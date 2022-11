Diálogos con ELN: Álvaro Uribe habló de José Félix Lafaurie como negociador

Álvaro Uribe Vélez, desde Ibagué, y José Félix Lafaurie

El expresidente de Colombia y líder natural del partido político Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se refirió este sábado 19 de noviembre a la incorporación del líder ganadero y militante de ese partido, José Félix Lafaurie, a los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el mandatario del país entre 2002 y 2010, la presencia del presidente de Fedegán en esa mesa de negociación será una representación de los sectores críticos de los procesos de paz.

Uribe envió su mensaje desde Ibagué, donde participó en uno de los foros que su partido está organizando para sus militantes en ciudades de todo el país. Entre sus acompañantes estuvieron congresistas del partido, como Paloma Valencia. Alguien que se ausenta seguido de estos foros es la senadora María Fernanda Cabal, quien no solo es opositora del presidente Gustavo Petro, sino que también está tomando distancia de algunas posturas del expresidente y hasta de Lafaurie, su esposo.

En la instalación del Congreso Nacional de Ganaderos, que tuvo lugar este jueves 17 de noviembre en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro hizo una jugada sorpresiva: le pidió a Lafaurie que se uniera al equipo negociador del Gobierno nacional en las conversaciones que se adelantarán con el ELN a partir del próximo 21 de noviembre en Caracas.

“Le voy a proponer, José Félix Lafaurie, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del Gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional, ELN”, le dijo el jefe de Estado, desde su atril, al dirigente del gremio ganadero.

Al finalizar el evento, Lafaurie dijo abiertamente que aceptaba la propuesta de Petro. “Mi respuesta, sin que me la haya pedido, la doy ahora a los medios de comunicación (...) nadie sabía, ni yo”, confesó.

La opinión pública esperaba con ansias dos reacciones a esta movida súbita de Petro: la de Cabal y la de Uribe. La esposa de Lafaurie habló en cuestión de horas, en la mañana del viernes 18: “Yo creo que para ser negociador tiene que tener unas ciertas habilidades, yo sugiero que él debería ser un observador. Yo realmente le respeto su decisión, pero no la comparto”, dijo la senadora al diario El Tiempo.

“Él me dijo: ‘La verdad no sé qué decir porque yo no tengo ningún inconveniente como dirigente gremial, yo le hablo a mi gremio’, ya lo hizo la vez pasada con lo de la compra de tierras, cuando también lo malentendieron”, añadió Cabal.

La reacción de Uribe llegó este sábado. El expresidente mencionó que “los procesos de paz en lo posible deben ser producto de acuerdos nacionales”, condición que —según la versión de la derecha colombiana— no se cumplió durante los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC: “el acuerdo nacional se nos negó cuando lo solicitamos a raíz del triunfo del no en el plebiscito. No hubo paz pero sí más narcotráfico, más violencia y más polarización política”, dijo Uribe.

Dado este antecedente, Uribe aseguró que ve con buenos ojos la presencia de Lafaurie en las discusiones de paz con el grupo subversivo, porque “puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema, que requiere reflexión y hechos de paz del ELN”.

“Estoy seguro de que el doctor Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que, por obvias razones, mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza”, concluyó el expresidente.

Carta de Uribe sobre José Félix Lafaurie

