Video | Presunto abuso de Policía en carretera: “esa Constitución no sirve para nada”

El congresista Inti Asprilla pide que se haga una mesa de seguimiento a casos de abuso policial. (Colprensa - Camila Díaz)

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el senador Inti Asprilla señaló un aparente caso de abuso policial en medio de un retén en una carretera. Junto con la grabación, difundida este viernes 18 de noviembre, el congresista de la Alianza Verde solicitó que el Gobierno de Gustavo Petro lleve a cabo un seguimiento a los episodios que se siguen produciendo después del cambio de doctrina.

Asprilla acompañó el video de la denuncia con este mensaje: “Urgente: el gobierno de @petrogustavo debe iniciar inmediatamente una mesa que haga seguimiento a casos de #AbusoPolicial en toda Colombia. Ya es hora que de una vez por todas, se entienda que la arbitrariedad de algunos policías no puede tolerarse. Fuerza”.

El video parece haber sido grabado en una carretera del departamento del Valle del Cauca. Aparentemente, un conductor se desplazaba en motocicleta con una mujer cuando se cruzó con el retén y fue requerido por la autoridad de tránsito. Apenas descendió del vehículo, el hombre comenzó a grabar el procedimiento policial. El artículo 21 de la Ley 1801 de 2016 señala que toda acción de la Policía se puede grabar y, si un uniformado lo impide, incurre en mala conducta. Pese a esto, el agente de tránsito intimidó verbalmente al ciudadano en varias oportunidades para que guardara el celular.

Mientras repetía “grábeme, que no me da miedo”, el video muestra al uniformado mientras le ordena al motociclista que se quite la ropa para requisarlo. En el video se oyen reclamos al ciudadano como “¿cuál es la bobada con el policía?”, “usted indispone al policía”, “desde que usted se baja de la moto es grabando” (sic), entre otros. También se escucha cómo el uniformado pide explicaciones sobre la grabación: “¿quién le ha pegado a usted? ¿Quién lo ha maltratado”.

Conforme pasó el tiempo, el policía se exasperó y usó vocabulario soez contra los ciudadanos, incluida la mujer, que estaba tratando de evitar con su cuerpo que su acompañante y el agente se fueran a las manos. “No me grabe la hijueputa cara que a mí no me gusta que me grabe”, “no me toque el hijueputa uniforme” y “a esta gente hay que tratarla así, hermano”, se le oye decir al uniformado.

Hacia el final del video, se oye cómo el agente intentó dialogar con el ciudadano sobre su supuesto irrespeto a la autoridad —por grabar, una actividad legal en cualquier contexto frente a un policía—. Cuando el motociclista explicó este punto, al agente se le oye decir “esa Constitución no sirve para nada. ¿Usted cree en las leyes?” y trató de intimidarlo al decirle que “en todo puesto de policía va a tener problemas”.

Finalmente, el ciudadano le pidió al agente identificarse y él le respondió con “¿va a seguir usted con la misma chimbada conmigo? ¡Gente como usted no queremos aquí!”.

Según el senador Asprilla, “es indudable que bajo este gobierno hay una política de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, se siguen presentando casos en diferentes partes del país de abuso policial”. Por ello, recomendó que el Gobierno nacional permita la instauración de una mesa de seguimiento a los casos de abuso policial. Para él, este grupo debería integrarse “por el ministro de Defensa, el director de la Policía, la procuradora y la Defensoría del Pueblo. Ya es hora de dar resultados concretos en este tema y los resultados es hacerle un seguimiento estricto a los diferentes casos que se siguen denunciando en diferentes partes del país”.

