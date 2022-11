Liberland: alcalde de Manizales rechazó renuncias de sus funcionarios tras la polémica

Representante de Liberland en Colombia, Randy Thompson y el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

A la polémica por el acuerdo entre Manizales y el falso e inexistente país Liberland, se suma que el alcalde de esa ciudad, Carlos Marín, no le quiso aceptar las renuncias a los funcionarios de su gabinete que renunciaron tras conocerse los hechos.

Así lo informó la administración local en las últimas horas, a través de un comunicado, donde confirmaron que el mandatario no dejó que se apartaran de su cargo el secretario TIC y Competitividad, Juan Felipe Jaramillo Salazar; y la asesora de Despacho, Mariana Gómez Zuluaga.

Los coequiperos del mandatario caldense asumieron la responsabilidad por los duros cuestionamientos que le han hecho al gobierno local y decidieron apartarse de sus cargos. Sin embargo, Marín prefirió mantenerlos junto a él hasta el fin de su administración, que termina el 31 de diciembre del 2023.

«Ante esto, la Administración Municipal informa que el señor alcalde, Carlos Mario Marín Correa, no acepta dichas renuncias como un gesto de respaldo a su equipo de trabajo frente al incidente», señaló el comunicado de la Alcaldía de Manizales.

Carlos Mario Marín, Alcalde de Manizales Foto: Colprensa/Diego Pineda

En medio del debate en el concejo de esa ciudad, el secretario TIC dio detalles de cómo fue que gestó el polémico acuerdo entre Manizales y el país no reconocido ubicado en un terreno europeo en disputa.

“A mí me visita un representante de una fundación que apoya a Liberland, esa visita si hizo el 5 de septiembre, la reunión fue centrada en la ONG y en la revisión de la estrategia que tenemos de inglés para el empleo. Randy Thompson nos dijo que conoció la ciudad a través de las noticias sobre la estrategia de inglés para el empleo y por eso ofreció los cursos a la alcaldía”, contó Jaramillo.

Además, dio otros pormenores de los supuestos beneficios que recibirían los estudiantes manizalitas que accedieran a esas becas.

" Este año hemos hechos mucha formación para el trabajo, hacer cursos para que se enganche en BPO, se necesitan mas de 10 mil empleados con formación bilingüe, el salario puede aumentar hasta el 30% cuando sabe inglés. He puesto mi carta de renuncia a consideración del alcalde, puedo mirar a los ciudadanos a los ojos porque no me he robado nado, aquí estoy”, señaló Juan Felipe Jaramillo, secretario de Tic y Competitividad de Manizales.

Bandera de Liberland Foto tomada de Twitter @Liberland

No fue el único que se pronunció en ese debate. Mariana Gómez, asesora de despacho en comunicaciones estratégicas, aseguró que asumía la responsabilidad de sus acciones y por eso decidía retirarse de ese gabinete. “Hay un grado de responsabilidad, el 8 de noviembre presenté mi carta de renuncia como asesora del despacho del alcalde, nos faltó rigurosidad en la investigación del territorio, desde comunicaciones no invertimos ningún recurso público en pauta ni difusión de mensajes. El alcalde me comunica que es un tema de equipo que no va aceptar ninguna renuncia ni la mía ni la del secretario y que como líder del gabinete nos daba el respaldo reconociendo el buen trabajo de equipo de comunicaciones y del secretario”, señaló Gómez.

Los concejales de la ciudad también lanzaron duras críticas tanto al alcalde Marín como a sus coequiperos. “Es muy triste saber cómo el alcalde de Manizales con sus ocurrencias, improvisaciones y salidas en falso, está dejando en la picota pública cada semana con un nuevo escándalo o una nueva polémica a la ciudad”, cuestionó el cabildante Cristian Pérez.

Otros miembros de ese concejo anunciaron demandas contra el burgomaestre por usurpar labores de la Cancillería. Marín, por su parte, reconoció que fueron desafortunados los hechos que lo tienen en el ojo del huracán.

“Fue la cadena de unos hechos desafortunados que tiene diez a quince reuniones al día y la prisa nos ha jugado una mala pasada. A mí me llama el secretario de gobierno, Juan Felipe Jaramillo, y me dice que hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con Liberland para formar cinco mil jóvenes en inglés para el empleo”, señaló el alcalde días atrás.

