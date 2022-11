Las pequeñas panaderías no tendrán que pagar el impuesto al pan, aseguró el Gobierno

Las pequeñas panaderías no tendrán que pagar el impuesto al pan.

La ambiciosa Reforma Tributaria del gobierno Petro ha estado colmada de polémicas, a estas se suma el tema del impuesto a las panaderías, comercios fundamentales dentro del diario vivir de muchos colombianos que adquieren dichos productos cotidianamente, no obstante, desde la DIAN se explicó que varios locales no tendrán que realizar este pago, teniendo en cuenta que la medida busca no impactar en las pequeñas empresas.

Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aseguró que, la medida tributaria busca principalmente intervenir los productos ultraprocesados, de igual forma, aclaró que las panaderías de barrio siempre han estado exentas de dicho tributo, pues los ingresos anuales son tenidos en cuenta para dicho cobro.

El director de la DIAN explicó en Blu Radio:

“La razón es que siempre han estado desde el principio exentos de los impuestos a alimentos ultraprocesados, aquellos comercios como una panadería que está haciendo el pan ahí mismo, que tiene una clientela de panadería de barrio, y la inmensa mayoría de estas panaderías, caen en la categoría que siempre ha estado exenta, aquella que tiene ingresos anuales de menos de 3500 UVT al año”.

Cabe resaltar que en una panadería o tienda de barrio, se suelen vender otros productos también, pues el propósito es acercar la canasta familiar a los hogares. La medición del impuesto se realizará según la cantidad de UVT al año, si los tenderos no superan la cifra pactada anualmente, no tendrán que tributar sobre esta medida, a diferencia de las grandes empresas y multinacionales, las cuales deben tener dicha cifra en cuenta.

“Una UVT son más o menos 40.000 pesos, o sea son 38,004, o sea son más o menos, 400 millones de pesos al año, eso no aplica a todas las panaderías, son específicamente para sus productos procesados, no todas las ventas. Si la panadería vende otras cosas, se espera que el impuesto para los alimentos que cayeron dentro del impuesto saludable”.

El funcionario insistió en la necesidad de tener en cuenta que, el impuesto no va en contra de los negocios, sino, en contra de los alimentos ultraprocesados y poco saludables. “Esto aplica para los alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, entraría todos los productos que se han discutido en el contexto de esta medida. La gaseosa sí, pero el tinto no, son los alimentos a los cuales se les ha buscado aplicar estos impuestos saludables”, sostuvo.

La posición de Petro

El presidente de la República se molestó ante los señalamientos de algunos sectores de la prensa, en donde se aseguraba el pan subiría ante la imposición de la reforma tributaria, no obstante, aclaró que todo esto se debe al incremento del costo de la materia prima, hecho que va ligado a inflación y precio del dólar.

“Quién dijo que el precio del pan sube por la reforma tributaria, este sube porque la materia prima fundamental para hacer el pan se llama harina de trigo, aquí decidieron no sembrar harina de trigo desde hace décadas, ahora la importamos de Canadá, de Estados Unidos y la harina de trigo se importa en dólares y al crecer la inflación en dólares, entonces el peso vale tres veces más ese factor”.

