Victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales frente a Iván Cepeda sacudió la acción de Ecopetrol

Ecopetrol es la empresa más grande y rentable del Estado colombiano - crédito Guillermo Legaria/EFE

La reacción de los mercados colombianos después de la elección presidencial de Abelardo de la Espriella dejó una jornada volátil para Ecopetrol. En la preapertura de Nueva York, su acción subió más de 9% hasta USD17,26, pero después cambió de rumbo y cayó más de 2% en Wall Street, mientras en Colombia retrocedía 8,85% hasta $2.780 por título.

Ante la segunda vuelta presidencial, del 21 de junio, los activos colombianos mostraron señales mixtas en la jornada del 22 de junio. El peso se fortaleció frente al dólar hasta niveles que no se observaban desde febrero de 2020, mientras la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) registró fuertes pérdidas: hacia las 10:00 a. m. del lunes 22 de junio, el MSCI Colcap caía 2,64% y Ecopetrol encabezaba los descensos, en medio de cautela de parte del mercado ante el nuevo escenario político y de la baja del precio del crudo.

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La primera señal llegó antes de la apertura formal, cuando la acción de Ecopetrol se valorizó más de 9% en la Bolsa de Valores de Nueva York y alcanzó niveles no vistos desde enero de 2022. El avance inicial se corrigió con el inicio de la rueda oficial. En Wall Street, el ADR (certificado de depósito estadounidense) de la petrolera pasó a caer más de 2%, mientras en la bvc el retroceso se amplió a casi 9%.

Abelardo de la Espriella supera con 250.830 votos a Iván Cepeda en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Juan David Duque/Reuters

Hacia media mañana, la caída de la estatal llegaba a 8,85% y dejaba el precio en $2.780 por acción. Al mismo tiempo, el título concentraba el mayor volumen negociado de la jornada, con $38.393 millones.

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La jornada se produjo después de la victoria ajustada de De la Espriella sobre Iván Cepeda. Aunque el presidente electo defendió una agenda económica favorable al mercado, el estrecho margen abrió interrogantes entre algunos inversionistas sobre la gobernabilidad de su administración.

Las pérdidas también alcanzaban a otros nombres del mercado local:

Acción preferencial de Corficolombiana: -2,7%.

ISA: -2,28%.

Cementos Argos: -2,37% hasta $11.520.

Acción preferencial de Grupo Aval: -1,65%.

El contraste entre el mensaje político y la rueda bursátil

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ofreció una lectura distinta de la apertura financiera. Sostuvo que la elección dejó “señales claras de confianza en Colombia”. Por medio de X, Restrepo afirmó que la Bolsa de Valores de Colombia estaba “en terreno positivo” y “entre las de mejor desempeño de la jornada”. También destacó avances superiores al 9% de Ecopetrol en negociaciones internacionales, la caída en los rendimientos de los TES, el fortalecimiento del peso y la mejora en las expectativas de inversión, crecimiento y estabilidad fiscal.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, afirmó que los mercados han dado un voto de confianza - crédito @Jrestrp/X

“Los mercados han dado un voto de confianza”, dijo el también exministro de Hacienda. Después añadió: “Ahora nos corresponde convertir esa confianza en crecimiento económico, empleo formal, más oportunidades y prosperidad para todos los colombianos”.

Esa visión convivió con el comportamiento efectivo de la rueda bursátil durante la mañana. Mientras el peso ganaba terreno frente al dólar, las acciones operaban con descensos amplios y Ecopetrol acumulaba la mayor corrección del mercado local.

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El petróleo y el efecto inmediato sobre Ecopetrol y la economía

La reversión de Ecopetrol coincidió con una baja del petróleo Brent, de referencia para Colombia, en los mercados internacionales. El crudo perdió fuerza después de concluir en Suiza las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, luego de que Teherán afirmara haber conseguido exenciones para exportar petróleo y productos petroquímicos.

Para la docente Sofía Rodríguez, de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, el efecto sobre la petrolera será casi instantáneo en las expectativas del mercado. “El efecto sobre Ecopetrol será inmediato en las expectativas. Si el Brent se mantiene cerca de USD80, la acción dependerá más de dividendos, producción, reservas y señales de política energética. Si cae hacia USD70, crecería la preocupación por utilidades y caja; si rebota hacia USD90, regresaría el apetito por petroleras, pero también la presión inflacionaria”.

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El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, superó los USD100 durante la guerra entre EE. UU. e Irán - crédito EuropaPress

Rodríguez planteó que, para Colombia, un petróleo estable ofrece más alivio que uno muy caro. “Para el país, el mejor petróleo no es necesariamente el más caro, sino el más estable. La estabilidad permite planear inversiones, regalías, tarifas y caja fiscal sin sobresaltos”, añadió.

De igual manera, la académica trazó una guía sobre qué mirar en los próximos días. Según ella, las familias deben vigilar combustibles y transporte; los inversionistas, el Brent y los dividendos; las regiones productoras, las regalías; y las empresas, sus costos logísticos.

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De esta manera, entre el 22 y el 28 de junio, Rodríguez proyectó un Brent entre USD76 y USD84. Si el acuerdo entre Washington y Teherán gana credibilidad, el precio podría sostenerse por debajo de USD80; si reaparecen amenazas sobre el estrecho de Ormuz, volvería la presión alcista. Para el cierre de junio, la especialista ubicó su escenario base entre USD78 y USD82. Ese rango reduciría tensiones inflacionarias, aunque no implicaría una baja automática de la gasolina en Colombia.

“Un petróleo más barato puede ayudar contra la inflación, pero no se traduce al día siguiente en una estación de servicio. Hay reglas internas, rezagos y cuentas fiscales que moderan ese traslado”, señaló Rodríguez. Añadió que los precios internos dependen del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, de los impuestos, de los ajustes pendientes y de decisiones regulatorias.

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Para lo que resta del año, Rodríguez amplió la banda del Brent a un rango de USD 70 y USD 90. En su análisis pesan una hoja de ruta de 60 días entre Washington y Teherán, la autorización temporal a ventas de crudo iraní, la posible reapertura del Estrecho de Ormuz y la liberación de cerca de 80 millones de barriles.

La docente sumó otros factores de oferta y demanda. Mencionó más bombeo de productores del Golfo como Kuwait y Adnoc, una previsión de consumo global más débil en 2026 de la Agencia Internacional de Energía (EIA) y un recorte en la previsión de la misma, aunque advirtió que cualquier rebrote en Medio Oriente puede devolver el barril a la parte alta del rango.

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La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es la principal institución financiera y bursátil del país - crédito Luisa González/Reuters

Impacto del optimismo electoral en los precios

Credicorp Capital sostuvo que parte del optimismo electoral ya estaba incorporado en los precios. La firma indicó que desde la primera vuelta presidencial del 31 de mayo el mercado accionario colombiano acumulaba una valorización cercana al 15%. La entidad también señaló que, al mirar el comportamiento del mercado desde 2025, la expectativa de un candidato favorable al mercado ya aparecía reflejada de forma parcial en los niveles del MSCI Colcap.

Añadió que el mercado podría registrar una reacción positiva inicial cercana al 5%, seguida de una valorización adicional de entre 10% y 20% durante los meses posteriores a la elección.

Identificó a Ecopetrol como la principal beneficiaria de una victoria de De la Espriella. Su tesis se apoya en “una administración más alineada con el objeto corporativo de la compañía, un plan renovado de inversión de capital, una estructura de costos más eficiente y una política energética más favorable para la exploración y producción de petróleo y gas, incluido el potencial desarrollo de pilotos de fracturación hidráulica en Colombia”.

La firma añadió que Ecopetrol podría ganar también por una mejora en la percepción de riesgo país y por un renovado apetito por activos colombianos. En la misma lista situó a ISA, Cementos Argos, la acción preferencial de Grupo Cibest y la acción preferencial de Grupo Sura. Para Grupo Cibest preferencial, la casa de análisis ve apoyo en mayores flujos hacia Colombia dentro de un entorno de tasas de interés relativamente elevadas. Para Grupo Sura preferencial, considera que las valorizaciones actuales ofrecen un punto de entrada atractivo.