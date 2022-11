La alocada propuesta que recibió Gerard Piqué tras su retiro: ¿se sube al ring para enfrentarse con un reconocido futbolista español?

Piqué y Joaquín, cara a cara. ¿Puede suceder en un combate de boxeo?

El streamer Ibai Llanos, con el apoyo de la empresa Kosmos (perteneciente a Gerard Piqué), lleva organizadas dos multitudinarias jornadas de boxeo bautizadas como “La Velada”, en las que influencers y personajes de todo tipo se enfrentaron en el ring. Las peleas fueron acompañadas por grandes shows musicales, como las perfomances de Duki, Bizarrap y Nicki Nicole. Pues bien, la tercera edición del evento está en proceso de organización. Y el comunicador sorprendió a su amigo y jefe con una propuesta, aprovechando que recientemente acaba de retirarse como futbolista, a los 35 años.

La sugerencia surgió durante la entrevista que Llanos le realizó al ex defensor del Barcelona por Twitch este miércoles, en la que Gerard rompió el silencio luego de su último encuentro como profesional y en medio de su separación de Shakira, tras 12 años de relación y dos hijos como fruto (Sasha y Milan). “La Velada 3 está en camino en unos meses. Sé que es imposible, pero yo siempre he soñado. A mí me encantaría, además por contexto de vuestras situaciones, Gerard Piqué contra Joaquín Sánchez. Y yo creo que a la gente le encantaría, sería algo histórico”, soltó Ibai el plan inesperado.

Joaquín, ídolo del Betis, de 41 años, colgará los botines en junio. Extrovertido, activo en las redes y amigo de Erling Haaland, con quien ha compartido vacaciones en Marbella, surgió como candidato a un combate de boxeo. Si bien Piqué se tomó a broma la proposición, no la descartó de plano. “No te digo que no, nunca te digo que no, pero 99% que no”, devolvió el campeón del mundo con España en Sudáfrica 20′10. “¿Y si Joaquín aceptase? Digo Joaquín porque es un tío que cae bien y porque se retira pronto”, lo toreó el influencer.

Podría subirse al ring para pelear con otro futbolista

“Es que me da igual, contra Busquets, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa... Es que no me veo con unos guantes de boxeo. Me estás picando. Una cosa es salir de la zona de confort y otra ir más allá. Me gusta el show e iré a la velada, no me la pierdo, pero de ahí a participar... No me he pegado en mi vida, te lo dije”, buscó regatear Piqué.

La idea de la velada es que suben al ring, con un entrenamiento intenso y a consciencia detrás, protagonistas que no se dedican precisamente al boxeo. En la última edición, por caso, peleó el argentino Momo Benavides. “La primera surgió de manera improvisada, yo vivía con un amigo acá en casa (Reven, streamer de Twitch) y él tenía una especie de “pique” con El Millor… tenían sus cositas y en base a ese “pique” surgió La Velada, donde incluimos otros combates”, le supo contar Llanos a Infobae.

El ex central ya advirtió que en esta nueva etapa seguirá con sus actividades comerciales en Kosmos y hasta planifica en algún momento lanzarse como candidato a presidente del Barcelona. ¿Se animará, aunque sea por única vez, a subirse al ring con otra figura del fútbol español como Joaquín?

Seguir leyendo: