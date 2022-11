Les quieren quitar la curul a los congresistas del Pacto Histórico, aseguró el presidente de la Cámara, David Racero

El presidente de la Cámara de Representantes denunció que desde algunos sectores políticos buscan quitarles la curul en el Congreso. Foto: Colprensa

En los últimos días varios miembros del Pacto Histórico han denunciado en las redes sociales que han sido demandados por doble militancia, una situación que pondría en riesgo su curul en el Congreso de la República. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se refirió a la situación que se viene presentando con algunos de los militantes del partido de gobierno y aseveró que ahora buscarán a través, “argucias jurídicas” hacer lo que no, “pudieron hacer por vía política”.

Estas denuncias han sido realizadas por varios congresistas en los últimos días, quienes han confirmado que han sido demandados por doble militancia ante Consejo de Estado y sus casos pasarán a ser objeto de estudio por parte de los magistrados quienes podrían determinar que si incurrieron en la falta mencionada y perder sus curules en el Congreso de la República.

El primero en realizar esta denuncia fue el senador César Pachón del MAIS, partido que pertenece a la coalición del Pacto Histórico., luego fue el parlamentario Wilson Arias, cuyo partido fue el Polo Democrático, quien también se encuentra en la coalición. Los dos congresistas han manifestado que se encuentran defendiendo ante las acusaciones ante el Alto Tribunal.

Sobre esta situación el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, denunció el hecho y aseguró que algunos sectores políticos están buscando quitar las curules del Pacto Histórico debido a que en las pasadas elecciones legislativas fueron uno de los movimientos políticos más votados y esto les permitió ser una de las mayorías en el Congreso de la República.

“Lo que no pudieron hacer por vía política, en franca lid en las urnas, ahora lo pretenden hacer con argucias jurídicas. Nos quieren quitar la curul a la mayoría de congresistas del Pacto Histórico disque por “doble militancia” cuando hicimos campaña dentro de una coalición”, aseguró Racero en sus redes sociales.

El senador César Pachón fue el primer congresista en denunciar la situación y reveló que fue demandado por doble militancia, ya que perteneciendo al MAIS apoyó candidatos de otros partidos como al presidente Gustavo Petro y al congresista José Suárez Vacca del Pacto Histórico. El parlamentario se refirió a lo dicho por Racero y lo calificó como una , “preocupante situación”.

“Preocupante situación. En marzo la desaparición de mi curul advirtió los votos que nos estaban “quitando”. Ahora mi demanda por “doble militancia” alerta a otros congresistas. ¿Por qué será que siempre cae sobre mi esto? Como creyente creo que no es causalidad”, aseguró Pachón.

Además agregó, “Bienvenidos a todos los que alertan sobre la pérdida de curules por demandas. En marzo la desaparición de mi curul advirtió los votos que nos estaban “quitando”. Ahora mi demanda por “doble militancia” alerta a otros congresistas. ¿Por qué será que siempre cae sobre mi esto?”.

Por otra parte el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, recientemente fue criticado por algunos miembros de la oposición y usuarios en las redes sociales por aparecer con una cerveza en la mano mientras invitaba a las personas a pintar un mural a favor del presidente Petro. A esto se sumó la noticia de que había sido demandado por doble militancia y advirtió sobre la posibilidad de perder su curul ante el Congreso de la República.

“Amigos, he sido demandado por doble militancia. ¿Mi “pecado”? Haber estado en un evento del Pacto y Gustavo Petro. Hay probabilidad de que en las próximas semanas nos quiten la curul. Jurídicamente, ya estamos defendiendo la representación del pueblo. Ahí vamos, ¡manden fuerza!”, afirmó Arias en sus redes sociales.

Además en otro mensaje se refirió a lo sucedido en los últimos días y señaló que, “me tomo una cerveza mientras pinto y me dicen borracho. Pinto y me dicen vándalo. Denuncio cómo se enriquece Sarmiento Angulo con las AFP y me demandan en el Congreso. Asisto a un acto del Pacto y me demandan por doble militancia. ¿Por qué? Porque el pueblo no para de querernos”.

