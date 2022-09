Gustavo Petro sugirió declaratoria de emergencia económica por temporada de lluvias inminente

Gustavo Petro visitó el Canal del Dique. Foto: Presidencia de la República

En un discurso dado este jueves 8 de septiembre desde el municipio de Santa Lucía (Atlántico), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó la posibilidad de declarar una emergencia económica por la inminente temporada de lluvias que tendrá lugar en los próximos tres meses. Dicha declaratoria tendría el propósito de enfrentar y mitigar los riesgos que la población enfrentará durante ese periodo.

El mandatario mencionó el tema —que ya ha tocado varias veces tras las predicciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)— en presencia de las autoridades del departamento caribeño: los líderes comunitarios del sur y los alcaldes de Campo de la Cruz, Repelón, Suán, Manatí, Candelaria y Santa Lucía, reunidos allí para hablar sobre la contratación de las obras para el Canal del Dique, construcción que separa al río Cauca de los centros poblados.

Petro explicó que el cambio climático tiene y tendrá consecuencias severas en todo el mundo, a las cuales se suman circunstancias como la crisis económica y la guerra, que dispara el precio de los fertilizantes. “Tenemos la tormenta perfecta y el resultado de esa tormenta perfecta se llama hambre”, advirtió.

“Claro que lo he pensado ¿No es el momento acaso de una emergencia? Los congresistas podrán opinar; los medios de comunicación a nivel nacional, la sociedad toda; pero si vamos a vivir un episodio peor que 2010, en términos de clima, entonces, necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, explicó.

El problema, sostuvo el mandatario, es que el país apenas está saliendo de otra emergencia económica: la que causó la pandemia por covid-19 en todo el mundo. “Ese es el drama de los gobiernos contemporáneos. Vivimos el covid, se expidió una emergencia. El covid dejó lo que dejó y no acabamos de salir de una —porque el virus está por ahí— y ya entramos a otra de tipo climático”, lamentó Petro.

“Ambas (emergencias) tienen el mismo origen, y lado y lado, a través de la ciencia, el origen último es que estamos cada vez arrojando más gases derivados del carbón y del petróleo a la atmósfera que calientan el planeta y, al calentarlo, cambian completamente los ciclos del clima”, añadió.

El presidente explicó que los colombianos no están en capacidad de detener la crisis climática, ya que solo los países que más emiten gases de efecto invernadero lo pueden hacer. No obstante, el país sí puede emprender acciones de adaptación al cambio climático: “dado que las cosas empeorarán en términos del clima, ¿cómo nos organizamos para que no nos hagan daño? ¿Cómo nos organizamos para minimizar el daño, mitigar el daño, mitigar el riesgo?”.

Con respecto al Canal del Dique, Petro mencionó que existe el riesgo de que se repitan las inundaciones de 2021 y que la inversión para mitigación del gobierno de Juan Manuel Santos —que ascendió al billón de pesos— se había perdido.

“¿Por qué estamos otra vez igual? Lo dije en La Mojana. Allí hay el planteamiento de una obra, más o menos similar, con esclusas, compuertas de cemento, concreto, a lo largo de un gran kilometraje; eso vale otros billones de pesos. Hoy, La Mojana está inundada. En el año 2010, que se inundó también, se dijo que había que hacer un gran jarillón, derecho, recto, sin esclusas, y se hizo. ¿Cuánto dinero se invirtió en el jarillón? Y estamos en lo mismo. Mi pregunta es: ¿y ahora no sucederá lo mismo?”, indicó.

El mandatario aseguró que la crisis climática está poniendo escenarios cada vez más difíciles. Por tanto, una obra hecha sobre la base de episodios anteriores, como el Canal del Dique, no es segura, “porque estos episodios van a ser superados hacia adelante”. Abogó para que la obra sea de otro tipo, construida bajo modelos diferentes a los tradicionales de 2010, porque los métodos de ingeniería no van a frenar la creciente cantidad de agua.

