El colombiano Juan Guarnizo estará en la nueva liga de fútbol creada por Gerard Piqué junto a Ibai, Kun Agüero e Íker Casillas, entre otros

El exfutbolista del Barcelona presentó su nuevo torneo de fútbol y en el que estará el streamer colombiano. Fotos: Reuters / @juansguarnizo

Gerard Piqué ha tenido una semana bastante movida, el pasado martes 8 de noviembre disputó su último partido como jugador profesional y puso un punto final a su carrera en el equipo de sus amores, el Barcelona de España. El miércoles 9 tuvo una entrevista, la única que ha dado desde su retiro, con el streamer Ibai Llanos y el jueves 10 presentó oficialmente su más reciente proyecto, su propia liga de fútbol.

A través de su empresa Kosmos, el ahora exjugador de fútbol. dio a conocer al mundo el enorme proyecto en el que venía trabajando hace varios meses y que finalmente se hará realidad en 2023. The Kings League, el torneo de fútbol que podría revolucionar Twitch y otras plataformas digitales, además que contará con la participación con varios de los grandes streamers a nivel mundial, incluido el colombiano Juan Guarnizo.

El evento de la presentación del torneo de fútbol se realizó en Barcelona y allí se revelaron varios detalles de lo que será esta competición, que bien podría llamarse un juego de mánager de fútbol pero en la vida real, una apuesta completamente diferente a lo que usualmente se viene haciendo el deporte y que contará con 12 equipos que jugarán 11 encuentros a lo largo de la temporada.

Estos son los presidentes de los equipos que participarán en el Kings League. Foto: Kosmos

Juan Guarnizo, uno de los presidentes de los equipos

The Kings League será un torneo que contará con 12 equipos y cada uno de estos tendrá un presidente que se encargará de tomar las decisiones con respecto a las incorporaciones dentro de la plantilla. Uno de ellos será el reconocido streamer colombiano Juan Sebastián Guarnizo, quien cuenta con más de 9 millones de seguidores en Twitch, presentó a su equipos ‘Aniquiladores’, haciendo referencia al nombre de uno de sus canales de YouTube.

En su presentación el stremaer aseguró que, “el fútbol es algo que he visto siempre con distancia, he tenido muy buenas experiencias, lo comento mucho, hay Mundiales que he gozado de una manera impresionante, el de Brasil (2014) para cualquier colombiano significó algo muy cabrón”.

Los otros presidentes de los clubes son los streamers Ibai Llanos (Porcinos FC), Rivers (Pio), Spursito (Rayo Barcelona), The Grefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Juantes FC), XBuyer (XBuyer Team), Perxitaa (Los Troncos FC), Dj Mariio (Ultimate Móstales), Adri Contreras (El Barrio). También estarán los exfutbolistas Sergio ‘El Kun’ Agüero (Kunisports) e Íker Casillas (1k).

Lo que debe saber de la Kings League

El nuevo gran proyecto de Gerard Piqué, quien será el presidente del torneo de fútbol 7, contará con los 12 equipos de los presidentes ya mencionados. El torneo comenzará en el mes de enero del 2023 y cada día se disputarán seis partidos, además los juegos se llevarán a cabo todos los domingos.

En total se disputarán 11 fechas del torneo, las cuales se podrán ver completamente gratis y en vivo en los respectivos canales de Twitch de los presidentes de los clubes. Una vez termine la ronda del todos contra todos, los ocho mejores equipos clasificarán a una ronda de playoffs hasta que se dispute la gran final.

Todos los que estén interesados en participar en el torneo podrán inscribirse en la página web oficial de The Kings League y se seleccionarán 120 jugadores que podrá ser elegidos por los presidentes de los clubes en el draft, un proceso de selección al estilo de la NBA. Habrá dos ‘Wildcards’ por equipo en cada jornada, lo que les permitirá incluir en sus plantillas jugadores profesionales o a los mismos presidentes.

