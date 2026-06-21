María Elvira Salazar lanzó dura advertencia a Gustavo Petro frente a resultados de la segunda vuelta: “Esperemos que eso no ocurra”

La representante estadounidense María Elvira Salazar está en Barranquilla, en donde acompañará al candidato Abelardo de la Espriella a recibir los resultados de la segunda vuelta presidencial - crédito Jair Coll/REUTERS

María Elvira Salazar, representante Republicana en los Estados Unidos, advirtió el domingo 21 de junio desde Barranquilla (Atlántico) sobre las consecuencias internacionales si el Gobierno de Gustavo Petro desconoce los resultados de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: de la que saldrá, justamente, su sucesor para el periodo 2026-2030.

Invitada a Colombia por la campaña de De la Espriella, al que le demostró su respaldo en diferentes pronunciamientos, incluso radicados ante el Congreso de su país, la política de ascendencia cubana sostuvo un encuentro con medios locales, en el que transmitió la postura de su país frente a eventuales irregularidades en los comicios. Y dejó en claro que el gobierno norteamericano los sigue de cerca.

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Salazar, reconocida por su activa participación en temas de política exterior latinoamericana, expresó su preocupación ante las versiones que circulan sobre una posible alteración de los resultados electorales. “Esperemos que eso no ocurra, porque entonces lo que va crear entonces es una crisis nacional, porque los EE. UU. no van a reconocer unas elecciones donde se sabe que metieron la mano”, afirmó.

Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto en Barranquilla, ciudad en donde reside y ha consolidado un fortín electoral - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Según explicó, el Departamento de Estado ya ha sido enfático sobre las consecuencias de un fraude. “Ya lo dijo muy claramente el señor Chris Landau (subsecretario de Estado), el que está pensando robarle las elecciones a los colombianos, porque al fin y al cabo es el colombiano común y corriente el que se tiene que quedar aquí (...) sepan muy bien que no van a poder entrar en los Estados Unidos más nunca".

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“Él quita la visa”: María Elvira Salazar advirtió sobre el papel de subsecretario de Estado

En su argumentación dejó en claro que es el ciudadano del común el que sufre las consecuencias de estas aparentes prácticas y agregó la capacidad de Landau en tomar decisiones al respecto. “Él le quita la visa y yo soy testigo de que eso va a ser así”, destacó Salazar, que está a la expectativa de conocer el desenlace de esta jornada junto a De la Espriella, que recibirá los resultados desde la Ventana al Mundo.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., fue mencionado en sus declaraciones por María Elvira Salazar, frente a su papel como "quitavisas" - crédito Yuki Iwamura/REUTERS

La amenaza de sanciones a los que participen en un eventual fraude electoral ha sido uno de los temas controversia que ha causado, frente a lo que serían las denuncias del candidato opositor: que entregó hace una semana una lista de más de 30 políticos, en su mayoría en la Costa Caribe, que según él estarían participando en presunta compra de votos para la aspiración del senador oficialista Cepeda.

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Durante su intervención, la representante insistió una y otra vez en que la administración de su país mantiene el interés en el desarrollo democrático y económico de Colombia. “Esta administración, la norteamericana, lo único que quiere es que Colombia prospere, que tenga intercambio, que Colombia sea un país próspero como lo debiera ser”, sostuvo Salazar desde la ‘Arenosa’.

Es válido precisar que Salazar se decantó por De la Espriella desde antes de que se llevara a cabo la primera vuelta presidencial y destacó cómo el candidato que ha mantenido una postura crítica frente al gobierno de Petro. El evento tuvo lugar pocos días antes de la segunda vuelta, en medio de un clima de alta polarización política y con fuertes debates sobre la transparencia del proceso electoral.

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María Elvira Salazar espera que el presidente Gustavo Petro reconozca los resultados de las elecciones sin dilaciones - crédito Joel González/Presidencia

Salazar aprovechó la oportunidad para resaltar el potencial de Colombia, al contrastar sus recursos naturales y humanos con los obstáculos que ha enfrentado históricamente. “Si ustedes tienen de todo, tienen terreno, tienen gente, tienen tierras, tienen madera, tienen agua, tienen selva, tienen campo. Entonces, ¿cómo es posible de que no hayo el progreso que se merece?“, se cuestionó Salazar.

Y rápidamente encontró respuesta a su interrogante. “Por la guerrilla, por el narcotráfico y por los políticos que no han hecho el bien para el pueblo”, agregó la congresista en sus afirmaciones, que se sumó suma a una serie de advertencias internacionales sobre la importancia de preservar la legitimidad de los comicios en Colombia, frente a lo que sería, según ella, la amenaza del propio Gobierno.

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