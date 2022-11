Turpial Airlines ya tiene luz verde para volar de Caracas a Bogotá, dice la Aeronáutica Civil

Imagen de archivo de uno de los aviones de Turpial Airlines. Foto: Svva.aviation

En la tarde de este sábado 5 de noviembre, a dos días de que finalmente se restablezca la operación aérea entre Colombia y Venezuela, la Aeronáutica Civil confirmó que la aerolínea venezolana Turpial Airlines tiene permiso para volar entre las capitales de ambos países el próximo lunes 7 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, la entidad aérea publicó el documento de respuesta afirmativa a la solicitud de vuelos no regulares.

Según la Aerocivil, tres aeronaves venezolanas de modelo Boeing B737-4, de matrículas YV613T, YV621T y YV622T, cubrirán la ruta Caracas - Bogotá - Caracas, tienen permiso para transportar carga y pasajeros y les concedieron la cuarta libertad del aire —es decir, tienen derecho de subir y bajar pasajeros, correo y carga—. El vuelo está programado a las cinco de la tarde, hora venezolana —cuatro de la tarde en el horario local—.

Asimismo, la entidad advirtió que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) del vecino país todavía no ha enviado la autorización para que el avión de la aerolínea estatal Satena pueda aterrizar en Caracas este lunes. “En Colombia estamos listos para la reactivación de la operación aérea binacional”, aseguró la Aerocivil.

A menos que la fecha dada se mueva, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, este restablecimiento se dará más de un mes después de la ceremonia de apertura de frontera, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre.

Comunicado de la Aerocivil sobre la autorización de Turpial Airlines

Novela en el aire

La reanudación de las operaciones aéreas en la frontera ha resultado más difícil de lo que esperaban los diplomáticos y políticos de ambos países. En principio se suponía que Conviasa, propiedad del régimen venezolano y envuelta en una larga serie de polémicas, sería la primera aerolínea en hacer el recorrido Caracas-Bogotá en un vuelo chárter. No obstante, a este vuelo histórico se interpuso la lista Clinton: el Gobierno de los Estados Unidos incluyó a esta empresa en la lista negra de acusados de tener, recibir o transar dinero proveniente del narcotráfico.

Esta lista funciona como una hoja de carbón: si Benedetti o cualquier funcionario de Colombia autorizaba la entrada de un avión de Conviasa, se expone a perder la visa y quedar económicamente bloqueado. Días antes de la ceremonia de apertura y ante la emisora Caracol Radio, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que Conviasa ya no podrá ingresar al país, decisión que habría sido concertada y aceptada por el gobierno de Nicolás Maduro.

El 24 de septiembre se conoció que la aerolínea Turpial había recibido la autorización de la Aeronáutica Civil de Colombia para aterrizar el mismo 26 de septiembre en Bogotá, proveniente de Caracas. “Esta es una gran noticia para la recuperación de la conectividad aérea binacional”, anunció la Aerocivil en ese entonces. No obstante, el Gobierno venezolano no dio el permiso para hacer este trayecto. Finalmente, ningún avión comercial voló sobre la frontera aérea el día de la ceremonia.

Casi un mes después, el pasado 22 de octubre, el propio embajador Benedetti anunció que la primera aerolínea venezolana que viajaría hacia territorio colombiano sería Laser Airlines. “Queda habilitada la aerolínea venezolana Laser para hacer la ruta Caracas - Bogotá y Maracaibo - Bogotá. Se activa el transporte aéreo. Siete frecuencias semanales, nos informa Gobierno venezolano”, aseguró el exsenador y diplomático. No obstante, Laser Airlines anunció minutos después que todavía no contaba con todos los permisos y que se abstendría de vender pasajes. Aún no se sabe si esta aerolínea iniciará operaciones en el país o no.

Finalmente, este 2 de noviembre, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, anunció que a partir de este lunes 7 se reanudarán las operaciones aéreas entre los dos países. “¡Ojo! El gobierno venezolano nos informa que a partir del lunes empieza la operación aérea a funcionar entre Colombia y Venezuela. Nuestra aerolínea estatal Satena volará Bogotá - Caracas, y la aerolínea venezolana Turpial hará la ruta Caracas - Bogotá”, aseguró el diplomático a través de su cuenta de Twitter.

