Egan Bernal arrancaría su temporada 2023 en Argentina, adelantó el director deportivo del equipo Ineos

Egan Bernal ya tendría el calendario para el inicio de 2023 con Ineos Grenadiers. Foto tomada del Twitter de Egan Bernal

Egan Bernal estaría listo para iniciar su proceso de regreso a los entrenamientos al máximo nivel tras superar la última cirugía de rodilla a finales de septiembre, pues según su director deportivo, Matteo Tosatto, tendría lista una serie de competencias en las que estará para ayudarle a recuperar su gran nivel como ciclista en el 2023.

Este 2022 ha sido un año bastante complicado para el deportista cundinamarqués tras haber padecido un accidente que lo dejó por largos meses recuperándose para poder volver a caminar bien y poder volver a montar su bicicleta. Su proceso de mejoría, especialmente, ha ido a buen paso, pues finalmente volvió a competencias durante el mes de agosto, aunque no con el mejor rendimiento, pues aún faltaba ajustar algunas cosas de su preparación.

A nivel físico el ciclista colombiano está listo para lo que se viene con su equipo, según dijo Tosatto que le había manifestado Egan hace algunas semanas: “Podría partir relajado en sus vacaciones. Se veía bien, muy decidido. En Niza me dijo: ‘Puedo empezar la temporada como siempre lo he hecho, como un corredor de verdad, y no como un corredor lesionado pensando en el dolor que siente. Quiero volver a ser quien era antes”, declaró el dirigente del Ineos Grenadiers en entrevista con la Gazzetta dello Sport.

En ese orden de ideas, Tosatto además confirmó que la Vuelta a San Juan sería la primera ronda a la que asistiría el colombiano para iniciar su año deportivo entre el 22 y el 29 de enero: “Es casi seguro que Bernal comenzará en la Vuelta a San Juan, en el calor de Argentina, y Ganna también estará allí”.

Asimismo reveló algunas otras competencias en las que pretenden que Egan Bernal tome un poco más de fuerza y nivel competitivo, presuntamente, para que llegue de la mejor manera al Tour de Francia: “Egan necesita aumentar la resistencia y conseguir algo de ritmo de carrera, por lo que preveo algunas carreras por etapas cortas de cinco o seis días para recuperarse: como Algarve, Ruta del Sol, Valenciana o el UAE Tour”.

Todavía el destino en las grandes vueltas para Egan no está decidido, pues se esperaría cómo va su rendimiento durante el año para poder elegir si va a alguna de las carreras de tres semanas y cuál será su rol, pues a pesar de todo hasta el mismo Tadej Pogacar del UAE Team Emirates, espera que el cafetero se mejore del todo para poder dar una gran batalla de cara al título del Tour de Francia en 2023.

Por ahora, Egan goza de sus vacaciones por algunos países sudamericanos, descansando y muy seguramente recargando energías para lo que será el próximo año a nivel deportivo, aunque ciertamente en diciembre se reunirá con sus compañeros de equipo en España para poder hacer unos días de concentración e iniciar el cronograma de cara a las competencias. Aún faltaría confirmar si estará en los campeonatos nacional de ruta que se hacen también a principios de año en el país.

