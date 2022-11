Gerard Piqué fue grabado en una fiesta cantando tema de despecho de Maluma

Gerard Pique junto a sus hijos, Milan y Sasha. REUTERS

Gerard Piqué está en el centro de la atención mediática a raíz de los cambios que viene afrontando con respecto a su vida emocional y profesional. Durante los últimos meses, el hoy exfutbolista enfrentó el proceso de ruptura con Shakira y luego el de la custodia de sus hijos, además del retiro de la actividad profesional en el FC Barcelona.

Una vez se conocieron los acuerdos entre el deportista con la cantante barranquillera, las miradas de los paparazzis y los medios se posaron sobre las reacciones del catalán en su día a día, tras concretarse su retiro de las canchas en busca de develar motivos más profundos sobre su retirada. Aunque rondaron muchas especulaciones al respecto, el también empresario optó por seguir con su vida y disfrutar en compañía de su círculo social más íntimo.

Tras una charla que tuvo Piqué con el streamer Ibai Llanos sobre su carrera en el fútbol, un nuevo contenido salió a la luz en las últimas horas en TikTok y captó la atención de los usuarios de todas las redes sociales, pues fue captado en un video por dos jóvenes cuando disfrutaba de una fiesta en compañía de sus amigos.

Aunque se desconoce la fecha exacta de la grabación del video, las reacciones no se hicieron esperar cuando se le vio cantando a grito herido el conocido tema ‘Corazón’, de Maluma y Nego do Borel. De acuerdo con los fragmentos que se publicaron en el escenario digital, las mujeres registraron el momento exacto en el que el catalán interpretaba la parte que dice: “¡Tú me partiste el corazón!”, la cual hace parte de la letra urbana de despecho.

Los comentarios de los usuarios se dirigieron a la inevitable pregunta de por qué el exfutbolista cantaba de forma tan entregada dicho tema. No fueron pocos los que señalaron que se trataba de simple gusto por la música del paisa, pero fueron más quienes se preguntaron si la causa de esa entrega era Shakira o Clara Chía, su pareja actual.

Esposa de Carles Puyol habla de Shakira

Aunque la ruptura de Shakira y Piqué se concretó hace meses, las secuelas aún se dejan ver en la forma de opiniones de otras celebridades sobre dicha relación. Una de las que expresó recientemente su postura al respecto es Vanesa Lorenzo, esposa del también exjugador del Barcelona Carles Puyol. Tras llegar de unas vacaciones con su esposo y sus dos hijas en las islas Maldivas, Lorenzo estuvo en Madrid compartiendo sus secretos de belleza y alimentación en un evento de la firma Nutralie.

Vanesa confirmó durante la charla que Puyol ya había hablado con Piqué sobre su acuerdo de separación con Shakira, así como de su sorprendente y reciente retirada. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles de cómo se encuentra en este momento. También habló de Shakira, confesando que “siempre me ha parecido una tipa estupenda”, aprovechando para desmentir que no tuviese relación con el resto de mujeres de los futbolistas del Barcelona: “Yo puedo hablar en mi caso personal y no, para nada. Es una chica directa, muy inteligente y buena relación”.

