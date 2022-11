Ministro de Hacienda pide a empresarios no generar pánico sobre la reforma tributaria

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha estado presente en los debates de la reforma tributaria.

Luego de que este jueves 3 de noviembre se aprobara la reforma tributaria en el Congreso de la República y los documentos de Senado y Cámara entraran en fase de conciliación, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, aseguró que parte de la responsabilidad de la desaceleración económica que sufre el país vendría del pánico que estarían sembrando los empresarios, por lo que les pidió sinceridad ante la opinión pública. Además, volvió a negar una supuesta intención de renunciar a su cargo.

Este llamado de atención se dio en la mañana de este viernes 4, durante una entrevista que dio para el informativo Noticias Caracol. En esa conversación extensa tuvo tiempo para responder varias preguntas. Por ejemplo, reiteró que esta reforma tiene la intención de recaudar 20 billones de pesos cada año, más unos 20 billones adicionales que se recojan con medidas contra la evasión fiscal. Dichas estrategias, mencionó Ocampo, incluyen penas para quienes oculten activos por más de mil millones de pesos, dejen de pagar más de 100 millones en impuestos o carguen costos a gente o negocios que no coinciden con el servicio de la empresa.

Asimismo, recordó que el propósito de esta reforma es reunir recursos para la reforma rural integral, programas para la paz dedicados a víctimas de la violencia e interesados en sustituir cultivos ilícitos, educación universitaria para personas de bajos recursos, conectividad, salud, vivienda social y acueductos.

Recordó también que esta reforma no se dedicará al déficit fiscal, porque para eso se aprobaron recursos en el presupuesto general. Además, cuando le preguntaron acerca de la tributación de las iglesias, que entrará en conciliación porque la Cámara dio su visto bueno y el Senado no, Ocampo tuvo que hacer una salvedad: lo que se gravará no son las donaciones o actividades económicas que van hacia el culto, sino aquellas que son propiedad del titular de ese culto y solo lo benefician a él.

Al ministro le preguntaron sobre las posibles afectaciones de esta reforma a las empresas y la economía. Ocampo advirtió que la reforma tributaria anterior fue más severa con las empresas, porque esta subió la tasa de tributación del 30 al 35 %, mientras la actual mantuvo justamente esa tasa. Sobre la economía, dijo ser consciente de que hay condiciones internacionales adversas y hasta amenazas de recesión en economías desarrolladas. No obstante, pidió ser sinceros sobre el impacto real y frenar el pánico financiero.

“Les pido que no sigan alarmando, porque esa alarma que están generando es parte del motivo por el cual están generando poca credibilidad del gobierno. Más bien, crean que somos responsables fiscalmente y monetariamente, por lo que nuestra política fiscal y monetaria es responsable. Entonces, que por favor lo reconozcan públicamente para no generar este pánico que están generando ellos mismos, porque el Gobierno no está generando pánico”, señaló Ocampo.

El funcionario descartó que esta reforma genere efectos recesivos y aseguró que, dada su experiencia en la enseñanza de macroeconomía, “cuando uno pone un impuesto y lo gasta genera un efecto positivo sobre la actividad económica, sobre todo si los recaudos se destinan a programas sociales, que son los sectores de más bajos ingresos”.

Finalmente, Ocampo descartó que tenga intenciones de hacerse a un lado luego de la aprobación de esta reforma tributaria. “Yo no entiendo por qué se inventan rumores de que yo me voy. Todos decían que yo me iba después de la reforma tributaria. Aquí estoy y aquí me quedo”, concluyó el funcionario.

