Convocan plantón en el norte de Bogotá por otro caso de abuso sexual en bus del SITP

Señales verticales de los paraderos zonales del SITP. (Foto Secretaria de Seguridad)

Un plantón fue convocada para este martes 8 de noviembre, sobre las 2 de la tarde, como protesta en contra del acoso sexual sufrido por mujeres en el transporte público de Bogotá, luego de que la madre de una joven de 18 años denunciara que su hija habría sido abusada en un bus del SITP cuando se dirigía a la Universidad EAN, donde estudia, el pasado jueves 3 de noviembre.

Su caso se conoció justamente el mismo día en el que se realizaba la movilización en contra del abuso sexual sufrido por Hilary Castro en la estación de Transmilenio de La Castellana. Por eso, la manifestación de este martes busca llamar la atención sobre la seguridad para la población femenina en los buses del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad.

“Porque si tocan a una, respondemos todas”, es el eslogan del plantón. Este es el póster:

Convocado para las 2 de la tarde.

La denuncia

“Mi hija tomó el bus de Transmilenio en la estación de Museo Nacional, de allí iba hasta la carrera 7 con calle 76 a su Universidad. En el bus, un sujeto la abordó con un cuchillo y la obligó a practicarle sexo oral, después trató de obligarla a bajarse con él, pero al parecer, como vio tanto movimiento en la calle se fue. Le dijo a mi hija que si gritaba la mataba”, contó la mamá de la víctima.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se reportó el pasado jueves 3 de noviembre sobre las 2:00 p.m.; luego de los sucesos, la víctima llegó a su lugar de destino, se encontró con compañeros de su universidad y fueron al CAI más cercano, cerca de la carrera 11 con calle 76. Allí un patrullero les informó que como no había captura no podían hacer nada.

Minutos más tarde, la estudiante fue llevada a la Clínica del Country, en donde le practicaron varios exámenes de rutina para descartar cualquier afectación ante el suceso.

“Hago un llamado a las directivas de la Policía para que tomen medidas con esos agentes que son negligentes, por esa falta de atención es que esos depravados cometen este tipo de abusos”, pronunció la denunciante.

De igual manera, la mujer indicó que, “esperamos que las autoridades investiguen las cámaras de seguridad de los buses que cubren esa ruta del centro al norte y atrapen a ese desgraciado”.

Ocho de cada 10 mujeres han sufrido de acoso sexual en Bogotá, asegura la Veeduría Distrital

En un informe titulado ¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá D.C.?, la Veeduría Distrital reveló que 8 de cada 10 han tenido que sufrir algún tipo de acoso o abuso sexual en la ciudad, principalmente en entornos callejeros y en el transporte público.

Las encuestas se realizaron a 3.089 mujeres mayores de 14 años entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022, con el fin de tener una idea de la percepción y vivencias de la población femenina en los espacios urbanos.

El informe dice también que 7 de cada 10 mujeres siente temor de sufrir acoso o algún tipo de ataque sexual en el transporte público.

“Las cifras revelan que, en el rango de edad, que va desde los 18 a 44 años, es donde se concentra la mayor proporción de mujeres que han vivido al menos uno o varios de los actos de acoso en los últimos doce meses”, dice la Veeduría.

Según el informe, los lugares más inseguros para transitar para las mujeres son las calles oscuras, los lotes baldíos, las zonas con gran cantidad de desechos, las calles en mal estado, las calles en construcción y los puentes peatonales. En cuanto al transporte público, los lugares más peligrosos son algunos paraderos del sistema Transmilenio y los buses del Sitp.

Otro dato que agrega la Veeduría es que el 89,3 % de las encuestadas dijo no haber denunciado los abusos sufridos, por lo que se pudo inferir que puede haber un subregistro de casos, así como desconfianza en las entidades judiciales. Además de todo, el 62,8 % dijo no conocer los canales para hacer las respectivas denuncias y 9 de cada 10 víctimas nunca denunciaron los abusos por no saber cómo hacerlo.

“Se puede inferir que, existe un subregistro de estos hechos en las cifras oficiales, además de sugerir la relativa inoperancia de los canales de denuncia, y la deficiencia en la información institucional al respecto”, dice la Veeduría.

Además, se pudo encontrar que el 72 % de las mujeres encuestadas no encuentra confiables o accesibles los canales institucionales para denunciar los casos de abuso o acoso sexual.

SEGUIR LEYENDO: