento a la justicia, dentro de la política de paz total.

“Para que nuestra gente pueda volver a sembrar la tierra en paz, sin temores, para que las mujeres puedan andar sin miedos, para que la juventud, en lugar de tener opción de coger un arma, opte por un lapicero”, instó.

Finalmente recordó que para lograr el cese de la violencia en Colombia se requiere también de importantes inversiones en infraestructura y especialmente en el agro colombiano.

“La paz implica una verdadera transformación social. No hay paz si no hay vías terciarias para volver a cultivar la papa, no hay paz si no volvemos a producir en el campo, no hay paz si no hay conectividad y acceso al agua potable, y no habrá paz si no hay acceso a la salud”,concluyó.

