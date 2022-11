El ciclista colombiano Camilo Ardila deja el UAE Team Emirates para unirse al Burgos BH en el 2023

Según el portal Revista Mundo Ciclístico, el traspaso del ciclista colombiano Andrés Camilo Ardila del UAE Team Emirates al Burgos BH se ha materializado para las siguientes dos temporadas. El tolimense sería una de las cartas principales de la escuadra burgalesa en las competencias más importantes, pues valoran la experiencia que adquirió en su paso por el conjunto árabe en las tres temporadas pasadas.

Hace un tiempo se dio a conocer lo que apenas fue un rumor sobre Camilo, su posible salida del equipo árabe a pesar de tener una temporada más de contrato con ellos. Ahora parece que esto se confirma y se hace a modo de préstamo al Burgos BH, pues al colombiano le seguirá pagando el UAE Team Emirates durante el 2023, situación que cambiará para el 2024, año en el Ardila y el equipo de Tadej Pogacar hayan terminado sus relaciones contractuales.

La falta de resultados por parte del joven escalador cafetero sería una de las causas por las que la escuadra prefirió prestar sus servicios, aunque no todo depende de los ciclistas, pues la suerte, las lesiones y las situaciones deportivas infieren mucho en el hecho de que destaque o no un corredor, tal como le pasó a Camilo, según contó hace dos años: “Ha sido un año atípico para mí, fue difícil. El año pasado me lesioné, tuve una sobrecarga muscular luego del Giro de Italia Sub 23. Estuve seis meses sin montar en bici, por lo que estuve dedicándome a mi recuperación. Me recuperé y tuve tres meses para prepararme de cara al debut en el Tour Colombia”, refiriéndose a la temporada 2020 cuando apenas había llegado a la máxima categoría del ciclismo mundial.

Le puede interesar: Rigoberto Urán y la jocosa respuesta cuando le preguntaron por la gestión del alcalde de Medellín: “Este hijue.. me va a hacer calentar acá”

El campeón del Giro de Italia 2019 se mostró como una de las jóvenes promesas del ciclismo colombiano, sin embargo, no logró demostrar totalmente su calidad como líder, por lo que la mayor parte de su estadía en el equipo se consolidó como un gregario para la alta y media montaña.

Su paso al equipo español le permitirá seguir aprendiendo y demostrando en el ciclismo español que es uno de los mejores corredores jóvenes que tiene el pelotón nacional en el exterior, algo que le costó dentro el World Tour, pues hay que tener en cuenta que en el UAE Team Emirates se consolidó Tadej Pogacar como el máximo líder del equipo y posteriormente llegaron otras figuras como Joao Almeida y demás relegando las posibilidades de estar al frente del conjunto para el tolimense.

Puede leer: “Es cuestionable seguir generando sobretasas a sectores que son considerados ‘vacas lecheras’”: Juan Daniel Oviedo sobre la reforma tributaria

El Burgos BH ha contado anteriormente con otros talentos colombianos como Juan Felipe Osorio, Edwin Ávila o el velocista Santiago Mesa, por lo que no es desconocido para ellos el estilo de competencia de los cafeteros. Se espera que el joven pedalista pueda tener un buen inicio de año con sus nuevos colores pensando que en el futuro pueda volver a estar en los más alto del ciclismo mundial.

SEGUIR LEYENDO: