El presidente Petro se refirió a Colombia como “un lugar de muerte y fosas comunes” en el Foro de París sobre la paz

Durante su intervención en el Foro de París sobre la Paz, el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, no solo ha cuestionado a la industria petrolera y carbonera en Colombia y en su discurso ante las Naciones Unidas, sino que no pierde oportunidad para referirse al tema en cuanta intervención entrega. Así quedó claro en su reciente discurso ante el Foro de París sobre la Paz, donde dijo que el mundo ha librado guerras con fósiles y la riqueza.

“Estamos enfrentando en estos tiempos, que pueden ser los del comienzo de la extinción humana, lo dice la ciencia, también los tiempos de lucha entre la humanidad y la codicia entre la humanidad y su vida y un poder mortal que se cifra alrededor de la acumulación”, señaló el jefe de Estado desde tierras francesas.

En otros apartes de su pronunciamiento, el presidente de los colombianos aseguró que los países de América Latina son mucho más violentos que naciones europeas como Ucrania y Rusia, donde se disputa una guerra actualmente. Inclusive, dijo que las estructuras criminales que actualmente azotan al continente son más peligrosas que las que dirigió Pablo Escobar, el entonces jefe del Cartel de Medellín.

“Dos decisiones mundiales: la de no dar el paso hacia la economía descarbonizada y aislarnos del carbón y del petróleo; y la de prohibir [las drogas], cuando perfectamente los mismos dineros podrían ser utilizados ya no en la guerra, sino en la prevención del consumo, como se ha hecho con la nicotina, nos ha condenado, no a ser la gran explosión de la vida, como la naturaleza nos indica, sino un lugar de muerte, de fosas comunes, de cementerios, de desangre, de destrucción”, aseveró Petro.

Durante su intervención en el Foro de París sobre la Paz, el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

En los casi 27 minutos en los que el primer mandatario habló también volvió a defender a los consumidores de alucinógenos y, al igual que lo ha hecho en repetidas oportunidades, reiteró su tesis de que la guerra contra las drogas fracasó. Sin embargo, concibió a quienes toman licor de también ser consumidores.

“La guerra contra las drogas ha fracasado y no ha traído sino muerte y una muerte mayor que las guerras en el siglo XXI. Es una guerra invisible que no se cuenta a través de los medios de comunicación, que no aparece en los noticieros cotidianos, pero que mata más y de manera violenta a unos y a otros, persiguiendo a millones de personas por ser consumidores, como consumidores son los que se toman un trago de champaña o de alcohol, como consumidores son los que se fuman un tabaco o un cigarrillo incluso con drogas peores”, declaró el jefe de Estado.

Así mismo, tal y como lo hizo recientemente, lanzó algunas pullas al sistema de salud colombiano y aseguró que quienes consumen ese tipo de sustancias deberían tener al personal médico a su disposición. Además, cuestionó cómo la sociedad ha abandonando a esas poblaciones. “La persona que cae en la esclavitud de los consumos de estupefacientes simplemente es la persona más débil en una sociedad que simplemente no la mira, la falta de afecto de las sociedades produce al drogadicto”, agregó Petro.

Qué más ha hecho Petro en Francia

El presidente sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo en París. El jefe de Estado colombiano entregó detalles del encuentro en una rueda de prensa y manifestó que Francia apoyará el proceso de paz en Colombia.

Gustavo Petro y Emmanuel Macron se reunieron este jueves durante dos horas. FOTO: Presidencia

Macron vio de buena manera que el Gobierno colombiano retome como prioridad la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc. De acuerdo con Petro, el país europeo “va a actuar de manera intensa y acelerada en el proceso de paz de Colombia, incluso convocando una mesa de donantes para cofinanciar la reforma agraria en Colombia”.

SEGUIR LEYENDO: