Profesor del colegio Marymount Mauricio Zambrano tendrá que ir a la cárcel por abusar de sus estudiantes: sigue prófugo de la justicia

En la imagen, el exdocente del colegio Marymount, Mauricio Zambrano, implicado en casos de acoso y abuso sexual a sus estudiantes. Foto: Archivo particular

En las últimas horas el juez 45 de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la privación de la libertad del profesor Mauricio Zambrano, sindicado de presunto abuso sexual en el reconocido colegio capitalino Marymount. El sujeto es acusado de haber acosado a, al menos, 20 menores de edad cuando se desempeñaba como docente de esa institución al norte de la ciudad.

La ratificación de su condena se dio porque los abogados de Zambrano, que era profesor de educación física y futbol en el plantel educativo, solicitó un recurso de apelación para que le fuera absuelta la condena en su contra, que se conoció en junio de este año cuando un juez de garantías dictaminó que debe ir a la cárcel. Por ahora, el hombre es prófugo de la justicia.

Los argumentos para que el togado decidiera rechazar esa solicitud es porque considera que, la libertad del docente influirá negativamente en la investigación que adelantan las autoridades desde que se destapó el escándalo. Por ello, ordenó dejar a Zambrano tras las rejas; por ahora, la Fuerza Pública lo sigue buscando.

Colegio Marymount

La decisión fue tomada en segunda instancia, donde también se ratificó que Zambrano tampoco podrá gozar de casa por cárcel, o como su nombre técnico lo indica, prisión domiciliaria. Mientras avanzan las pesquisas, podría aumentar la condena tras las rejas por los citados delitos donde, además, se le sindica de haber accedido sexualmente contra una adolescente de 14 años.

El fallo del juez también fue viciado por las solicitudes de la Fiscalía General de la Nación, que aseguró que Zambrano representa un peligro para la sociedad colombiana y por eso debe ser capturado cuanto antes. De hecho, el ente acusador reveló todo el material probatorio contra el profesor, lo que derivó en que se ordenara su aprehensión.

Sin embargo, tan pronto Zambrano conoció que lo enviarían tras las rejas, se le desapareció del radar a las autoridades y por eso, desde entonces, se emprendió una exhaustiva búsqueda para dar con su paradero con el fin de que responda por sus presuntos crímenes.

“La Fiscalía recaudó material probatorio contundente que permitió que un juez de la República emitiera la orden de captura para que en las últimas horas esta persona fuera puesta a disposición de un juez de control de garantías, la captura que fue legalizada”, explicó el fiscal general Francisco Barbosa, cuando fue capturado el docente.

A partir de las investigaciones se pudo determinar que los hechos, no solo los de la estudiante por la que se destapó el escándalo, sino los de muchas otras, se cometieron en las instalaciones del colegio. Además, otros docentes confiesan que estos casos no eran nuevos; incluso las directivas tenían el conocimiento de estos actos y nadie hizo nada. Lo único que se logró es que después de los señalamientos, María Ángela Torres salió de la rectoría del Marymount.

Laura Giraldo, exalumna del colegio Marymount aseguró, en declaraciones a la prensa, que no solo Zambrano sino también otros maestros habrían cometido ese tipo de actos. “La primera denuncia se hizo por la familia de una menor, actualmente defendemos mucho su identidad, no puedo referirme al nombre de ella explícitamente. En el momento en que me enteré de las denuncias, decido convertirme en testigo en calidad de víctima por ella. Siendo mayor de edad, siento que el movimiento comienza en el momento en que doy mi testimonio ante este profesor, Mauricio Zambrano. A raíz de esto se ha destapado una olla completa de casos, con otros profesores, incluso”, dijo Giraldo a la emisora BluRadio.

Actualmente hay más de 20 denuncias de alumnas y exestudiantes que dicen ser víctimas de abuso por parte de Zambrano. Al día siguiente de su captura fue dejado en libertad luego que el juez 28 de Control de Garantías dijera que no fueron suficientes las entrevistas, informes forenses, videos de cámaras de seguridad y demás material probatorio que recibió en su despacho, para ordenar una medida de aseguramiento. Ahora, el presunto abusador sigue en la clandestinidad.

