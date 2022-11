Aumentan rumores de romance entre Ovy On The Drums y Jessica Cediel por viaje que la presentadora hizo a Egipto

Jessica Cediel, presentadora colombiana. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Más allá de sus proyectos como presentadora y/o actriz ocasional, Jessica Cediel también suena con frecuencia entre los medios de comunicación por su vida sentimental. Recientemente por ejemplo, aproximadamente desde principios de octubre pasado, la bogotana ha sido protagonista de rumores de romance con Ovy On The Drums (Daniel Oviedo), productor colombiano.

¿Cómo surgieron estas especulaciones? Pues bien, por aquel tiempo empezaron a circular por entre las redes sociales algunos videos que registraron a Cediel y Oviedo supuestamente en Rancho MX, restaurante de la pareja conformada por Luisa Fernanda W (influenciadora) y Pipe Bueno (cantante de música popular), exnovio precisamente de Cediel.

Ahora bien, en vista de la cercanía que tuvieron la presentadora y el productor, algunos lo interpretaron como que podrían tener un amorío. Sin embargo, en el correr de este tiempo ninguno de los dos se ha referido a los rumores, los cuales volvieron a tomar fuerza recientemente por cuenta de unas publicaciones que Jessica Cediel realizó en sus redes sociales.

La modelo bogotana y el productor musical fueron vistos muy juntos en el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Entonces, este domingo 13 de noviembre Karol G estrenó la canción y video musical de ‘Cairo’, canción que trabajó en conjunto con Ovy On The Drums. Más allá de que su sencillo lleve el nombre de dicha ciudad, la cantante urbana y el productor rodaron el videoclip en El Cairo, Egipto. Pero ¿qué tiene que ver Jessica Cediel en todo esto?, bueno, el mismo domingo 13 de noviembre la presentadora compartió varias fotografías y videos de su viaje a Egipto, el cual definió como “muy especial”.

Fue así que una de las leyendas de sus publicaciones escribió: “Y con ustedes … Las pirámides de Egipto… Uno de los lugares más mágicos, imponentes y espectaculares que he tenido la fortuna de conocer… gracias vida por esta experiencia… Pd: El motivo del viaje fue muy especial”.

Jessica Cediel y su viaje a Egipto. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Posteriormente, la también modelo publicó un video que encerró varios de los momentos que pasó en El Cairo, aunque no incluyó ninguna imagen en la que se le viera acompañada de Ovy On The Drums, sin embargo, la canción que eligió para musicalizar su reel fue el más reciente tema del productor con Karol G, además, el paisa comentó su publicación con algunos emoticones.

Aunque Cediel y Oviedo siguen herméticos sobre los rumores de romance, estas publicaciones hechas por la presentadora han dado pie para que las especulaciones sobre un posible amorío aumenten entre las redes sociales y la prensa rosa.

Jessica Cediel presumió sus habilidades culinarias:

En otros temas sobre la presentadora colombiana, Cediel siempre suele destacar lo mucho que le gusta estar en familia, pues es muy unida tanto a sus padres como a sus hermanas. Y, de hecho, en octubre pasado la bogotana compartió con sus seguidores uno de los planes que más le gustan: cocinar.

Entonces, desde sus Historias en Instagram la también empresaria se grabó en la cocina junto a su madre, Luz Virginia Silva, además de su hermana mayor, Virginia Cediel. Las tres estaban concentradas en la preparación de una pasta y, mientras daban una muestra de sus habilidades culinarias, Jessica Cediel explicó el plato que estaban realizando, además de resaltar que las personas suelen pensar que ella no cocina, cuando es todo lo contrario.

Aquí el video compartido por la presentadora:

“La gente cree que yo no cocino”, Jessica Cediel presume sus habilidades culinarias

