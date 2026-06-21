Colombia

María Elvira Salazar lanzó dura advertencia a Gustavo Petro frente a resultados de la segunda vuelta: “Esperemos que eso no ocurra”

La congresista remarcó que los que participen en un eventual fraude podrían enfrentar restricciones de ingreso a Estados Unidos, al respaldar su declaración con la posición oficial del Departamento de Estado y de Christopher Landau, subsecretario de Estado

Guardar
Google icon
La representante estadounidense María Elvira Salazar está en Barranquilla, en donde acompañará al candidato Abelardo de la Espriella a recibir los resultados de la segunda vuelta presidencial - crédito Jair Coll/REUTERS
La representante estadounidense María Elvira Salazar está en Barranquilla, en donde acompañará al candidato Abelardo de la Espriella a recibir los resultados de la segunda vuelta presidencial - crédito Jair Coll/REUTERS

María Elvira Salazar, representante Republicana en los Estados Unidos, advirtió el domingo 21 de junio desde Barranquilla (Atlántico) sobre las consecuencias internacionales si el Gobierno de Gustavo Petro desconoce los resultados de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: de la que saldrá, justamente, su sucesor para el periodo 2026-2030.

Invitada a Colombia por la campaña de De la Espriella, al que le demostró su respaldo en diferentes pronunciamientos, incluso radicados ante el Congreso de su país, la política de ascendencia cubana sostuvo un encuentro con medios locales, en el que transmitió la postura de su país frente a eventuales irregularidades en los comicios. Y dejó en claro que el gobierno norteamericano los sigue de cerca.

PUBLICIDAD

Salazar, reconocida por su activa participación en temas de política exterior latinoamericana, expresó su preocupación ante las versiones que circulan sobre una posible alteración de los resultados electorales. “Esperemos que eso no ocurra, porque entonces lo que va crear entonces es una crisis nacional, porque los EE. UU. no van a reconocer unas elecciones donde se sabe que metieron la mano”, afirmó.

Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto en Barranquilla, ciudad en donde reside y ha consolidado un fortín electoral - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto en Barranquilla, ciudad en donde reside y ha consolidado un fortín electoral - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Según explicó, el Departamento de Estado ya ha sido enfático sobre las consecuencias de un fraude. “Ya lo dijo muy claramente el señor Chris Landau (subsecretario de Estado), el que está pensando robarle las elecciones a los colombianos, porque al fin y al cabo es el colombiano común y corriente el que se tiene que quedar aquí (...) sepan muy bien que no van a poder entrar en los Estados Unidos más nunca".

PUBLICIDAD

“Él quita la visa”: María Elvira Salazar advirtió sobre el papel de subsecretario de Estado

En su argumentación dejó en claro que es el ciudadano del común el que sufre las consecuencias de estas aparentes prácticas y agregó la capacidad de Landau en tomar decisiones al respecto. “Él le quita la visa y yo soy testigo de que eso va a ser así”, destacó Salazar, que está a la expectativa de conocer el desenlace de esta jornada junto a De la Espriella, que recibirá los resultados desde la Ventana al Mundo.

- crédito Yuki Iwamura/Reuters
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., fue mencionado en sus declaraciones por María Elvira Salazar, frente a su papel como "quitavisas" - crédito Yuki Iwamura/REUTERS

La amenaza de sanciones a los que participen en un eventual fraude electoral ha sido uno de los temas controversia que ha causado, frente a lo que serían las denuncias del candidato opositor: que entregó hace una semana una lista de más de 30 políticos, en su mayoría en la Costa Caribe, que según él estarían participando en presunta compra de votos para la aspiración del senador oficialista Cepeda.

Durante su intervención, la representante insistió una y otra vez en que la administración de su país mantiene el interés en el desarrollo democrático y económico de Colombia. “Esta administración, la norteamericana, lo único que quiere es que Colombia prospere, que tenga intercambio, que Colombia sea un país próspero como lo debiera ser”, sostuvo Salazar desde la ‘Arenosa’.

Es válido precisar que Salazar se decantó por De la Espriella desde antes de que se llevara a cabo la primera vuelta presidencial y destacó cómo el candidato que ha mantenido una postura crítica frente al gobierno de Petro. El evento tuvo lugar pocos días antes de la segunda vuelta, en medio de un clima de alta polarización política y con fuertes debates sobre la transparencia del proceso electoral.

Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia
María Elvira Salazar espera que el presidente Gustavo Petro reconozca los resultados de las elecciones sin dilaciones - crédito Joel González/Presidencia

Salazar aprovechó la oportunidad para resaltar el potencial de Colombia, al contrastar sus recursos naturales y humanos con los obstáculos que ha enfrentado históricamente. “Si ustedes tienen de todo, tienen terreno, tienen gente, tienen tierras, tienen madera, tienen agua, tienen selva, tienen campo. Entonces, ¿cómo es posible de que no hayo el progreso que se merece?“, se cuestionó Salazar.

Y rápidamente encontró respuesta a su interrogante. “Por la guerrilla, por el narcotráfico y por los políticos que no han hecho el bien para el pueblo”, agregó la congresista en sus afirmaciones, que se sumó suma a una serie de advertencias internacionales sobre la importancia de preservar la legitimidad de los comicios en Colombia, frente a lo que sería, según ella, la amenaza del propio Gobierno.

Temas Relacionados

Segunda vuelta presidencial Colombia 2026María Elvira SalazarIván CepedaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 420.000 votos

Un total de 41.421.973 colombianos estaban habilitados para votar en el país y en el exterior. Más de 800.000 jurados atendieron las votaciones

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 420.000 votos

Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 21 de junio: Iván Cepeda está arriba en el preconteo en Atlántico

En la capital del departamento, el aspirante del Pacto Histórico mantiene la punta, tal como en la primera vuelta, sobre Abelardo de la Espriella

Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 21 de junio: Iván Cepeda está arriba en el preconteo en Atlántico

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Medellín, hoy 21 de junio: Abelardo de la Espriella puntea en Antioquia

El candidato del movimiento Defensores por la Patria se está quedando, por ahora, con el departamento de la misma forma como ocurrió en la primera vuelta

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Medellín, hoy 21 de junio: Abelardo de la Espriella puntea en Antioquia

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: Iván Cepeda lidera la votación en la capital

El candidato del Pacto Histórico le lleva una leve ventaja sobre Abelardo de la Espriella, durante el preconteo de los votos de la segunda vuelta

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: Iván Cepeda lidera la votación en la capital

Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: tras acudir a las urnas, el candidato del Pacto Histórico invitó “a votar con tranquilidad, que triunfe la democracia”

El candidato de la izquierda enfoca sus propuestas en la defensa de los derechos humanos, el impulso a la paz y la justicia social. Promueve la continuidad de los acuerdos de paz, el combate a la corrupción y una mayor inclusión social, con especial atención a las víctimas del conflicto armado y a los sectores más vulnerables

Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: tras acudir a las urnas, el candidato del Pacto Histórico invitó “a votar con tranquilidad, que triunfe la democracia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes