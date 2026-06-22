El IDU anunció cierres parciales en la carrera Séptima entre calles 119 y 112 desde el 25 de junio: así será el plan de movilidad

La construcción del corredor carrera Séptima en Bogotá iniciará cierres viales parciales entre las calles 119 y 112 desde el 25 de junio de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad/IDU

A partir del jueves 25 de junio de 2026, la construcción del corredor carrera Séptima en Bogotá generará nuevos cierres viales parciales entre las calles 119 y 112, afectando el costado occidental en sentido norte-sur e introduciendo cambios clave para el tránsito y el transporte público, según información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La obra, parte del avance del grupo 1 del corredor carrera Séptima, contempla el cierre de la calzada occidental y el espacio público entre las calles 119 y 112, así como el separador central frente a la Fundación Santa Fe (entre calles 119 y 116). Las intervenciones permitirán la construcción simultánea de nuevos carriles vehiculares, infraestructura para TransMilenio, ciclorruta y andén en el sector. El cierre se extenderá durante cuatro meses y medio y busca ejecutar todas las actividades proyectadas para esta fase del corredor.

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Cambios en circulación y acceso a servicios de salud

La obra del IDU cerrará la calzada occidental, el espacio público y el separador central frente a la Fundación Santa Fe durante cuatro meses y medio - crédito IDU

Durante el periodo de obra, los vehículos que circulan en sentido norte-sur deberán cambiar de calzada desde la calle 119, donde se habilitarán dos carriles utilizando el separador central adecuado previamente para el paso vehicular. Desde la calle 116, se mantendrán los giros habituales hacia occidente, tanto en sentido norte-occidente como sur-occidente. Entre calles 116 y 112, se cerrará el carril rápido del costado occidental, pero en todo momento se garantizarán dos carriles por sentido para minimizar las afectaciones al tránsito.

El acceso a urgencias pediátricas de la Fundación Santa Fe permanecerá habilitado sobre la calle 119, únicamente en sentido occidente-oriente; el ingreso y salida desde y hacia la carrera Séptima por esta calle estará inhabilitado. El paradero del Sitp ubicado frente a la Fundación Santa Fe, costado occidental sentido norte-sur, será trasladado al sur de su ubicación actual, quedando frente al Centro Empresarial Santa Bárbara.

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Ajustes en movilidad para vehículos y ciclistas

Para facilitar el tránsito en el sector, el IDU informó que en la carrera 11 se recuperó un carril vehicular entre calles 119 y 124A en sentido norte-sur, donde anteriormente existía una ciclorruta. La nueva disposición mantiene la ciclorruta continua por el costado oriental hasta la calle 124A, donde se habilitó un nuevo cambio de calzada en el separador central para permitir que los ciclistas sigan hacia el norte por la infraestructura existente hasta la calle 193.

La carrera 11 recuperó un carril vehicular entre calles 119 y 124A y la ciclorruta mantendrá su continuidad hasta conectar con la infraestructura hacia la calle 193 - crédito Secretaría de Movilidad/IDU

Quienes transitan habitualmente en dirección norte-sur por la carrera Séptima deben tener en cuenta estos cambios de circulación, la reducción de carriles en el costado occidental y la nueva organización de paraderos y acceso a servicios. Las autoridades reiteran el compromiso de mantener siempre dos carriles operativos en cada sentido, y recomiendan planear los desplazamientos considerando los cierres y nuevos desvíos.

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Alcance del proyecto: infraestructura vial y espacio público

El grupo 1 del corredor carrera Séptima abarca desde la calle 99 hasta la calle 127. Entre las principales intervenciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se encuentran: implementación de carriles exclusivos para TransMilenio y tráfico mixto, construcción de estaciones de transporte integradas al entorno, y edificación de puentes elevados vehiculares sobre las intersecciones de la calle 100 y la calle 127.

También está prevista la construcción de un paso subterráneo (deprimido) a la altura de la calle 100 para optimizar el flujo vehicular, junto con una ciclorruta segregada continua por el costado occidental, que conectará con la red de bicicletas de las calles 100 y 170. Se suma la ampliación y adecuación de andenes accesibles para peatones y la utilización de tecnología “Pipe Jacking” para la excavación y direccionamiento de tuberías subterráneas entre calles 99 y 102, lo que evita la apertura de zanjas sobre la superficie y reduce el impacto en la movilidad.

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Los vehículos que van en sentido norte-sur por la carrera Séptima deberán cambiar de calzada desde la calle 119 y conservarán dos carriles por sentido - crédito Secretaría de Movilidad/IDU

En el componente ambiental, el proyecto incluye la siembra de árboles y especies nativas como cedros, nogales y mano de oso para integrar el corredor con los Cerros Orientales, así como intervenciones de silvicultura y paisajismo en los tramos clave, especialmente en el separador central y el costado occidental frente a la Fundación Santa Fe.