Los insultos de Gerard Piqué al árbitro que le valieron la expulsión en su último partido como futbolista profesional en Barcelona

El defensor del Barcelona se fue expulsado y el árbitro dejó constancia sobre el insulto del jugador

Barcelona ganó un partido clave para seguir en la cima de La Liga de España, pero el triunfo por la mínima con 10 jugadores frente a Osasuna en Pamplona dejó secuelas. La expulsión de Robert Lewandowski caldeó los ánimos en el Blaugrana y Gerard Piqué también vio la roja en su último encuentro como futbolista profesional después de insultar al árbitro del encuentro.

Los acontecimientos que dieron origen al profundo enojo del jugador, que inició en el banco de suplentes, se remontan al comienzo del duelo con el gol de David García a los 5 minutos después de la ejecución de un córner. Toda la visita reclamó una falta de Unai Garcia contra Marcos Alonso que no fue sancionada por Jesús Gil Manzano ni alertada por el VAR, a cargo de Javier Iglesias Villanueva.

El segundo hecho que motivó el enojo de Piqué llegó a la media hora de partido con la expulsión de Lewandowski por doble amarilla que dejó a los Culés con un jugador menos. En su salida, el delantero polaco gesticuló contra el público e hizo gestos que sugerían un supuesto arreglo en la previa al cruce.

La derrota parcial reinó en el resultado hasta el final de la primera parte. Con el pitazo final, llegó el estallido del zaguero central que se retiraba en este encuentro. Piqué esperó al término de la etapa inicial para acercarse a Gil Manzano y dialogó unos instantes, pero el juez principal del partido intentó alejarse del defensor para dirigirse hacía el vestuario.

Esta acción motivó una mayor insistencia del jugador, quien elevó su tono para vociferar críticas más duras hasta que el árbitro lo expulsó por un insulto que dejo constancia en su informe final tras el partido: “¿Has visto el córner que nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Es una puta vergüenza. Me cago en tu puta madre”.

El entrenador del equipo, Xavi Hernández, se quedó con las ganas del ingreso de Piqué. El técnico declaró que era una de las primeras modificaciones que habría empleado en el estadio El Sadar para revertir la historia. Su dirigido se retiró sin la posibilidad de ingresar en su último partido como jugador profesional.

Además, Xavi sembró sospechas contra el arbitraje: “Hemos sentido la injusticia otra vez. Nos sentimos perjudicados porque nos han dicho que era falta clara el gol nuestro, y ni córner me dicen. La rigurosa expulsión de Lewandowski marca el partido. Son decisiones muy injustas para nosotros pero el árbitro, que hoy tampoco va a hablar, decide y no podemos decir nada. Claro que he protestado. A Piqué le han expulsado. Nos jugamos mucho y creo que debería explicarse hoy”.

La remontada final con los goles de Pedri y Raphinha quedó eclipsada por el enfado contra un árbitro que expulsó a 10 jugadores del Blaugrana en 33 partidos arbitrados a este equipo. Sin embargo, Barcelona sacó adelante un encuentro que lo dejará en la cima del torneo hasta el reinicio de la competencia después del Mundial de Qatar 2022. Es el líder con 37 puntos, cinco unidades por delante de Real Madrid, que enfrenta este jueves al Cádiz.

Seguir leyendo: