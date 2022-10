Qué pasó con Falcao: sigue sin jugar y es duda para enfrentar al Real Madrid

El jugador colombiano se ha perdido los últimos dos partidos del club de Vallecas. Foto: Rayo Vallecano

Uno de los grandes referentes del fútbol colombiano es el delantero, Radamel Falcao García, quien venía siendo uno de los hombres importantes en el Rayo Vallecano y ya contaba con el apoyo y la confianza del técnico Andoni Iraola. Sin embargo, su baja en los últimos partidos en LaLiga ha generado una enorme incertidumbre de cara al siguiente juego del equipo, el actual campeón de LaLiga y la Champions League, el Real Madrid.

El delantero colombiano fue baja en el encuentro ante Cadiz en el pasado 22 de octubre, en aquel momento se habló de unas pequeñas molestas que no eran de gravedad y que por esta razón el técnico español había decidido cuidarlo para no ocasionar una posible lesión. Sin embargo, ante Sevilla el exjugador de Atlético de Madrid y Porto no estuvo en la lista de convocados y nuevamente fue baja del equipo.

Es importante señalar que en el partido contra Cadiz, el Rayo Vallecano se impuso por 5-1 con goles de Palazón, García, Lejeune y Camello, y ante Sevilla sumó otros tres puntos tras imponerse por la mínima diferencia con un tanto de Álvaro García al 61′. Estos resultados le han permitido mejorar su posición en la clasificación de LaLiga, en donde actualmente marchan en la novena posición.

También puede leer: Nueva lesión le impide a Falcao enfrentar a Sevilla en La Liga

Antes de disputar el partido con Sevilla, el técnico Andoni Iraola se refirió al estado en el que se encuentra el colombiano y aseguró que, “vamos a ir con pocos jugadores en la ofensiva por el tema de Randy (Nteka). Perdemos a Falcao y a Pozo por molestias que arrastran. Falcao tiene una pequeña roturita en el isquio”.

Los antecedentes de Falcao juegan en su contra, ya que desde hace varios años las lesiones han sido uno de los grandes problemas para hacerse un lugar en la plantilla, tanto en Mónaco, como en Galatasaray y en Rayo, el ‘9′ se ha perdido varios partidos por lesión. Estas molestias físicas se hicieron presente luego de que el delantero volviera a ser titular en el equipo y comenzara a disputar cada vez más minutos en cancha, llegando a jugar los 90 minutos.

El colombiano es duda para enfrentar al Real Madrid. Foto: REUTERS/Juan Medina

Esto le puede interesar: Una nueva lesión le impidió a Falcao jugar con Rayo Vallecano este fin de semana

La inquietud sobre su estado de salud también surge debido a que el siguiente partido del Rayo Vallecano es clave, ya que enfrentará al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Un equipo que ´El Tigre’ conoce bien ya que en varias ocasiones le ha marcado, incluso en la temporada pasada, cuando sumó el gol del descuento, pero debido a una molestia muscular, tuvo que salir del campo de juego.

Se espera que Radamel Falcao García aparezca nuevamente esta semana en los entrenamientos del Rayo Vallecano y esto podrá determinar la gravedad de su lesión. Lo que prácticamente se descarta es la posibilidad de que sea titular ante el club ‘Merengue´.

Otro de los factores a tener en cuenta es que en rueda de prensa el técnico Iraola podría dar a conocer más detalles sobre el estado físico del jugador colombiano y de esta manera confirmaría si estará disponible ante el Madrid o se perderá su tercer juego en línea. El partido entre el club de Vallecas y los de Ancelotti será el lunes 7 de noviembre a las 3.00 p.m. (hora colombiana).

SEGUIER LEYENDO: