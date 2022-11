Por alerta climática cierran cinco humedales de Bogotá para evitar emergencias

Una vez el clima lo permita, las entidades empezarán a realizar la evacuación del agua, limpieza de cunetas, retiro de ramas o sedimentos que hayan caído o ingresado a los humedales producto de las fuertes precipitaciones. Foto vía: Secretaría de Ambiente

La Secretaría de Ambiente y la administración de Bogotá informaron a toda la ciudadanía que las Reservas Distritales de Humedal: Torca, La Conejera, Salitre, Capellanía o La Cofradía, El Burro y Guaymaral estarán cerradas hasta nueva orden, debido a la saturación del suelo y encharcamientos que han afectado varias zonas de estos ecosistemas de la ciudad, debido a las fuertes precipitaciones de la segunda temporada de más lluvias.

Ante la posibilidad de que la ciudadanía que asistente a las caminatas de estos ecosistemas, lideradas por el Acueducto de Bogotá se vea afectada, el distrito tomó la medida como forma preventiva y con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas y de varias especies animales que habitan estas zonas.

Los cierres temporales que realizará la Secretaria de Ambiente se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Reserva Distrital de Humedal Capellanía o La Cofradía: entrada Principal. Calle 23 H # 96f- 35 parque empresarial Cofradía.

Reserva Distrital de Humedal El Burro: Entrada Principal, carrera 83 # 7D ¿ 00.

Reserva Distrital de Humedal Salitre: Ubicado dentro del parque Recreo Deportivo El Salitre. Cuenta con 2 entradas carrera 60 # 63 -75 y calle 63 # 60 - 47

Reserva Distrital de Humedal La Conejera: portería principal. Carrera 136 D # 153 - 02, barrio Compartir I etapa.

Reserva Distrital de Humedal Torca y Guaymaral: sector Torca, autopista Norte con calle 200 costado oriental; y el sector Guaymaral, calle 222 con carrera 45.

Esta medida se toma de forma preventiva y con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas que visitan estos ecosistemas. Foto vía: Secretaría de Ambiente

Por otro lado, la entidad de Ambiente, en trabajo continuo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, resaltaron que irán manteniendo un monitoreo en estos ecosistemas afectados con el objetivo de supervisar los niveles de agua y realizaran acciones pertinentes para contrarrestar o evitar cualquier emergencia que se llegue a presentar.

“Una vez el clima lo permita, las entidades empezarán a realizar la evacuación del agua, limpieza de cunetas, retiro de ramas o sedimentos que hayan caído o ingresado a los humedales producto de las fuertes precipitaciones”, añadió la Secretaría de Ambiente.

Por su parte, la administración de la alcaldesa mayor, Claudia López, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que se abstengan de estar cerca a los cuerpos de agua en el momento que se presenten lluvias, estar atentos a los niveles de humedales, ríos y quebradas; de no participar en caminatas no oficiales durante esta temporada y no asistir a los ecosistemas temporalmente cerrados.

La Secretaría de Ambiente invitó a todos los habitantes a no arrojar basuras ni colillas de cigarrillo a las calles para evitar el taponamiento de las alcantarillas y desagües. Asimismo, invita que ante cualquier emergencia esta debe ser reportada a la línea de Emergencias del 123.

Por otra parte, la entidad Distrital de Ambiente dio a conocer que Bogotá cuenta con más de 316.000 nuevos árboles plantados en diferentes puntos de la ciudad como parte de la estrategia de la alcaldesa López que busca reverdecer y hacer la capital un territorio que de adapta a la crisis climática.

Entrenubes sigue reverdeciendo con 106 árboles nuevos

En los últimos días, la Secretaría de Ambiente ha realizado la siembra de más de 100 árboles en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, en el sector Santa Marta, que contó con el apoyo de estudiantes y padres de familia de colegios de la zona y voluntarios de la Defensa Civil.

¨Entrenubes es uno de los pulmones del sur de la ciudad y uno de los límites para que no continuemos conurbando. Es de especial importancia para nosotros Entrenubes y trabajar con la comunidad, por eso estamos plantando más de 100 árboles que se unen a los más de 315 que hemos plantado a lo largo y ancho de la ciudad, comentó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Finalmente, la entidad de Ambiente, con el apoyo de varias entidades del distrito, seguirán realizando estas jornadas de plantaciones en varios ecosistemas estratégicos y que se han visto afectados por la temporada invernal como: Cerros Orientales, parques de montaña, reservas, quebradas y humedales.

