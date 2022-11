Jhonny Rivera quedó impactado con el último show de Karol G: “Viví algo mágico”

Jhonny Rivera y Karol G

A lo largo de este año, la cantante paisa Karol G ha estado recorriendo el mundo con su Bichota Tour y el Strip Love Tour, conciertos en los que ha recogido un montón de anécdotas junto a los fanáticos que la han seguido a lo largo de sus presentaciones.

Algunas de las experiencias que más impacto han generado en los shows de la colombiana van desde aquel asistente que se quedó dormido en medio de su concierto, la chica a la que le pasó el micrófono y no se sabía sus canciones, hasta la fan que dio a luz a su bebé en medio del show de la colombiana.

Sin embargo, a los conciertos de Karol G no solo asisten sus fanáticos, sino otros famosos que también demuestran su admiración por la Bichota. A uno de los más recientes shows de la artista urbana por los Estados Unidos asistió el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien quedó gratamente sorprendido con el talento de su colega.

Rivera también es reconocido por canciones como ‘Dos amores’, ‘El Intenso’ o ‘Es mi madre’ y asisitó a uno de los conciertos de la artista paisa en el cierre de su tour pos los Estados Unidos. En Instagram, el cantante que también es padre de Andy Rivera mostró algunos videos del evento y sorprendió a sus fanáticos con la felicidad que demostró por estar viendo a la paisa en vivo.

Entonces, en una reciente actividad de ‘preguntas y respuestas’ que suele realizar Jhonny Rivera en su cuenta de Instagram, algunos de sus seguidores le pidieron su opinión sincera sobre el show de la cantante Karol G, a lo que el intérprete de música popular respondió con emoción y orgullo. Además, cabe destacar que Rivera no es ajeno al género urbano, pues su hijo es uno de los exponentes más reconocidos en el país.

“¿Cómo se sintió en el concierto de Karol G?”, cuestionó uno de sus seguidores, a lo que el famoso cantante pereirano respondió “Eso fue una locura, impresionante, viví algo mágico, que show más hermoso. Tengo muchos videos, sino que ayer subí muchos videos y no los quiero saturar, los voy a subir esta semana”.

Por otro lado, al cantante también le cuestionaron si había logrado interactuar con la artista paisa y, en efecto, Jhonny Rivera añadió un video en el que se le ve conocer a Karol G. Como se ve en la grabación, luego de que la cantante terminara su show, él la esperó en el backstage y alllí se dieron un abrazo, mientras Rivera la felicitaba por la calidad de su show y ella celebraba por verlo ahí.

“¿Cómo estás?, ¿te gustó?”, le preguntó Karol G a su colega pereirano. “Te felicito, Dios mío. Una chimba”, le dijo Jhonny Rivera a la cantante y ella le agradeció sus halagos.

Cabe recordar que recientemente la artista paisa confirmó que no seguirá con su gira en el próximo año. “Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira, lo decidí”, anunció en primera medida, señalando que despupés de lo agitado que ha sido su 2022 con el Strip Love Tour se tomará un tiempo de descanso y por ello no tiene fechas programadas para el 2023.

Sin embargo, en su agenda ya está anunciado un próximo concierto en Puerto Rico, así lo señaló. “Tengo un concierto, es el concierto en el estadio de Puerto Rico”, reveló. En medio del tour, ha recorrido ciudades como Arizona, Anaheim, San Diego y Los Ángeles, además de presentarse en importantes festivales como Coachella y Tomorrowland.

