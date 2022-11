Gustavo Bolívar acusó a Iván Duque de entregarle a ‘Manguito’ el ICBF del Meta y el hotel “El Campanario” a través de la SAE

Foto: Colprensa

A través de sus redes sociales, Gustavo Bolívar hizo referencia a Jonatan Tamayo Pérez, reconocido en el panorama político como ‘Manguito’. En su cuenta de Twitter, el senador del del Pacto Histórico, cuestionó la ‘volteada’ de él. “¿Pensaron que la volteada de Manguito era gratis? Duque le entregó ICBF del Meta (todavía lo tiene) y a través de la SAE, por una suma pírrica, el hotel “EL CAMPANARIO” que fuera de Ismael Pantoja alias “El Negro”. Los que están viviendo sabroso hace mucho tiempo, son otros”, escribió en su perfil en esa red social.

Es de destacar que la SAE (Sociedad de Activos Especiales) ha estado en medio de la polémica por supuestas irregularidades. Fue el mismo presidente de la República Gustavo Petro quién alarmó tempranamente el posible escándalo de corrupción y ordenó hacer un conteo detallado de los bienes incautados a la mafia y administrados por la SAE. Manguito, es importante recordar, resultó electo por la Lista de la Decencia, coalición de centroizquierda cercana a Gustavo Petro. Luego de ello, se unió a la bancada del uribismo.

Precisamente uno de los recientes escándalos por manejos irregulares por parte de la SAE se dio mediante la radio, en la emisora La W, tres propietarios de vehículos adquiridos en subastas de la Sociedad de Acticos Especiales señalaron graves incumplimientos.

Uno de ellos fue Didier Rincón, quién indicó que adquirió su vehículo desde el 4 de noviembre de 2021, el denunciante señaló que en el proceso se especificaba que en un tiempo no mayor a 45 días desde el acta de adjudicación, empezaban a entregar los vehículos, pero que solamente hasta el 7 de septiembre de este año le entregaron el automotor.

Además indicó que debido a problemas de infracciones de tránsito del vehículo cuando estaba bajo control de la SAE ha tenido inconvenientes e inclusive en alguna ocasión lo debieron conducir a un Centro de Atención Inmediata CAI de la Policía.

Otro de los afectados que puso su denuncia ante La W, fue Camilo Rincón, quién indicó que ha tenido que pagar aproximadamente por el automotor más de 42 millones de pesos, un valor mucho más elevado al que representa en verdad el vehículo, además de resaltar que todos estos inconvenientes y contratiempos le han generado serios problemas emocionales. “Me entregaron un carro totalmente desvalijado. Para que yo pueda pasar la revisión tecnicomecánica me tocó invertir 5 millones de pesos (...) me he visto afectado totalmente. Esperaba ese carro a los 45 días…”

Otro de los afectados por las presuntas actuaciones irregulares de la SAE fue Wilson Bolaños, quien indicó que pagó el automotor y a la fecha no se lo han entregado. Los denunciantes solicitan soluciones prontas por parte del Gobierno Nacional que está poniendo en cintura a la Sociedad de Activos Especiales.

Desde la Procuraduría General de la Nación se indicó que abrirán una indagación disciplinaria y una inspección en la sede en Bogotá de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), debido a presuntas irregularidades en la administración de bienes incautados a la mafia.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales estará como designada para comenzar acciones disciplinarias por presuntas irregularidades, al respecto de la inspección se indicó desde el ente regulador: “Dicha intervención contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la SAE. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo”.

Fueron alrededor de 5 irregularidades las encontradas en la inspección y que llaman la atención de la Procuraduría General. Una de ellas es que no hay la certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la SAE. De igual manera no tienen la claridad de que tan vulnerable e inconsistente es el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.

“No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna”, se evidenció tras la inspección.

También resaltaron varias anomalías e incumplimientos: “en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos”. También enfatizaron que varios contratos de arrendamiento de lujosas propiedades están por debajo del precio estimado por la SAE.





