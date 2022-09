Jessica Cediel tendría una nueva relación sentimental: recibió romántico detalle

Jessica Cediel, presentadora colombiana. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Uno de los aspectos por los que Jessica Cediel más suena entre las redes sociales y los medios de comunicación es por su vida sentimental; ya sea porque la presentadora es noticia por sus parejas y posteriores rupturas o por las razones por las que prefiere estar soltera.

Respecto de esto último, la bogotana ya lleva largo tiempo sin tener un noviazgo, de hecho, en varias oportunidades habló de este tema desde sus redes sociales. A principios de 2021, por ejemplo, abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram bajo el título de: “¿Por qué creen que estoy soltera?”; ante las especulaciones de sus seguidores, la también modelo respondió cosas como:

“Soy muy independiente, todo me lo he ganado sola y también sé que me merezco una persona que me merezca, que sea buena y que venga con buenas intenciones”, “El tiempo de Dios es perfecto, él dirá quién y cuándo. Prefiero estar soltera que mal acompañada”. A su vez, también dio cuenta de que había salido lastimada de relaciones anteriores, pero “sigo creyendo en el amor, sí sé que voy a encontrar el amor de mi vida”.

Aun así, por aquella época también había mencionado que: “Estoy cerrada a conocer personas, no quiero, no sé...”

Jessica Cediel responde por qué se mantiene soltera

Pero ya mucho ha llovido desde entonces y actualmente hay rumores de que el amor podría estar rondando a la presentadora colombiana. ¿por qué razón? Pues bien, el pasado domingo 11 de septiembre publicó una InstaStorie que ha generado mucha conversación entre la prensa rosa, pues Cediel compartió la imagen de unas rosas rojas con una tarjeta en la que se lee lo siguiente:

“Y sí, un par de meses y no lo dejamos porque siento muchas cosas cuando estoy a tu lado mi amor... Cada día que pasa le doy gracias a Dios por tener a una mujer tan increíble como tú a mi lado... love you (te amo) mi bebé, no sabes cuánto te extraño”.

Sin embargo, Jessica Cediel no amplió la información respecto de la persona que le envió tal detalle más allá de reaccionar con un par de emoticones de corazón y redactar sobre la imagen la palabra: “Ay...”

Jessica Cediel levanta rumores de tener una nueva relación sentimental tras recibir romántico detalle

Un repaso por la vida sentimental de Jessica Cediel:

Si se habla de la vida sentimental de Jessica Cediel, entre sus noviazgos más mediáticos le figura el que sostuvo con Pipe Bueno, cantante de música popular y actor; su ruptura se dio en 2014 aproximadamente. Durante los últimos años, la presentadora pasó por dos compromisos fallidos: primero se comprometió con el empresario Leo Sarria, pero en 2019 terminaron.

Posteriormente, la también actriz empezó una nueva relación sentimental, en esa ocasión con el deportista estadounidense, Mack Roesch. Sin embargo, tras comprometerse, las cosas entre ambos también desembocaron en un punto final.

Desde entonces, Cediel se ha mantenido soltera. Solo resta esperar si confirma o desmiente las nuevas especulaciones de que podría estar saliendo con alguien.

“Muy guapo, muy talentoso”: Jessica Cediel habló de su trabajo con Romeo Santos

Aunque Jessica Cediel se ha desempeñado principalmente como presentadora a lo largo y ancho de su carrera en el mundo televisivo, la bogotana también ha ejercido como actriz ocasional en uno que otro largometraje, además de ser modelo y protagonista de videos musicales. Sobre este último aspecto, en el año 2017 la estrella colombiana protagonizó el videoclip de ‘Imitadora’, tema de Romeo Santos, cantante de bachata.

Ya han pasado cinco años desde entonces, pero todavía sus seguidores siguen manteniendo vivo el interés por conocer detalles de este proyecto laboral que Cediel tuvo con el mencionado artista. De hecho, a mediados de agosto un usuario le envió el siguiente interrogante a su cuenta de Instagram: “¿Qué te pareció grabar con Romeo Santos?”. Posteriormente, la presentadora calificó como “increíble” la experiencia de rodar el videoclip de ‘Imitadora’ con el famoso cantante de bachata, entre otras cosas, aquí el video:

Jessica Cediel recordó su experiencia al trabajar con Romeo Santos: “Excelente ser humano, muy guapo, muy talentoso”

