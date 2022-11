‘Monotonía’: así se grabó el videoclip en el que Shakira se desahoga luego de su separación

El videoclip de Monotonía fue codirigido por Jaume de la Iguana y por la barranquillera. Foto: Captura de pantalla detrás de cámaras.

Shakira, pese a estar viviendo un doloroso momento en su vida sentimental, sigue cosechando éxitos y sorprendiendo a sus millones de seguidores. Esta vez con la publicación del detrás de cámaras del videoclip de su último sencillo, Monotonía, en el que, además de dar cuenta del vacío que le deja su separación, también lanza indirectas y pullas a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

En el detrás de cámaras se pueden ver cómo los seguidores de la barranquillera se agolpaban en las calles de Barcelona durante la grabación del videoclip. En seguida aparecen imágenes del momento en el que Ozuna y Shakira se encuentran el set de grabación, para dar paso a algunas tomas en las que se ve al equipo de producción del video, que según aparece en los créditos serían alrededor de 100 personas.

También se puede ver a la barranquillera interactuando con Jaume de la Iguana, codirector del videoclip de Monotonía. En un momento del detrás de cámaras se ve cómo se creó la escena en la que Shakira es golpeada, en el pecho, por el disparo del misterioso hombre que muchos seguidores de la barranquillera asociaron inmediatamente con Piqué.

El detrás de cámaras de Monotonía también es una suerte de homenaje al equipo de producción que hizo posible el videoclip, pues, cerca del final, se ve a la barranquillera despedirse cariñosamente del director, técnicos, escenógrafos y demás personas involucradas en la realización del video.

El video, que fue publicado el 3 de noviembre, ocupa, al cierre de esta nota, el puesto 12 en tendencias de video en YouTube, plataforma en la que ya cuenta con cerca de 350.000 reproducciones, mientras que el video oficial de Monotonía, que se estrenó hace dos semanas, ya cuenta como 85 millones de reproducciones.

A continuación se puede ver el detrás de cámaras completo:

Las indirectas de Shakira a Piqué: “No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario”

Luego de que se publicara oficialmente el videoclip de Monotonía y que se conociera finalmente la letra, algunos de los versos de la canción serían indirectas y pullas a su expareja, Gerard Piqué y Clara Chía, la mujer por la que el futbolista habría dejado a la cantante barranquillera.

“Ella te quiere, pero yo me quiero más a mí”, es una de las primeras indirectas que Shakira habría lanzado a Chía. A continuación, afirma que “Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario”, añadiendo lo insípidos que se volvieron los besos de su hoy expareja: “No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario”.

En otro momento de la canción, la barranquillera le dice, probablemente, a su expajera que, de un momento a otro él ya no era el mismo que antes, olvidando lo que un día llegaron a ser, siendo su narcisismo una de las causas de su ruptura.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Uno de los momentos en los que se pueden escuchar las indirectas a Piqué se da cuando Ozuna comienza a rapear:

“Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú, Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”.

A continuación se puede ver el video oficial de Monotonía:

SEGUIR LEYENDO: