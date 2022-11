Luis Díaz entrará en una nueva etapa de la recuperación de la lesión en su rodilla: “correrá por primera vez” Crédito: Reuters/Peter Cziborra

La recuperación de la distensión de ligamento de la rodilla derecha que sufrió Luis Díaz va por buen camino, así lo informó uno de los asistentes técnicos de Jurgen Klopp, director técnico del Liverpool, en una conversación con la oficina de comunicaciones del Liverpool. El atacante colombiano eligió la sede deportiva de la Federación Colombiana de Barranquilla para adelantar los trabajos de fisioterapIa y estar cerca a su familia.

“Luis Díaz correrá por primera vez el jueves. Esas son buenas noticias porque todos sabemos lo importante que fue el año pasado y en la segunda mitad de la temporada”, fueron las palabras de Pepijn Lijnders en medio de la actualización del estado de salud de los jugadores a cargo del departamento médico del club. Esto significa que la recuperación del nacido en La Guajira va de gran manera y su regreso se daría sin inconvenientes para el reinicio de la Premier League tras la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

El colombiano sufrió una lesión en su rodilla en el pasado juego ante Arsenal FC el 9 de octubre y allí se confirmó que sería baja por algunos meses, pero que afortunadamente no requeriría de cirugía. Los medios ingleses afirmaron que su recuperación su alta médica se daría para disputar el Boxing Day a finales de diciembre. Esta noticia emocionó a los hinchas del Liverpool, quienes en reiteradas ocasiones han demostrado su afecto al extremo colombiano.

Luis Díaz es uno de los titulares indiscutibles en el equipo de Jürgen Klopp, ha participado en 12 partidos esta temporada, ha marcado dos goles y ha realizado cuatro asistencias. Su partido de regreso sería el del 26 de diciembre del 2022 cuando visite al Aston Villa. Por ahora, el extremo atacante se ha perdido cerca de 11 encuentros, empezando por el de la cuarta fecha de la Liga de Campeones, más otros dos encuentros de este mismo torneo ante Ajax y Napoli.

Por Premier League ha estado ausente en seis partidos: vs Manchester City (16 de octubre), vs. West Ham (19 de octubre), vs. Nottinghamottingham Forest (22 de octubre), vs. Leeds United (29 de octubre) y vs. Tottenham Hotspur (6 de noviembre). Por último se perderá el partido por la Copa de la Liga ante el Derby County del 9 de noviembre y el del 12 del mismo mes ante el Southampton.

Luis Díaz actualmente es uno de los diez nominados a ganar el premio a mejor jugador del mundo organizado por Globe Soccer Awards. Junto con el colombiano aparecen como opcionados Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Lionel Messi, Erling Halaand, Sadio Mane, Thibaut Courtois, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. La segunda ronda de votaciones se dará desde el 3 de noviembre hasta el 10 de este mismo mes. Estas tienen un valor del 25 %, mientras que el 75 % restante de la decisión corresponderá a un panel de expertos.

Este está conformado por reconocidas figuras del mundo del balompié como Francesco Totti, Ian Fiebre, Ferran Soriano, Iker Casillas, Saeed Hareb, Nicola Rizzoli, Augusto Lendoiro, Rob Jansen, Miguel Gil, Luis Figo, Umberto Gandini, Adriano Galiani, Antonio Conte, Mohammed Al Kamali, Enrico Bendoni, Giovanni Branchini, Alexia Putellas, ,Mahdi Ali, Demetrio Albertini, Mario Gallavotti, Gennaro Gattuso, Marcelo Lippi, Felix Brych, Anderson Luis de Souza, Emilio Butragueño y Eric Abidal.

