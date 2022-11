La reacción de Nicky Jam al saber que le estaban haciendo brujería: “Dios es todo”

Toda una polémica ha surgido en las redes sociales por la supuesta ‘brujería’ que la modelo venezolana, Génesis Aleska, le habría realizado al cantante urbano Nicky Jam para que este solo estuviera con ella y no pensara en otras mujeres. Cabe resaltar que ambos famosos sostuvieron una relación amorosa a lo largo de siete meses.

Un video que se filtró en las redes sociales mostró a Aleska acudiendo a una experta en brujería o santería, a través de una videollamada. En ese momento, la ‘bruja’ utiliza una vela y miel mientras dice “Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”.

La grabación rápidamente se hizo viral en las redes sociales y en los medios de comunicación de entretenimiento, generando todo tipo de comentarios tanto de creyentes como escépticos sobre el tema. Tanto revuelo causó el video que claramente llegó al artista que vivió por muchos años en Medellín, quien reaccionó con humor en sus redes sociales.

El cantante y su exnovia Aleska Génesis han sido tendencia durante los últimos días, luego de que se filtrara un video en el que ella acude a una bruja para hacerle un "amarre"

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante urbano señaló que le estaban llegando muchos mensajes directos en los que le comentaban o directamente le compartían el video de la brujería, pero por su reacción el artista no le dio credibilidad a lo que veía y decidió bromear con ello.

Publicó un video de un hombre que aduras penas puede hablar mientras ve algo en su celular. Con varios emoticones de risas el artista urbano añadió un texto en el que se leía, “Yo viendo los mensajes de brujería al DM ... Dios es todo”, fue lo único que mencionó al respecto el artista y luego posteó una selfie.

Efectivamente, el artista reaccionó con escepticismo al video publicado, aunque no señaló que no creyera que la modelo venezolana acudió a estos ‘artes oscuros’ para obtener su amor. Por su parte, Génesis Aleska también se pronunció luego de que el video se diera a conocer. La famosa no desmintió la grabación y señaló que cada quien es libre de creer en lo que desee.

La modelo venezolana sorprendió con unas imágenes que circulan en internet en las que aparentemente realiza un amarre al reguetonero

A través de un comentario en la misma red social, la famosa modelo venezolana escribió un largo texto en el que habla sobre el amor y los errores que cometen los seres humanos. “Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores de eso se trata la vida. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”.

Cabe recordar que en la grabación que se filtró en las redes sociales se ve el momento en el que la misma modelo expresa lo que desea de Nicky Jam, luego de su separación. “Ayúdame por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo que se enamoró de mí al principio”. Por este hecho, la venezolana ha sido blanco de críticas en redes sociales, lo que hizo que los internautas reaccionaran desfavorablemente.

Para finalizar, en su reacción a la filtración del video la famosa modelo señaló que “Él (Dios) es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”.

