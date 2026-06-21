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Gremios llevan denuncia contra Petro ante la OEA por presunto riesgo para la confianza electoral: “Pedimos seguimiento internacional”

Las organizaciones expresaron preocupación por declaraciones del presidente que, según señalaron, podrían afectar el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales

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Las organizaciones solicitaron un seguimiento internacional a la jornada electoral y reclamaron garantías que aseguren la transparencia, la equidad y la legitimidad de las votaciones - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Consejo Gremial Nacional
Las organizaciones solicitaron un seguimiento internacional a la jornada electoral y reclamaron garantías que aseguren la transparencia, la equidad y la legitimidad de las votaciones - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Consejo Gremial Nacional

En medio de la jornada de segunda vuelta presidencial que se desarrolla este 21 de junio, el Consejo Gremial Nacional y la organización Alianzas Aliadas informaron que presentaron una denuncia ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), relacionada con recientes declaraciones y actuaciones del presidente de la República, Gustavo Petro.

La comunicación fue divulgada a través de las redes sociales de ambas organizaciones, desde donde señalaron que las manifestaciones del mandatario podrían tener implicaciones sobre la percepción de neutralidad institucional y sobre la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

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Solicitan seguimiento de la OEA al proceso electoral

La denuncia fue presentada en medio de la segunda vuelta presidencial, en un contexto de llamados de distintos sectores a proteger la democracia y respetar las decisiones expresadas en las urnas - crédito Enea Lebrun/REUTERS
La denuncia fue presentada en medio de la segunda vuelta presidencial, en un contexto de llamados de distintos sectores a proteger la democracia y respetar las decisiones expresadas en las urnas - crédito Enea Lebrun/REUTERS

De acuerdo con el pronunciamiento divulgado por el Consejo Gremial Nacional y Alianzas Aliadas, la denuncia fue presentada ante la Misión de Observación Electoral de la OEA debido a preocupaciones relacionadas con el desarrollo del proceso electoral y el ambiente previo a las votaciones.

Las entidades señalaron que consideran necesario que exista acompañamiento internacional durante el proceso y reiteraron la importancia de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la transparencia de las elecciones. En el mismo pronunciamiento agregaron: “Pedimos seguimiento internacional y garantías para la transparencia del proceso”.

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Según lo expuesto por las organizaciones, la preocupación se relaciona con declaraciones realizadas por el jefe de Estado en sus redes sociales y eventos públicos sobre la legitimidad del proceso democrático y con diferentes situaciones registradas en el contexto previo a la jornada electoral.

La denuncia fue dirigida a la Misión de Observación Electoral de la OEA, mecanismo mediante el cual el organismo internacional acompaña, observa y realiza seguimiento a procesos electorales en distintos países de la región con el objetivo de verificar el desarrollo de las jornadas democráticas y emitir observaciones sobre su funcionamiento.

Gremios advierten por desconfianza en los resultados

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, manifestó preocupación por el impacto que las declaraciones del jefe de Estado podrían tener sobre la percepción de legitimidad de los comicios - crédito @NGutierrezJ/X
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, manifestó preocupación por el impacto que las declaraciones del jefe de Estado podrían tener sobre la percepción de legitimidad de los comicios - crédito @NGutierrezJ/X

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, se pronunció sobre la situación y manifestó su preocupación frente al impacto que algunas declaraciones podrían tener en la percepción ciudadana respecto de los resultados electorales.

Gutiérrez señaló que los pronunciamientos del presidente podrían generar dudas sobre la legitimidad de los comicios y sobre el reconocimiento de los resultados una vez concluya la votación. En ese sentido, la dirigente gremial sostuvo que este tipo de situaciones podrían tener efectos sobre la confianza pública en las instituciones democráticas encargadas de organizar y garantizar el desarrollo de las elecciones.

Al inicio de la jornada electoral, la presidenta del Consejo Gremial Nacional hizo además un llamado al respeto por las instituciones y las libertades democráticas. En ese sentido expresó: “A respetar los resultados electorales, a rechazar la violencia y a cuidar la confianza que sostiene a nuestro país”.

A estas declaraciones se sumaron los llamados de distintos sectores políticos, económicos y sociales para que se garantice el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial y se respete la decisión que expresen los ciudadanos en las urnas.

Llamado a preservar la confianza institucional

Las organizaciones señalaron que el acompañamiento internacional es una herramienta clave para fortalecer la transparencia y brindar garantías durante el desarrollo de las elecciones - crédito Consejo Gremial Nacional
Las organizaciones señalaron que el acompañamiento internacional es una herramienta clave para fortalecer la transparencia y brindar garantías durante el desarrollo de las elecciones - crédito Consejo Gremial Nacional

Tanto el Consejo Gremial Nacional como Alianzas Aliadas insistieron en la necesidad de mantener la confianza de los ciudadanos en las entidades responsables de la organización y vigilancia del proceso electoral.

Las organizaciones señalaron que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la jornada es que los diferentes actores políticos reconozcan los resultados oficiales una vez concluya el escrutinio y las autoridades electorales emitan los informes correspondientes.

Asimismo, indicaron que el acompañamiento de organismos internacionales como la OEA constituye un mecanismo de observación que puede contribuir al seguimiento de las elecciones y a la verificación de las garantías democráticas durante el proceso.

Así las cosas, se espera que la Misión de Observación Electoral de la OEA mantenga seguimiento sobre el desarrollo de la jornada y sobre las situaciones que, según manifestaron los gremios y organizaciones, podrían afectar la confianza en las elecciones y en el reconocimiento de los resultados oficiales.

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