Lina Arroyave contó por qué terminó con Chico Cruz y abrió su corazón con sus seguidores

Lina Arroyave respondió algunos interrogantes de su relación con Chico Cruz. Tomada de Instagram @linaarroyave8

Desde hace algunos días, los rumores de una ruptura entre Lina Arroyave y su novio, el mexicano Chico Cruz, comenzaron a tomar fuerza, pese a que ambos habían compartido recientemente los tatuajes que se habían hecho en el rostro por cuenta del amor que sentían. Las críticas fueron certeras, pues algunos de sus seguidores le dijeron que “dura más una gripa” que la paisa con sus parejas.

Recientemente, la exparticipante de Protagonistas de Novela interactuó con sus seguidores en una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en las que aclaró algunas dudas de la ruptura con el mexicano. El primer interrogante que respondió fue con respecto a si se daría una segunda oportunidad con su expareja, a lo que Lina respondió:

“La base de toda relación es el respeto y la confianza… Pierdes las dos, pierdes todo. Si no funcionan como pareja, pero no quieren alejarse de su vida, sean amigos y con madurez seguir adelante. Eso también es amor”, fue el argumento que entregó la influenciadora.

Posteriormente, sus seguidores quisieron conocer si se trataba de una estrategia de marketing o realmente su relación había llegado a un punto final. Inicialmente, dijo que nunca le gustaría vivir de una relación así en redes sociales y que nunca se ha prestado para generar polémica en torno a las personas que la rodean.

Y agregó: “Yo quisiera siempre estar vibrando en amor, estar tranquila, trabajar con personas dispuestas, enfocadas, que disfruten amar lo que hacen, vivir confiada de las personas que tengo cerca, no tener que estar pidiendo lo que mereces, así que no. No fue por crear polémica”.

También le preguntaron por cómo se sentía la paisa de haber hecho su fallida relación tan pública, ya que no duró mucho tiempo y fue blanco de comentarios en las redes sociales por las decisiones que tomó en su momento.

En respuesta, dijo: “Nunca me arrepiento de nada de lo que hago en mi vida, porque todo lo hago con la consciencia de que este tipo de cosas podrían pasar, pero no me voy a perder de vivirlas como las siento en el momento por pensar en el qué dirán”.

Finalmente, los internautas quisieron conocer qué ocurriría con el tatuaje que plasmó en su rostro en compañía de su expareja, por lo que señaló que cada tatuaje es importante para ella, independientemente de lo que hubiese ocurrido.

“Siempre me quedo con lo mejor de los demás. Ahí se quedará como una experiencia más, que cada que lo vea me dará un mensaje”, concluyó la modelo.

Lina Arroyave respondió algunos interrogantes sobre el fin de su relación con Chico Cruz. Tomada de Instagram @rechismes

Las respuestas de Lina Arroyave generaron todo tipo de comentarios en redes sociales, ya que fueron replicadas por el portal de entretenimiento Rechismes, en la que los internautas expresaron sus opiniones al respecto. Algunos de los más destacados son: “pero cómo así que le gusta vibrar bonito y hace días salió hablando pestes del papá del hijo”; “ella es linda, yo siempre dije que ese man con Lina no pegaban”; “cómo así, ¿el man ya le había sido infiel a ella?”, entre otros.

Cabe mencionar que hace algunos días, la exprotagonista de novela fue tendencia por un video que compartió en sus redes sociales en las que presuntamente había descubierto una infidelidad del mexicano por un vestido de mujer que encontró en su camioneta.

