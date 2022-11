Cuáles son las pruebas que se están realizando en Hidroituango antes de su entrada en operación: esto es lo que reveló EPM

EPM reveló cuales son las pruebas realizadas en Hidroituango previo a la entrada en operación. Fuente: Colprensa.

Colombia cuenta con grandes potenciales para la generación de energía a través de las hidroeléctricas. En la actualidad se está trabajando desde el departamento de Antioquia en uno de esos proyectos, incluso es considerado el generador más grande del país.

Las expectativas alrededor de la entrada en operación de este proyecto crecen cada día más, las comunidades que están aguas abajo son quienes tienen más preguntas, puesto que son los directamente afectados por el desarrollo del megaproyecto.

Para despejar algunas dudas sobre la seguridad de la operación de las unidades 1 y 2 de Hidroituango, el ingeniero William Giraldo Jiménez, vicepresidente Proyectos Generación de Energía de EPM, explicó cuales han sido las pruebas que se han venido realizando en los últimos 4 meses.

En este sentido, se conoció que dentro de las pruebas eléctricas y mecánicas que EPM realiza en las unidades de generación de energía 1 y 2 de Hidroituango, se adelantó una prueba en la unidad 1 con giro mecánico entre 6 y 8 revoluciones por minuto a muy baja velocidad, comparado con las 180 revoluciones por minuto que girará cuando la turbina empiece a operar realmente, explicó William Giraldo Jiménez.

“En esta prueba se constató que todo el sistema mecánico funcionara de manera correcta y sin dificultades. Esta prueba no representó riesgos para el personal que labora en el sitio de obras de Hidroituango ni para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central, porque todavía la máquina no está conectada al sistema y no se encuentra con carga”, expuso el vicepresidente de Proyectos Generación Energía.

En este contexto, desde EPM indicaron que comunicarán de manera oportuna a la opinión pública cuando se adelanten las pruebas a carga nominal, es decir, cuando la máquina ya esté energizada.

“Cuando se practiquen las pruebas a carga nominal, EPM se articulará con las autoridades para realizar las evacuaciones necesarias de acuerdo con lo estipulado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, informaron desde EPM.

Precisamente, este martes 15 de noviembre se hizo un simulacro de evacuación preventivo y voluntario con las comunidades ribereñas del río Cauca de los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia y Tarazá. En este simulacro también participó la Cruz Roja-seccional Antioquia, la Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos, la Procuraduría Delegada para la Gestión del Riesgo, el municipio de Valdivia, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea.

Adicionalmente, también se unieron la Corporación Antioquia Presente y la Fundación EPM, los bomberos voluntarios de Briceño, Ituango y Valdivia, así como profesionales ambientales, sociales y de gestión del riesgo de diferentes dependencias de la Empresa. También se activó el Centro de Atención de Fauna para la atención de los animales.

La Empresa reitera que este simulacro hace parte de una preparación previa de las comunidades, dentro del Plan de Gestión de Riesgos de Hidroituango, y no está relacionado con las pruebas que desde hace cuatro meses se hacen en las unidades de generación 1 y 2. 4, indicaron desde las Empresas Públicas de Medellín.

Y agregaron que: “Hidroituango dispone de un moderno Centro de Monitoreo Técnico (CMT), con avanzadas tecnologías para este tipo de obras, que permite monitorear diversas variables y frentes en tiempo real las 24 horas del día, siete días a la semana, durante todo el año ( ...) Las diferentes pruebas se siguen a través de este Centro por personal experto. EPM insiste que trabaja para una entrada en operación segura de Hidroituango, un proyecto que contribuirá con su energía al desarrollo del país y al bienestar de millones de colombianos”, enfatizaron.

Declaraciones del ingeniero William Giraldo Jiménez, vicepresidente Proyectos Generación Energía EPM

