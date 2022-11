Carlos Antonio Vélez afirmó que el sorteo de los cuadrangulares fue acomodado a las necesidades de los clubes

Carlos Antonio Vélez y sus críticas hacia el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2022 / (Twitter: @Dimayor ; Kwai: velezfutbol)

“Había que acomodar el sorteo a las necesidades de cada uno”, fueron las palabras del periodista deportivo caldense Carlos Antonio Vélez en su audiocolumna Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2.

El también analista futbolístico de Win Sports entregó su balance de la situación que llevó a prolongar la duración de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2022 y su cruce con el desarrollo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la Fifa Qatar 2022.

En 18 días rodará la pelota en la competencia orbital en suelo asiático con el juego entre Qatar y Ecuador y Colombia es uno de los pocos países en Sudamérica que aún se encuentra lejos de dar por finalizados sus torneos de primera y segunda división.

En ese sentido, Vélez Naranjo sacó en cara la falta de planeación de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) en vista de que en las próximas dos semanas estará presentándose el artista puertorriqueño Bad Bunny en Medellín y Bogotá en los estadios Atanasio Girardot de Medellín y Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

A sabiendas de que la gira World Hottest Tour 2022 en Colombia durante los días 18 y 30 de noviembre afecta directamente las finanzas de clubes como Deportivo Independiente Medellín (DIM), Independiente Santa Fe y Millonarios FC, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo Giraldo, anunció una extensión oficial la duración de las fases semifinal y final de la Liga BetPlay II 2022.

Con este panorama en mente, Carlos Antonio Vélez insinuó que había que acomodar el sorteo de los cuadrangulares para los 26 partidos restantes de acuerdo a las necesidades de cada club en cuestión y así lo hizo en su espacio radial de opinión:

Se hizo un sorteo antes mirar las necesidades y dificultades de cada equipo, por el tema de los estadios. Había que acomodar el sorteo a las necesidades de cada uno. Primero, se hizo el sorteo y después se encontraron un montón de problemas y por eso tuvieron que alterar las fechas

Para evitar que los principales equipos afectados tengan que buscar otro escenario para hacer las veces de local, Fernando Jaramillo confirmó que la decisión está tomada y que el campeonato terminará en los primeros días de diciembre, sujeto a ajustar el calendario con los equipos participantes.

En diálogo con el programa El VBar de la emisora Caracol Radio, Jaramillo Giraldo agregó que la solución es más fácil de lo que piensa la mayoría de la opinión pública. El presidente confesó que después la fecha 3 –a disputarse del 10 al 12 de noviembre–, la Liga BetPlay II 2022 se interrumpirá por los días del concierto, tomando poco más de una semana de descanso antes de encarar la segunda ronda de partidos y a lo que él llamó una reactivación económica positiva para el equipo.

Así las cosas, los clubes de la primera división colombiana acordaron que la final de ida se juegue el 3 de diciembre y el título se defina el miércoles 7 de diciembre.

Por el momento, la única fecha que tiene fecha y hora confirmada oficialmente es la primera. El sábado 5 de noviembre se darán los primeros cruces con los duelos entre Rionegro Águilas vs. América de Cali y DIM vs. Deportivo Pasto. La primera jornada cuadrangular continuará el 6 de noviembre con clásico bogotano entre Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe y con el partido entre Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla.

