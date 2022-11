Juanfer Quintero está en Chile y se reportó con golazo durante un entrenamiento de River

Este miércoles 9 de noviembre, River Plate se enfrentará a Colo Colo en el estadio Sausalito de Viña del Mar dentro del torneo triangular internacional previo al inicio de la Copa del Mundo de la Fifa Qatar 2022.

En el entrenamiento millonario en Viña del Mar llamó la atención un gol del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, de quien se especula su salida para el fútbol mexicano. El ‘10′ antioqueño sacudió un remate de pierna zurda que se clavó en el palo de la mano derecha del portero sin que los rivales pudieran prever la jugada.

El colombiano decidió celebrar y gritar el gol durante la práctica deportiva a cargo del técnico Marcelo Gallardo, que aún no se desvincula al 100 % del plantel de la banda cruzada.

A las 5:30 p. m. hora colombiana, arrancará el juego entre Colo Colo y River Plate, que será transmitido por Star Plus de ESPN y contará con la presencia del colombiano Miguel Ángel Borja, en el minitorneo en el que también compite el club Real Betis Balompié de España, actual clasificado a octavos de final de la UEFA Europa League 2022/23 de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini.

River cerrará la temporada 2022 del fútbol profesional argentino y sudamericano sin títulos en su palmarés y, salvo por la ausencia de Franco Armani y Nicolás De la Cruz, ya tiene todo preparado para competir al primer nivel.

Paulo Díaz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Robert Rojas, Felipe Peña Biafore y Rodrigo Aliendro son las principales incorporaciones de River para este torneo de final de año.

El último antecedente entre argentinos y chilenos finalizó 4-0 a favor de los bonaerenses el 19 de mayo de este año por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2022.

Juan Fernando Quintero define su continuidad en River Plate: ha recibido ofertas de otros países

Una de las figuras en la última era del balompié argentino, Juan Fernando Quintero, sigue definiendo su futuro en el plantel del club River Plate, pues desde la salida de Marcelo Gallardo, muchos jugadores podrían salir de la plantilla, y el mediocampista finaliza su contrato en el cuadro millonario hasta el 31 de diciembre.

Al parecer, el sucesor del entrenador apuntaría a Martín Demichelis, y ante esta situación del futbolista, medios argentinos dan por hecho su salida está más cerca de lo que se piensa y no continuaría en River Plate, pues se han recibido ofertas del exterior y una de ellas ha sido más concreta.

En conversación con Infobae Argentina, el deportista expresó sobre su continuidad: “La verdad que vivo el día. Hoy estoy contento. Después de ir a China, me habitué, recordé muchas cosas, estoy muy feliz en River. Aprovechando estos últimos días para entrar en vacaciones, pensar bien qué puede pasar. No me preocupo por lo que viene...”

Quintero tiene contrato vigente con el Shenzhen de China, equipo que pagó más de cinco millones de euros por su compra en 2020. Ante esto, el club argentino donde juega actualmente debe pagar más de dos millones de dólares para poderse quedar con Juan Fernando. El presente futbolístico del colombiano hacen que desde el club de Núñez no se decidan a desembolsar la gran suma por su pase, adicional al considerable aumento que deben realizar en su contrato.

