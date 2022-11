Incrementos de precios afectarían los valores de las matrículas universitarias en 2023

Universidades manifiestan por alzas en precios de la matrícula. Colprensa.

En las últimas horas se vio como los estudiantes de la Universidad Javeriana salieron a manifestarse contra las directivas, pues se anunciaron los precios de las matrículas para el 2023, denunciando que incremento fue exagerado y desmesurado, pero al parecer, no sería la única que sufrió estos altos aumentos. Hace unas semanas el gobierno nacional había presentado una propuesta, precisamente para que no se dieran estas situaciones, pero que no habría sido tenida en cuenta.

Puntualmente con el tema de la Javeriana, en un comunicado dirigido a las directivas, donde anuncian que los estudiantes entrarán en paro por los desmesurados incrementos, y aunque entiende que la situación económica nacional es lo que motiva a la decisión, no se está teniendo en cuenta la condición de los alumnos:

“El estudiantado de la Pontificia Universidad Javeriana seccional Bogotá expresa de forma contundente su inconformidad frente a la decisión arbitraria por parte de los directivos de aumentar de manera desmesurada y exorbitante la matrícula de todos los programas curriculares en un 13,9% para el siguiente semestre. Si bien, como estudiantes comprendemos la situación económica actual del país y del mundo, es necesario entender que estas medidas que ha adoptado la universidad sin previo aviso desincentivan a la comunidad estudiantil para continuar cursando su programa académico y su formación como profesionales en el área que se desempeñan, conllevando a que deserten y se agudice la deserción que ya es una problemática importante a nivel nacional”, asegura la carta presentada.

Según las tablas presentadas por la universidad, la matrícula más económica es la del programa de licenciatura de literatura, con valor de $ 6.799.000, que representó un incremento de 830 mil, mientras que la más costosa es medicina, $ 29.981.000, con un incremento de 3.659.000 pesos.

“Ante tan abrupta decisión y concibiendo que es una disposición que atropella el acceso a la educación, la comunidad estudiantil en uso de sus facultades y derechos, SE UNE para trabajar de manera conjunta y articulada para exigir que esta medida sea revocada y se replantee en una mesa de dialogo que involucre a todo aquel que cursa sus estudios en esta institución”, señalan los estudiantes.

Hace unas semanas, el ministro de educación, Alejandro Gaviria, presentó un modelo para fijar topes a las matrículas, llamando a los claustros para que se sentaran a negociar y dialogar sobre esta iniciativa, que aplicaba para las universidades públicas o privadas:

“La universidad tiene que ser un espacio donde la educación para la paz habite todos los espacios. No podemos transmitir desde las aulas un ejemplo de intolerancia y falta de comunicación (...) Más que el aumento, la preocupación que compartimos con el Gobierno son las condiciones económicas caracterizadas por esa alta inflación y la desaceleración económica. Por eso el llamado a las universidades colombianas es a no aumentar el precio de las matrículas por encima del IPC”.

Aunque se desconoce si los estudiantes de otras universidades realizaran protestas o manifestaciones, pero, otro de los claustros que tuvo un representativo incremento fue la Universidad de los Andes, y aunque estas dos son de las academias más costosas del país, consideran que no tiene lógica los porcentajes del aumento. De esta última escuela no se ha dado un valor exacto, pero, se estima que podría estar sobre los 30 millones de pesos.

“El Salario mínimo vigente para el segundo semestre del 2022, con la llegada del nuevo gobierno nacional, no ha aumentado, ni aumentara al menos hasta la finalización del presente año. Su monto se sostiene hasta hoy en $ 1.097.474. Esto en términos nominales, porque, de hecho, como la universidad lo reconoce, asistimos a fenómenos inflacionarios y devaluatorios que sin duda implican una disminución en el salario real. Por lo tanto, tal aumento, del precio de la matricula financiera, que debe ser cancelada entre diciembre de 2022 y enero de 2023, no es proporcional si no se da una subida del salario mínimo vigente. No es pertinente el argumento del aumento del salario mínimo como justificación de semejante incremento en el precio de la matrícula”, explica la carta de los javerianos.

