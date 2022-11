Contraloría advierte que 1.638 predios en extinción de dominio no están bajo control de la SAE

El ente de control está en la tarea de determinar el valor catastral de los bienes que no están bajo el control de la SAE. Foto: Policía Nacional

La polémica por los bienes incautados que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) parece no tener un final cercano y el viernes 18 de noviembre se sumó un nuevo capítulo a esta historia cuando desde la Contraloría General de la República advirtieron que hay 1.638 predios que, con medida de extinción de dominio, no aparecen ni en los inventarios de la SAE ni están bajo custodia de nadie.

Vale recordar que las polémicas en las que se ha visto involucrada la SAE comenzaron cuando el presidente Gustavo Petro despertó las alarmas ante un posible escándalo de corrupción y ordenó hacer un conteo detallado de todos los bienes de la mafia que han pasado a control del Estado colombiano luego de proceso de extinción de dominio,

Cumpliendo esta directriz de Presidencia, la Contraloría General de la República, a través de las herramientas tecnológicas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), encontró que los 1.638 predios, a los que el ente de control está en la tarea de determinar su valor catastral, no están bajo el control de la SAE, que con corte a septiembre de 2022 administra un total de 32.873 inmuebles.

De acuerdo con el organismo de control, entre los predios que no están bajo custodia de nadie hay apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá, alertando que no es exacto decir que los predios que deberían ser administrados por la SAE estén perdidos, sino que no fueron entregados para administración.

El ente de control también señaló que después de revisar la situación de unos 25.000 predios y haber analizado unos 9.000, encontró que hay 6.634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio, advirtiendo que desde la Fiscalía General de la Nación se ha declarado, sobre 2.465 de estos bienes, la improcedencia de la medida y han sido devueltos a sus dueños. Sobre los 1.638, que están huérfanos, informaron que estos se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado.

“Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en a ministrar estos predios y al final toca devolverlos”, explican desde la Contraloría.

Finalmente, desde la Contraloría señalan que los certificados de tradición y libertad revisados con medida cautelar de 2014 para atrás, se han encontrado 1.638 nuevos predios y hay 264 predios destinados a fines de reforma agraria o sea que se les extinguió el dominio y se entregaron a entidades como el INCODER.

SAE subastará joyas y muebles de las extintas FARC

El Gobierno nacional busca recaudar 600 millones de pesos para el Patrimonio Autónomo y para reparar a las víctimas del grupo subversivo. Foto: Archivo Infobae Colombia.

El pasado 16 de noviembre de 2022, la (SAE) informó que subastará joyas, enseres e inmuebles de la extinguida guerrilla de las FARC, el 17 y 18 del mismo mes, a través de El Martillo del Banco Popular. Los bienes fueron incautados por diferentes delitos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.

Entre los lotes que se subastarán se encuentran 69 piezas de joyas en metales preciosos, divididos en lotes que tienen precios base desde 2.120.900 millones de pesos hasta 272.827.900 millones de pesos.

Así mismo, señaló la SAE, la subasta de 1.900 muebles y enseres se llevará a cabo el 18 de noviembre y se podrán encontrar elementos médicos, odontológicos, confección, comunicación, de taller, entre otros.

En la información entregada por la entidad, que hace parte del Ministerio de Hacienda, los interesados en participar de la subasta podrán acceder a la página www.elmartillo.com.co, escoger el lote de su interés y hacer su oferta de acuerdo al precio base de las joyas o enseres que hayan seleccionado.

