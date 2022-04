Revelan detalles del caso del profesor Mauricio Zambrano, vinculado al caso del colegio Marymount

En la imagen, el exdocente del colegio Marymount, Mauricio Zambrano, implicado en casos de acoso y abuso sexual a sus estudiantes. Foto: Archivo particular

A principios de mes, Mauricio Zambrano, exprofesor de educación física del colegio Marymount de Bogotá, fue capturado por la denuncia de un presunto abuso sexual contra una menor de 14 años, aseguró en ese momento el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.

“Fue legalizada la captura del señor Mauricio Zambrano en las investigaciones por delitos sexuales donde fue víctima una estudiante del Colegio Marymount en la ciudad de Bogotá. Este caso fue priorizado y para ello se destacó un grupo especializado de fiscales y de Policía Judicial. El capturado era profesor de Educación Física de este colegio en el norte de Bogotá, siendo la víctima una menor de 14 años que había sido puesta en situación de inferioridad y accedida carnalmente. La Fiscalía cuenta con material probatorio contundente que permitió que un juez de la República emitiera la orden de captura para que en las últimas horas persona fuera puesta ante un juez de Garantías. La captura fue legalizada”, declaró el fiscal.





A partir de las investigaciones se pudo determinar que los hechos, no solo los de la estudiante por la que se destapó el escándalo, sino los de muchas otras, se cometieron en las instalaciones del colegio. Además, otros docentes confiesan que estos casos no eran nuevos; incluso las directivas tenían el conocimiento de estos actos y nadie hizo nada. Lo único que se logró es que después de los señalamientos, María Ángela Torres salió de la rectoría del Marymount.

Laura Giraldo, exalumna, en declaraciones con Blu Radio dijo,

“La primera denuncia se hizo por la familia de una menor, actualmente defendemos mucho su identidad, no puedo referirme al nombre de ella explícitamente. En el momento en que me enteré de las denuncias, decido convertirme en testigo en calidad de víctima por ella. Siendo mayor de edad, siento que el movimiento comienza en el momento en que doy mi testimonio ante este profesor, Mauricio Zambrano. A raíz de esto se ha destapado una olla completa de casos, con otros profesores, incluso”

Semana publicó que la fiscal del caso señaló a diciembre del 2021, como el momento cuando Zambrano entabló diálogos con la estudiante y se encontraron al menos 3 veces. La Fiscalía señala que luego de las clases, invitaba a la niña al “salón de los balones”, que era un lugar no muy transitado y que era de su “dominio”. Allí presionaba a la menor para que le hiciera tocamientos por encima de la ropa.

Luego del periodo vacacional, Mauricio Zambrano le dice a la menor que para no levantar sospechas deben encontrarse en otro lugar. La fiscal dijo en la audiencia que el docente le preguntó a la estudiante que si quería que le hiciera algo más. Ante la negativa, decide llevarla a una bodega, dentro del colegio Marymount, donde el 11 de febrero se cometió el abuso físico. La menor decide llamar a un familiar de confianza tras lo sucedido. Zambrano pretendió manipular a la víctima para que no le contara a nadie y “lo recordara con cariño y no con odio”.

Según el medio, en el testimonio de la Fiscalía se ve que la joven se sorprendió con su familiar porque también estudió en el Marymount y le aseguró que eso era un comportamiento reiterado de Mauricio Zambrano, que no era la primera vez que sucedía, además, ya se lo había hecho a otras niñas.

Esto hizo que la madre recogiera inmediatamente a la menor; la llevó a Medicina Legal donde le brindaron acompañamiento y le realizaron entrevistas; esto permitió generar la validez del testimonio.

La fiscal habría revelado que Ángela Torres, exrectora, fue contactada mientras que a la menor le estaban realizando los análisis; su respuesta a la madre fue que manejaran “esto entre las dos”; pero que, a pesar de la denuncia, mantuvo a Zambrano en el cargo y no le dio atención a la situación. “Se cuenta con varias declaraciones, una de ellas la de la rectora María Ángela Torres, donde se indica que son varias las quejas que se adelantan contra el profesor, que una de ellas se recibió en el año 2013, con respecto a una es exalumna del colegio”.

Actualmente hay más de 20 denuncias de alumnas y exestudiantes que dicen ser víctimas de abuso por parte de Zambrano, pero, al día siguiente de su captura fue dejado en libertad luego que el juez 28 de Control de Garantías, dijera que no fueron suficientes las entrevistas, informes forenses, videos de cámaras de seguridad y demás material probatorio que recibió en su despacho, para ordenar una medida de aseguramiento.

SEGUIR LEYENDO: