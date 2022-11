Entre lágrimas, Mackalister Silva le agradeció a Gamero por su esfuerzo y dedicación: “Si alguien se lo merece es él”

El jugador y el técnico de Millonarios protagonizaron uno de los momentos más emotivos del triunfo. Foto: Captura pantalla - Win Sports

Millonarios venció a Junior en El Campín y se coronó campeón de la Copa BetPlay. El equipo de Alberto Gamero pudo levantar el trofeo luego de que en los 90 minutos le dieran vuelta al marcador en contra tras caer por la mínima diferencia en Barranquilla. Luis Carlos Ruiz desde los once pasos y David Mackalister Silva fueron los encargados de darle el triunfo al Embajador.

Una verdadera fiesta se sintió en El Campín ya que los hinchas ‘azules’ asistieron masivamente a la gran final del certamen y se convirtieron en el jugador #12 en el campo de juego que tanto necesitó el equipo para anotar los dos goles necesarios. Una vez el árbitro Wilmar Roldán decretó el final del partido, la hinchada celebró el primer título de Alberto Gamero con Millonarios, algo que para muchos es más que merecido.

El partido fue cerrado, Junior defendió el resultado obtenido en el Metropolitano y Millonarios apostó desde los primeros minutos al ataque y logró irse adelante en el marcador con un tanto de Luis Carlos Ruiz, quien desde los once pasos igualó la serie. Pese a los intentos y con el pasar de los minutos el segundo gol parecía que no iba a llegar, sin embargo, Mackalister Silva, el capitán, probó desde media distancia y al 78′ consiguió el segundo tanto y selló la victoria definitiva para el equipo de Gamero.

Sin duda alguna el trofeo de la Copa BetPlay llegó como un bálsamo para el técnico Alberto Gamero que pese a los múltiples intentos, no había podido consolidarse como campeón con el cuadro bogotano. Tras el partido, el entrenador habló con Win Sports sobre lo sucedido en el partido y en ese momento llegó el capitán del equipo, Mackalister Silva, quien abrazó a su entrenador y no ocultó su emoción por el triunfo y por el trofeo obtenido.

Tras el abrazo y con lágrimas en sus ojos, el jugador y el técnico hablaron con el medio de comunicación. El capitán de Millonarios resaltó muchos de los aspectos positivos del equipo y destacó el trabajo que viene realizando el entrenador samario desde hace varios años.

El jugador de Millonarios agradeció al entrenador por el esfuerzo que ha hecho en el equipo. Foto: Captura pantalla - Win Sports

“Yo voy a citar una cosa que me dijo el profesor (Jorge Luis) Pinto un día y a mi nunca se me olvidó desde que él me lo dijo: ‘el trabajo nunca traiciona y tanto que trabaja este hombre (Alberto Gamero) el fútbol le está devolviendo algo hoy, tenemos que disfrutar esta noche porque mañana empieza una nueva ilusión, pero si hay una persona que se merece este título es él y toda la hinchada”, afirmó Mackalister Silva.

El capitán del equipo se mostró muy emocionado por el título ya que Millonarios llevaba un buen tiempo sin poder consolidar triunfos en la liga local, por lo que las críticas y cuestionamientos no se hicieron esperar. En el último partido consolidaron un triunfo por 4-2 y sellaron su pase a la siguiente fase del torneo. “Felices porque esto es obra y gracias de Dios, tuvimos semanas muy duras, mi esposa estuvo en momentos tan difíciles y esto es para que toda la gente lo disfrute”.

