12 frases de Gerard Piqué: las razones detrás de su retiro, su defensa a que los jugadores puedan “salir de fiesta” y el día que se lesionó por desobedecer a Guardiola

Piqué, el día de la ceremonia de su retiro ante un Camp Nou colmado (REUTERS/Albert Gea)

Gerard Piqué ofreció su primera entrevista después de anunciar su retiro como futbolista profesional. En una charla con el influencer Ibai Llanos, el ex jugador dialogó sobre la decisión de colgar los botines, su despedida en el Camp Nou, el cariño de los hinchas, su futuro dentro del Barcelona y reveló una graciosa anécdota con Pep Guardiola en sus tiempos como entrenador del Blaugrana.

En el canal de Twitch del streamer, el hombre de 35 años contó los pormenores de una decisión que maduró en el tiempo: “Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. Xavi me dijo que este año la tendría difícil. Yo quería intentarlo. Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en líneas generales. Vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión. Siempre dije que cuando no me sintiese importante lo dejaría. Hubo partidos que no había jugado y después del partido tenía que entrenar. Me sentía desubicado. Hubo algún día que estuve a punto de ir al vestuario y decir: ‘Se acabó‘. No terminaba de sentir que era mi sitio”.

“El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara todo esto. No podía dejar el equipo en ese momento. Me fije el parón como fecha límite porque después del Mundial ya estarían recuperados todos los compañeros”, manifestó en referencia a las bajas temporales de Andreas Christensen y Jules Koundé, flamantes refuerzos de la institución para esta temporada.

Uno de los socios fundadores del grupo Kosmos contó que afrontará un acto con el presidente del club, Joan Laporta, este jueves y dará la última camiseta que vistió al museo de la institución. Esa misma que utilizó en su despedida del Camp Nou con victoria por 2-0 ante Almeria: “Fue espectacular. No me esperaba lo que pasó. No le daba la importancia que luego me he dado cuenta. Se agradece muchísimo y te das cuenta de lo que la gente te quiere y te aprecia. Estaré ligado al club toda mi vida. Me fui muy feliz”.

*La salida de Gerard Piqué en su último partido en el Camp Nou

Además, expresó: “Miro atrás y he hecho un viaje espectacular. Levantarme por la mañana, representar al club de mi vida, ganarlo absolutamente todo. Era vivirlo, no podía esperar nada más. He exprimido cada día de mi vida”.

En último orden, descartó casi definitivamente su vuelta a las canchas en el club que preside y milita en la segunda división de España: “Nunca, nunca, no lo voy a decir, pero en el 99% digo que jamás jugaré en el Andorra”.

En medio de una carrera tan larga como exitosa, el empresario se refirió al rol del fútbol y la sociedad, de alguna manera vinculando sus palabras a las críticas que supo recibir por sus correrías nocturnas: “Tienen que comprender que los jugadores también son personas. No eres un robot que solo entrenas, comes y duermes. Necesitamos tener una vida social y salir de fiesta. Todo tiene un balance en la vida. Me he sabido cuidar para tener una carrera así. Hay que salir con 20 años y con 21, es obligatorio salir de fiesta. Si no sales de fiesta en cinco años hay algo oscuro. Todo en un extremo es malo”.

Luego de estas declaraciones, Piqué se distendió para abordar un viejo recuerdo sucedido el 30 de mayo de 2009. Un Barcelona que había ganado el triplete (Liga, Copa del Rey, y Champions League) debía cerrar el torneo doméstico como visitante del Deportivo La Coruña. Allí, Guardiola le dio una sola orden que no pudo cumplir.

“Jamás en la vida he salido antes de un partido. La única vez fue cuando ganamos el primer triplete y fuimos a La Coruña a jugar. Pep me dijo que no saliese porque iba a jugar. Obviamente salí. Y me lesioné en el minuto 60″, contó entre risas sobre una modificación que incluyó el ingreso de Alberto Botía -actualmente juega en Al-Wehda de Arabia Saudita- en un partido que finalizó 1-1.

“He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Siempre ensanché las normas un poco más. Me ha traído problemas pero sabía a lo que me estaba exponiendo”, concluyó, en una nota en la que no hizo referencia a su separación de Shakira, tras 12 años en pareja y dos hijos (Sasha y Milan) como fruto.

Otras definiciones de Gerard Piqué

Su futuro en el Barcelona: “En algún momento me apetecerá ser presidente. No lo tengo en la cabeza ahora. Disfruté de mi carrera, pero ahora tengo la libertad de centrarme en otras cosas. En un futuro, me gustaría poder ayudar a explotar el potencial del club de mi vida”.

La expulsión de Jesús Gil Manzano en su último partido con el Barcelona: “El arbitraje nos perjudicó. La primera amarilla de Robert (Lewandowski) no lo es, no hay córner, luego la falta a Marcos Alonso. No es que sean jugadas dudosas. Fui a hablar con el árbitro, fui a comentarle varias jugadas y se puede ver en el video que entro al túnel y le digo que siempre nos perjudica. No lo insulto en ningún momento, pero me expulsa. Me señala en el túnel y me expulsa. No dije nada. El acta no miente. Ya expulsado, entro al vestuario. El vestuario arbitral está al lado y uno de mis compañeros dice la frase dentro. Yo no fui”.

El defensor del Barcelona se fue expulsado y el árbitro dejó constancia sobre el insulto del jugador

Su posible convocatoria para jugar el Mundial de Qatar 2022 con España: “No hablé con nadie de la selección ¿Si aceptaría la convocatoria? (Risas). No sé cuándo sale la lista. No he pensado en ello”.

Los cambios antagónicos que propone en el fútbol: “No hace falta jugar 90 minutos. Pueden ser 50 o 60 minutos pero que sean de no poder dejar de mirar la televisión. Busquemos normas que sean más entretenidas. El producto del fútbol está anticuado. Le cuesta captar al público joven. Eso no quita que el fútbol sea el deporte rey. Hay que intentar modificar normas que están establecidas desde hace muchos años. Es difícil. Pasa en todos los deportes. Hay que buscar la manera de atraer la atención. Haría cambios muy radicales. No lo tienes que probar en un Barcelona-Real Madrid, pruébalo en las categorías menores. Las ideas se crean a base de prueba y error. 11 contra 11, una prórroga de 30 minutos. Pon que cada tres minutos sale un jugador de cada equipo. Hasta que haya un gol de oro. Los penales son muy emocionantes… A mí me gustan, pero no pasa el mejor. Puede pasar cualquiera”.

Seguir leyendo: