Rigoberto Urán y la jocosa respuesta cuando le preguntaron por la gestión del alcalde de Medellín: “Este hijue.. me va a hacer calentar acá”

Rigoberto Urán dio su opinión sobre la gestión del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues tras la reiterada pregunta del periodista Juan Diego Alvira para que opinara finalmente cedió a la pregunta, no sin antes, sacar un comentario para expresar su incomodidad sobre la misma: “Este hijue.... me va a hacer calentar acá”, diciéndolo entre risas con el entrevistador.

A Rigo le preguntaron sobre cómo ha visto a la ciudad de Medellín en su regreso al país, pues según Alvira la capital antioqueña está polarizada, por lo que le pregunta al deportista si también la siente así: “Acabé de llegar, siete meses por fuera. No he bajado casi a Medellín, pero he visto una ciudad muy dividida, aquí se caracterizaba por ser muy unida, pero no se puede perder. A veces hay dudas”, luego Alvira le pregunta sobre si le gusta el Alcalde Quintero: “A muchos no les gusta”.

Sin embargo, el periodista al ver que la pregunta era evadida por Rigo, insistió en que diera su opinión, por lo que Urán respondió jocosamente: “Este hijue.... me va a hacer calentar acá” para luego proceder a contestar: “Yo soy amigo de todos estos manes, hay cosas en que la gente está de acuerdo, otras en las que no, es que los políticos respondemos así, huevón”. “Pues apoya el deporte, a mí me falta algo, tener más información, no estudio mucho, no leo mucho... Es un tema muy grande de abarcar”, dejando ahí su respuesta.

Urán es uno de los deportistas que más se ha cuidado de hablar de política, siendo cauto a la hora de hablar del gobierno nacional de turno, pues dice que con el que esté hay que trabajar, dijo hace algunos años. El pedalista de Urrao, Antioquia, ahora está en Villavicencio ultimando detalles de lo que será su Giro de Rigo en donde el invitado especial es el esloveno Tadej Pogacar, dos veces campeón del Tour de Francia.

Recientemente, su equipo, el EF Education EasyPost reveló que el colombiano continuará dos temporadas más en el ciclismo mundial postergando así su retiro definitivo del deporte de las bielas. A sus 35 años aunque su nivel se ha visto un poco diferente con relación a otros años, todavía figura en las grandes vueltas del calendario, tal como pasó en la Vuelta a España entre agosto y septiembre en donde ganó su primera etapa en la ronda ibérica y quedó en el top 10 de la carrera sobre el final.

Se espera que sus siguientes temporadas pueda lograr ampliar su palmarés, siendo además una de las fichas más importantes para su escuadra cuando de acompañar a los nuevos talentos, como pasó con Diego Camargo y Daniel Arroyave, que de más sea dicho, aún no aclaran su futuro deportivo con la escuadra estadounidense tras dos temporadas de correr con ellos. Vale recordar que para la próxima temporada, Urán tendrá como colíder al ecuatoriano Richard Carapaz en las grandes vueltas, principalmente en el Tour de Francia.

