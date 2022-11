Estudiantes protestan desde el martes en Bogotá por denuncia de abuso sexual a estudiante de La Gran Colombia

Durante la noche del viernes jóvenes protestaron por el caso de una estudiante de la universidad de la Gran Colombia. (Secretaría de Movilidad).

Durante la tarde y la noche del miércoles 16 de noviembre decenas de estudiantes se manifestaron en el centro histórico de Bogotá en solidaridad con la estudiante de quinto semestre de la universidad La Gran Colombia que denunció que fue abusada sexualmente por un alumno de derecho.

La protestas las han estado realizando desde el martes, porque aunque el caso se hizo público y hubo pronunciamiento de la universidad, señalaron que no han hecho nada, ya que el señalado de perpetrar las agresiones sexuales sigue vinculado con la institución educativa.

Nico Isaza, abogado de la Universidad del Rosario y actvista publicó un video donde una de las estudiantes indicaba que les indignaba esa situación, porque hay más jóvenes que acusan al señalado alumno por hechos similares

“Estamos en un plantón porque el día viernes fue violada una compañera por un chico de la universidad y no se quieren hacer responsables de esto; él sigue estudiando. Después de que se hizo pública la denuncia varias muchachas también salieron a decir lo mismo que habían sido violentadas por el mismo abusador. No han hecho nada y no responde”, sostuvo.

El caso se conoció el fin de semana luego de la víctima publicara en redes sociales un video en el que relató lo que le había ocurrido.

“No suelo hacer este tipo de videos, pero no quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Me encuentro en el hospital porque fui violada. Salí de la universidad y me fui a tomar con unos amigos, pero ellos se tenían que ir, así que una compañera mía me dijo te presento a tres muchachos y seguimos tomando con ellos. Yo de boba, de pendeja, de todo lo que ustedes quieran accedí y me fui para el apartamento”, narró.

Pero allí el hombre la habría abusado sexualmente y, como si no fuera suficiente, la intimidó para que no hiciera nada al respecto.

“Después de que estaba un poquito mejor le dije: ‘Pídeme un Beat, yo me voy’. Él me apagó el celular y no me dejaba contestarle a mi mamá. Me amenazó y me dijo que que sí yo hacía o decía algo, pues me iba peor. Pero yo llego acá a contarles porque no quiero que ustedes niñas pasen por lo mismo”, agregó.

Sobre ese caso la misma universidad se pronunció y aseguraron que le brindaron asesoría tras lo ocurrido: “El caso fue atendido por medio de su señora madre y una hermana quienes fueron escuchadas por la oficina de permanencia, el servicio psicológico y el área jurídica, dependencias encargadas de atender y activar las rutas de acompañamiento para casos como el de violencia sexual. Esta atención fue prestada antes de las publicaciones realizadas a través de las redes sociales (sic)”.

Pese a ello, la madre de la estudiante víctima aseguró en la emisora Caracol Radio que no era cierto y que no le han brindado a su hija ningún tipo de apoyo.

“Nunca tuve acompañamiento psicosocial como lo dice la universidad en el comunicado. Me atendió el jurídico y fue muy grosero al decirme que tenía que hacer”, señaló.

A través de ese medio radial, agregó que fue una semana después, y tras hacerse público lo ocurrido, que al fin les brindaron la atención requerida.

“Nadie de las directivas me dio la cara. No he recibido apoyo de la institución. Ni siquiera recibí una llamada a preguntarme como está su salud mental y física. Después de expresar eso una psicóloga de la Gran Colombia me llamó pero ocho días después”, afirmó.

