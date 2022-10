Falcao agradece a Dios por el empate con sabor a victoria ante el Atlético de Madrid

Radamel Falcao García fue el mejor jugador del partido en el empate de su equipo ante el Atlético de Madrid REUTERS/Juan Medina

El goleador de la selección Colombia fue protagonista con el Rayo Vallecano por la fecha 10 de la Liga de España, en la que su equipo visitó al Atlético de Madrid. Radamel Falcao García fue de la partida ante los Colchoneros en el Wanda Metropolitano.

El Tigre vivió una noche especial ante su exequipo, en el que tuvo un paso fulgurante entre 2011 y 2013, dejando una grata recordación en los aficionados del Atlético de Madrid, que guardan un cariño especial por el atacante colombiano que marcó 70 goles con la camiseta Rojiblanca.

Además de sus goles, Falcao García fue clave en la obtención de la UEFA Europa League en la temporada 2011-12 y la Supercopa en ese mismo año, como también en la Copa del Rey en 2013, en la que se impusieron en la final al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

A sus 36 años, el ex Manchester United sigue vigente en el Viejo Continente, aunque no con la misma frecuencia goleadora que lo puso en el foco internacional y por lo cual llegó a ser considerado como el mejor ‘9′ del planeta antes de lesión de rodilla jugando para el AS Mónaco de Francia que lo dejó por fuera de Brasil 2014 en su mejor momento.

A los 20 minutos del primer tiempo, los dirigidos por Diego Pablo Simeone se fueron arriba en el marcador por intermedio de Álvaro Morata, luego de una interceptación de pelota por parte del francés Antoine Griezmann que sacó un centro bajo desde el sector derecho para que el ex Juventus de derecha pusiera el 1-0.

El ex River Plate estuvo activo en la segunda parte generando peligro sobre la portería de Ivo Grbic, sin embargo, solo en el tiempo de adición llegaría el bálsamo para el club de Vallecas tras un penal dentro del área decretado por Javier Iglesias Villanueva, luego de una mano del defensor uruguayo José María Jiménez.

El encargado de ejecutar el cobro desde lo doce pasos fue Radamel Falcao García, que hizo valer la ‘Ley del ex’ con una clásica ‘Paradinha’ previa para poner derecha el 1-1 que no celebró eufóricamente por su pasado Colchonero.

Una vez terminado el encuentro entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, el goleador colombiano fue elegido como el mejor jugador del partido y no ocultó su satisfacción por el empate con sabor a victoria ante la escuadra del Cholo Simeone.

“Sabe a gloria por lo realizado por el equipo en todo el partido. Intentamos buscar la victoria, cuando ellos se fueron en ventaja no desistimos, al contrario seguimos persistiendo buscando opciones por un lado por el otro y tuvimos algunas que al final pudimos concretar con el penalti”.

“Me parece que durante los 90 minutos intentamos, buscamos el partido y ya en la segunda parte con más insistencia hasta por momentos controlamos el juego y generamos peligro que no pudimos convertirlos en goles, pero a la final tuvimos el premio”

Por último, el Tigre agregó: “Agradecido con Dios, contento por el trabajo de todo el equipo, fuimos muy solidarios, competimos de igual a igual y a la final nos llevamos el empate”.

Con este resultado, el Rayo Vallecano quedó ubicado en la casilla 10 con 12 puntos y será local el sábado 22 de octubre ante el Cádiz, mientras que el Atlético de Madrid es tercero con 20 unidades y se medirá al Real Betis en condición de visitante en la próxima jornada.

