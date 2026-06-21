Gustavo Petro respondió a Federico Gutiérrez por críticas al ‘tarimazo’ en La Alpujarra con criminales: “Todo preso debe ser rehabilitado”

Las declaraciones de Gustavo y Federico Gutiérrez se dieron en sus cuentas oficiales de X - crédito Presidencia - @FicoGutierrez/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a los señalamientos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el ‘tarimazo’ en La Alpujarra, un evento que involucró a jefes delincuenciales y que cumple un año desde su realización.

El jefe de Estado defendió la presencia de personas privadas de libertad en el evento y afirmó que “todo preso debe ser rehabilitado y convertido en constructor de sociedad”.

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Federico Gutiérrez publicó en su cuenta oficial de X: “Hoy se cumple un año del infame ‘Tarimazo’ en el que Petro se puso del lado de los peores criminales. Colombia merece un Presidente que le dé garantías a los ciudadanos y no a los criminales (sic)”.

Federico Gutiérrez aseguró en su publicación que Gustavo Petro "se puso de lado de los peores criminales" - crédito @FicoGutierrez/X

Frente a este mensaje, el presidente Petro respondió que quienes subieron a la tarima eran personas privadas de libertad que regresaron a prisión en procesos de rehabilitación. Gustavo Petro expresó: “Las personas que fueron a tarima eran todas presas y volvieron a prisión en procesos de rehabilitación (sic)”.

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Además, afirmó: “La mejor rehabilitación que en Medellín se puede conseguir es que los antiguos criminales que están en procesos presidiarios de rehabilitación ayuden a pacificar las comunas y ayuden a reducir la tasa de homicidios en Medellín, cosa que hemos logrado (sic)”.

El mandatario destacó el papel de la justicia en este contexto: “La justicia no es un instrumento de venganza social, sino un instrumento para condenar al criminal y permitirle su rehabilitación y segunda oportunidad en las cárceles (sic)”.

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Gustavo Petro respondió a los señalamientos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el ‘tarimazo’ en La Alpujarra - crédito @petrogustavo/X

Federico Gutiérrez volvió a referirse al tema con otro mensaje dirigido a Petro: “Por más de que tratés de justificar lo injustificable, los colombianos tenemos muy claro que te dedicaste a darles garantías a los peores criminales (sic)”.

Para el alcalde de Medellín, el ‘tarimazo’ que se realizó en La Alpujarra, que generó serias críticas contra el Gobierno nacional, “resume” la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia.

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“El infame ‘Tarimazo’ en Medellín, bien resume tu gobierno al servicio de los peores asesinos. Me queda el consuelo que ya pronto cesará la horrible noche. Colombia merece un Presidente que cuide a los ciudadanos y no a los criminales. Ya voté y lo hice con mucha alegría y esperanza (sic)”, indicó el mandatario de Medellín.

Federico Gutiérrez aseguró que el ‘tarimazo’ que se realizó en La Alpujarra, que generó serías críticas contra el Gobierno nacional, “resume” la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia - crédito @FicoGutierrez/X

Quiénes participaron en el ‘tarimazo’

El 27 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación ordenó suspender las órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá, como parte de los avances en la mesa de paz urbana que impulsa el Gobierno nacional.

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Esta medida incluyó a nueve de los principales líderes delincuenciales que, el 21 de junio de 2025, participaron en un acto público junto al presidente Gustavo Petro en la plazoleta de La Alpujarra, en un evento que generó fuerte controversia en la opinión pública.

Según la Fiscalía, la suspensión de las capturas respondió a una petición del Ejecutivo, motivada por los avances registrados en los compromisos pactados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La medida desató un amplio debate debido a los antecedentes judiciales de los beneficiados, quienes cuentan con investigaciones y condenas por delitos graves.

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Según la Fiscalía, la suspensión de las capturas respondió a una petición del Ejecutivo, motivada por los avances registrados en los compromisos pactados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí - crédito Presidencia

El Tiempo detalló los perfiles de los cabecillas involucrados, subrayando la gravedad de sus antecedentes penales. Entre los nombres mencionados se encuentran Freyner Alonso Ramírez García, conocido como “Carlos Pesebre”; Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; y Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa.

En particular, el medio destaca a “Carlos Pesebre” como uno de los jefes criminales más temidos de la región. Fue capturado en marzo de 2013 y sentenciado a 36 años de prisión por homicidio agravado, cuando lideraba la organización Los Robledo

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